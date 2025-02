Lecture Zen Résumer l'article

À 720 euros, l’iPhone 16e se veut être l’iPhone le moins cher. Pour le même prix, plusieurs alternatives au smartphone d’Apple existent. Tour d’horizon du marché Android et des modèles qui pourraient bien vous séduire.

L’iPhone SE est mort : Apple le remplace par l’iPhone 16e. Un nouvel iPhone « abordable », vendu à 719 euros, qui fait des concessions par rapport aux autres modèles. Alors que les précommandes de l’iPhone 16e ont débuté, le marché des smartphones Android à ce tarif a de quoi séduire. Entre 600 et 800 euros, les modèles sont rares : certains datent de 2024, mais restent d’actualité.

Le Galaxy S24 : le vrai rival de l’iPhone 16e

Sorti en février 2024, le Galaxy S24 est le vrai rival de l’iPhone 16e, de la même façon que le Galaxy S25 est le rival de l’iPhone 16. C’est vrai qu’il a tout pour plaire : un petit format de 6,1 pouces (contre les 6,2 pouces du 16e) aux coins arrondis.

La gamme de S24. // Source : Samsung

L’écran est superbe (OLED, Full HD+, 120 Hz) et très lumineux. Quant à l’interface, One UI, c’est l’une des plus complètes sur Android, avec sept ans de mises à jour (il en reste six logiquement).

Qui dit petit format dit petite batterie : c’est le principal défaut du Samsung Galaxy S24. D’ailleurs, la charge aussi est petite : 25 W seulement, sur le marché Android, c’est très peu. Ce n’est pas non plus le meilleur smartphone sur le marché en matière de photographie. Aujourd’hui, on peut trouver le Galaxy S24 à 700 euros.

Le Galaxy S24 FE. // Source : Numerama

Si le prix reste un peu trop cher, Samsung a une autre proposition dans sa besace : le Galaxy S24 FE. Un smartphone similaire, mais avec quelques concessions techniques. Il est disponible à 650 euros un peu partout.

Pixel 9 : « l’iPhone d’Android » ?

À un peu plus de 700 euros, la qualité photo des smartphones Android est dans un entre-deux. D’un côté, les modèles moins chers, aux alentours de 600 euros, qui font de jolis clichés, mais dont on voit les limites. De l’autre, les pontes du marché, à plus de 1 000 euros, qui sont les meilleurs. Entre les deux, Google cale le Pixel 9. Pas de téléobjectif, mais un capteur principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 48 Mpx. Globalement, le Pixel 9 est très bon en photo et se hisse au niveau de modèles plus chers.

Le Google Pixel 9. // Source : Google

L’autre argument de vente du Pixel 9, c’est son interface : la Pixel Experience. Elle fournit des fonctionnalités d’IA, plein d’options de personnalisation et d’ergonomie. Ce qui en fait un smartphone pratique, qu’on aime utiliser. La Pixel Experience, c’est presque l’iOS d’Android et c’est encore mieux avec les sept ans de mises à jour.

Le compromis, c’est la charge : il faut quasiment deux heures pour un cycle complet. Comptez 749 euros pour vous le procurer : c’est un peu plus cher que l’iPhone 16e.

Le Pixel 8 Pro dans sa version Bleu Azur. // Source : Google

Mentionnons quand même le Pixel 8 Pro, smartphone de 2023, mais qui vaut toujours le coup aujourd’hui. Son principal avantage : son téléobjectif qui vient remplir le bloc photo. Un smartphone moins cher que le Pixel 9 : il est trouvable à un peu plus de 600 euros.

Le plus polyvalent : le OnePlus 13R

Sorti en ce début d’année, le OnePlus 13R se veut être le smartphone le plus polyvalent possible. Grosses performances, joli design, bel écran… Attention toutefois : c’est un smartphone plus imposant que l’iPhone 16e, avec son écran de 6,78 pouces. Côté photo, il arbore un capteur principal, un ultra-grand-angle (un peu faiblard) et même un téléobjectif.

Le OnePlus 13R. // Source : OnePlus

Il est doté d’OxygenOS, l’interface de OnePlus : attention, il n’y a que quatre années de mises à jour d’Android et on ne trouve pas autant de fonctionnalités que chez Samsung ou Google. Un défaut que le smartphone compense par son autonomie et la vitesse de charge. Comptez 769 euros et, donc, 50 euros de plus que le 16e d’Apple.

Les plus nostalgiques seront ravis : le OnePlus 13R dispose d’un « Alert Slider ». Il s’agit d’un commutateur physique entre le mode sonnerie, vibreur et silencieux, comme sur les anciens iPhone.

Le bloc photo du OnePlus 12R. // Source : OnePlus

C’est pourquoi nous vous conseillons aussi le OnePlus 12R, version précédente de ce modèle. C’est exactement la même philosophie : photo, performances, charge et c’est tout. Un smartphone simple qui ne déçoit jamais vraiment. Un smartphone de début 2024 vendu à 700 euros.

