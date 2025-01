Lecture Zen Résumer l'article

Annoncés le 22 janvier, les nouveaux Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra n’apportent que très peu d’évolutions matérielles par rapport à leurs prédécesseurs. Cet article vous aide à y voir plus clair.

Il y a des nouveaux smartphones haut de gamme chez Samsung. Le 22 janvier 2025, la marque coréenne a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S25, qui sera commercialisée dès le 7 février. Au programme : beaucoup d’intelligence artificielle, des nouveautés logicielles en avant-première (avec One UI 7) et, évidemment, quelques évolutions matérielles. Les nouveaux Galaxy S25 sont néanmoins moins généreux en nouveautés que leurs prédécesseurs : la plupart de leurs caractéristiques ne changent pas.

Quels sont les éléments distinctifs entre la gamme S24 et S25 ? Cet article passe à la loupe les caractéristiques techniques des Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, ainsi que celles de leurs prédécesseurs.

Galaxy S24 vs. Galaxy S25 : la formule n’évolue pas

Le Galaxy S25 a les mêmes défauts que le Galaxy S24. Son écran de 6,2 pouces, qui fait certes partie des meilleurs du marché, arbore une définition inférieure à celle des deux grands modèles (Full HD+, versus Quad HD+). Il fait aussi l’impasse sur la recharge rapide 45 W, puisqu’il faut une nouvelle fois se contenter de 25 W.

Au menu des nouveautés, on remarque que l’appareil est plus fin (7,2 mm, contre 7,6 mm), logiquement plus léger, plus puissant et compatible Wi-Fi 7. La bonne nouvelle est que le modèle français passe à une puce Snapdragon, alors que la précédente génération utilisait des processeurs Exynos. Il y a aussi une version 512 Go pour la première fois, pour les amateurs de petits téléphones en quête de beaucoup de stockage. Le reste, comme l’appareil photo et le prix, n’évolue pas.

Caractéristiques Galaxy S24 Galaxy S25 Taille d’écran 6,2 pouces 6,2 pouces Définition Full HD+ Full HD+ Type de verre Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Matériau du cadre Aluminium Aluminium Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz Épaisseur 7,6 mm 7,2 mm Poids 167 grammes 162 grammes Puce Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite RAM 8 Go 12 Go Batterie 4000 mAh 4000 mAh Vitesse de charge 25W 25W Appareils photo 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif x3) 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif x3) Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Compatibilité Qi 2 Non Non Stockages proposés 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Prix à partir de 899 € 899 €

Galaxy S24+ vs. Galaxy S25+ : le moins de différences

Comme le Galaxy S24+, le Galaxy S25+ est un grand smartphone avec une diagonale de 6,7 pouces. Ses nouveautés sont aussi très légères, puisqu’il se distingue surtout par l’épaisseur (7,3 mm, vs. 7.6 mm), son poids et l’introduction du Wi-Fi 7.

Outre de meilleures performances et l’utilisation d’une puce Snapdragon (l’Exynos du S24 était critiqué), le reste est globalement identique. La partie matérielle (appareils photo, batterie, recharge, RAM, capacités de stockage…) est la même.

Caractéristiques Galaxy S24+ Galaxy S25+ Taille d’écran 6,7 pouces 6,7 pouces Définition Quad HD+ Quad HD+ Type de verre Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Matériau du cadre Aluminium Aluminium Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz Épaisseur 7,6 mm 7,3 mm Poids 196 grammes 190 grammes Puce Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go Batterie 4900 mAh 4900 mAh Vitesse de charge 45W 45W Appareils photo 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif x3) 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif x3) Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Compatibilité Qi 2 Non Non Stockages proposés 256 Go, 512 Go 256 Go, 512 Go Prix à partir de 1 169 € 1169 €

Galaxy S24 Ultra vs. Galaxy S25 Ultra : des nouveautés plus intéressantes

La gamme Ultra est celle qui évolue le plus en 2025. Samsung enterre définitivement l’époque Galaxy Note et met fin à l’apparence incurvée du Galaxy S24 Ultra et de ses prédécesseurs. Le Galaxy S25 Ultra ressemble aux S25, S25+, S24 et S24+, avec des bords plats, plus proches de ce que propose le reste de l’industrie (il est aussi plus fin de 0,1 mm). On remarque aussi des bordures d’écran beaucoup plus fines, qui lui permettent de passer d’un écran de 6,8 pouces, déjà géant, à un écran de 6,9 pouces, encore plus XXL. Mais le gabarit du produit reste le même, avec désormais du verre Gorilla Glass Armor 2 encore plus solide (et toujours anti-reflets, même si la technologie est un peu différente). On note aussi un poids nettement inférieur (218 grammes, versus 232 grammes).

Au niveau du reste des caractéristiques, Samsung est une nouvelle fois très discret. Le S25 Ultra est plus puissant… mais les évolutions s’arrêtent (presque) ici. La taille de la batterie ne bouge pas et les capacités de stockage proposées sont identiques d’une année à l’autre. Seule nouveauté : l’ultra grand angle passe à un capteur de 50 Mpix, ce qui devrait nettement améliorer sa qualité.

Caractéristiques Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Taille d’écran 6,8 pouces 6,9 pouces Définition Quad HD+ Quad HD+ Type de verre Gorilla Glass Armor Gorilla Glass Armor 2 Matériau du cadre Titane Titane Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz Épaisseur 8,3 mm 8,2 mm Poids 232 grammes 218 grammes Puce Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go Batterie 5000 mAh 5000 mAh Vitesse de charge 45W 45W Appareils photo 200 MP (large) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (zoom x3) + 10 MP (zoom x10) 200 MP (large) + 50 MP (ultra grand-angle) + 50 MP (zoom x3) + 50 MP (zoom x5 hybride) Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Compatibilité Qi 2 Non Non Stockages proposés 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To Prix à partir de 1 469 € 1469 €

Une année portée sur le logiciel

Vous l’avez compris, les Galaxy S25 sont de maigres évolutions matérielles des Galaxy S24. Samsung fait le pari d’une mise à niveau logicielle, avec de nombreuses fonctions exclusives, pour rendre les téléphones encore plus polyvalents. L’introduction d’un super agent IA fait notamment partie des points forts.

Les Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ et S25. // Source : Numerama

Une mise à jour du S24 au S25, ou du S24+ au S25+, est donc plutôt déconseillée, à moins de ne pas supporter la chauffe et l’autonomie des puces Exynos. Le S25 Ultra est peut-être l’exception, puisqu’il introduit quelques nouveautés.

