[Deal du jour] Samsung va prochainement présenter sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S25. Le Galaxy S24, toujours un modèle recommandable, est actuellement en promotion et s’accompagne d’une montre connectée Samsung Galaxy Watch FE.

C’est quoi, cette promotion sur le Galaxy S24 ?

Le Samsung Galaxy S24 128 Go est commercialisé 899 € à sa sortie. Il est proposé dans un pack au prix de 651 € sur La Fnac. Il s’accompagne de la montre Samsung Galaxy Watch FE, normalement vendue 229,99 €. Le pack est aussi disponible au même prix sur le site de de Darty.

C’est quoi, ce smartphone premium de Samsung ?

Le Galaxy S24 est un smartphone haut de gamme de Samsung, et cela se voit d’abord à son design très soigné. Ses tranches en aluminium et son dos avec un verre Gorilla Glass Victus sont du plus bel effet. Les finitions sont de qualité et le smartphone est fiable et robuste et s’accompagne d’une certification IP68 afin de résister à la poussière et à une immersion dans l’eau. Ses dimensions de 147,0 × 70,6 × 7,6 mm pour un poids de 167 g offrent une bonne prise en main, malgré sa grande taille.

La dalle Amoled de 6,2 pouces et d’une définition de 1 080 × 2 340 pixels offre une luminosité élevée. Le Galaxy S24 est bien sûr parfaitement consultable en extérieur. La puce Exynos 2400 délivre de bonnes performances sans être le plus puissant des smartphones premium sur le marché. Les joueuses et les joueurs devront en effet faire des concessions sur la partie graphique des jeux. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz permet une belle fluidité à l’ensemble.

Galaxy Watch FE // Source : samsung

Est-ce que le Galaxy S24 vaut le coup dans ce pack en promotion ?

Avant l’annonce des S25, ainsi que d’autres produits, le Galaxy S24 reste encore un bon modèle, surtout à ce prix et avec une montre connectée. Avec la surcouche One UI 6.1 et Galaxy AI, le S24 vient avec de nombreuses fonctionnalités pratiques pour une expérience utilisateur agréable. Le Galaxy S24 s’avère aussi un très bon photophone, avec des photos quasiment impossibles à rater. Niveau autonomie enfin, le smartphone de Samsung tient facilement 15 h, soit une journée d’utilisation.

Enfin, la montre Galaxy Watch FE présente dans le pack possède un design soigné et de très bonnes finitions. Son écran de 1,2″ embarque une dalle Super AMOLED au bon niveau de luminosité. Vous retrouverez le suivi de la santé quotidien et des relevés fiables. Les données mesurées sont précises, ainsi que le GPS. L’autonomie de la Watch FE est de 40 h environ.

