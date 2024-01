Les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung sortiront dans quelques jours, le 31 janvier 2024 plus précisément. Les précommandes sont ouvertes depuis ce mercredi 17 janvier, avec des bonus de précommandes chez certains revendeurs et des bonus de reprise jusqu’à 100 €. Numerama vous indique où précommander les nouveaux smartphones premium de la marque coréenne.

Samsung l’a dit, ses nouveaux Galaxy S24 s’annoncent comme les premiers « smartphones de l’ère de l’intelligence artificielle ». Ils s’accompagnent en effet de nombreuses nouveautés, tout en conservant le meilleur des prédécesseurs.

Où précommander les Samsung Galaxy S24 et S24+ et S24 Ultra au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S24 sera commercialisé à partir de 899 € pour le modèle 128 Go, et jusqu’à 969 € pour le 256 Go.

La Fnac propose le modèle 256 Go au même prix que le 128 Go. L’offre est cumulable avec un bonus de reprise de 100 € pour l’achat d’un smartphone Samsung Galaxy S24, du 17 au 30 janvier 2024 inclus. Les adhérents Fnac peuvent aussi cumuler 50 € supplémentaires avec la carte Fnac+.

Le Samsung Galaxy S24 Plus sera commercialisé à partir de 1 169 € pour le modèle 256 Go, et jusqu’à 1 289 € pour le 512 Go.

Comme pour le S24, le modèle 512 Go au même prix que le 256 Go. L’offre est cumulable avec un bonus de reprise de 100 €, du 17 au 30 janvier 2024 inclus. Les adhérents Fnac peuvent aussi cumuler 50 € supplémentaires avec la carte Fnac+.

Les prix du Samsung Galaxy S24 Ultra sont de 1 469 € pour le modèle 256 Go, 1 589 € pour le modèle 512 Go et 1 829 € pour le modèle 1 To.

Sur La Fnac, le modèle 1 To est au même prix que le 512 Go, soit tout de même une économie de 300 €. L’offre est cumulable avec un bonus de reprise de 100 €, du 17 au 30 janvier 2024 inclus. Les adhérents Fnac peuvent aussi cumuler 50 € supplémentaires avec la carte Fnac+.

Précommander les S24 sur Boulanger pour obtenir jusqu’à 150 € de reprise

Du 17 au 30 janvier 2024, Boulanger propose de 100 € à 150 € de reprise immédiate sur vos anciens appareils, pour l’achat d’un S24, S24 Plus ou S24 Ultra. Vous retrouverez les conditions de l’opération sur la page dédiée.

Quelles sont les principales caractéristiques des nouveaux smartphones de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S24 intègre un écran Amoled de 6,2 pouces d’une définition de 2 340 x 1 080 pixels, tandis que l’écran Amoled de 6,7 pouces du S24 Plus offre une définition de 3 120 x 1 440 pixels. Ils embarquent tous deux la puce maison Exynos 2400, qui devrait offrir de bonnes performances aux smartphones, et une excellente autonomie. Leur module photo est aussi identique, avec un triple capteur.

Le S24 Ultra est le modèle le plus premium de la gamme. Il embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3 pour des performances élevées. L’écran Amoled est cette fois d’une taille de 6,8 pouces, et la batterie plus importante.

Peu importe le modèle choisi, l’IA sera bien présente sur ces nouveaux S24, notamment sur la partie photo. De nombreuses fonctionnalités accompagneront la prise de clichés, de la simple retouche photo, à des options plus poussées, que l’on vous détaille dans la vidéo qui suit.

