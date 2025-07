Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] On ne peut pas dire que ce téléviseur de Samsung n’est pas polyvalent. Avec sa dalle OLED compatible HDR10+, Dolby Atmos et 144 Hz, le TQ55S90D convient pour tous types de contenu, jeux vidéo compris.

Si votre budget le permet, les téléviseurs haut de gamme ne se contentent plus d’exceller dans un seul domaine. Que vous soyez cinéphile, amateur de séries en streaming ou passionné de jeux vidéo, certains modèles parviennent à répondre à toutes les attentes. C’est notamment le cas chez Samsung et son téléviseur TQ55S90D en promotion.

Le TV OLED Samsung TQ55S90D est commercialisé 1 999 € à sa sortie en avril 2024. Il est en ce moment disponible au prix de 849 € chez Ubaldi.

C’est quoi, ce téléviseur OLED de Samsung ?

Ce TV Samsung TQ55S90D possède un design classique, mais élégant et aux bordures fines. Son pied minimaliste est appréciable et permet de caser une barre de son facilement si besoin. Sa dalle 4K OLED de 55 pouces de diagonale (soit 139cm) offre des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives parfaitement calibrées. La luminosité est quant à elle idéale pour regarder des séries et des films, et la présence du HDR10+ optimise l’image. Une fonction d’upscaling est présente afin de mettre à l’échelle des contenus jusqu’en 4K.

Tizen OS // Source : Samsung

Grâce à la technologie EyeComfort, l’image reste confortable à regarder même en pleine journée ou dans une pièce baignée de lumière. Le traitement antireflet renforce encore cette lisibilité. Niveau audio, la configuration 2.1 de 40 W et la présence du Dolby Atmos offrent une belle immersion, toutefois révélée entièrement par une installation sonore annexe, comme une barre de son.

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 850 €, c’est une excellente affaire pour un téléviseur Samsung aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi que ses quatre ports HDMI 2.1, permettent de jouer en 4K à 120 fps. VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et AMD FreeSync Premium sont aussi de la partie, pour supprimer les déchirures à l’écran et réduire la latence.

Enfin, c’est avec l’interface TizenOS que vous naviguerez parmi les nombreuses plateformes de SVOD et les applications, via des menus intuitifs. Si vous ne savez pas quoi regarder, des contenus sont proposés régulièrement selon vos habitudes de visionnage.

Les points à retenir sur le Samsung TQ55S90D :

Une dalle OLED 4K 144 Hz

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Quatre ports HDMI 2.1

