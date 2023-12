À quelques jours de sa grande conférence Unpacked, Samsung est victime de la publication de la fiche technique officielle de ses futurs S24, S24+ et S24 Ultra. La marque a fait supprimer la publication, mais des captures d’écran circulent partout.

Tous les ans, Samsung est victime de la même chose. À quelques semaines de la présentation de ses nouveaux smartphones, la marque commence à partager des informations confidentielles sur ces nouveaux produits à ses partenaires… et certains de ses partenaires la trahissent. Depuis la fin du mois de novembre, plusieurs photos des futurs Galaxy S24 apparaissent en ligne et confirment ou infirment des rumeurs.

Le dernier épisode risque de faire mal à Samsung, puisque le leaker professionnel Evan Blass a publié le 21 décembre une image qui semble correspondre à la charte graphique habituelle de Samsung. On y découvre les caractéristiques techniques des S24 Ultra, S24+ et S24, avec plusieurs informations jusque-là inconnues. Preuve de son authenticité : Samsung a fait supprimer l’image. Une pratique inutile en 2023, où le cache de Google et les captures d’écran rendent la suppression d’un document impossible.

Le cache de Google permet toujours de voir l’image du tweet. D’autres l’ont enregistrée. // Source : Capture Numerama

Les S24 Ultra et S24+ s’annoncent très prometteurs

Première observation : les tailles évoluent. On passe d’un S23 de 6,1 pouces à un S24 du 6,2 pouces et d’un S23+ de 6,6 pouces à un S24+ de 6,7 pouces. Le Galaxy S24 Ultra, même s’il devrait abandonner l’écran incurvé, conserve une diagonale de 6,8 pouces, comme le S23 Ultra. Autre découverte : la luminosité maximale des écrans de cette gamme, pour les trois appareils, devrait être de 2 600 nits. Un record absolu dans l’univers du smartphone, qui permettra à Samsung de repasser devant Apple.

Une des confirmations majeures de cette fuite concerne le titane, qui remplacera bien l’aluminium sur le S24 Ultra. Samsung marche dans les pas d’Apple et mise sur ce matériau plus solide et plus léger pour distinguer son appareil haut de gamme.

Le tweet d’Evan Blass a été supprimé par Samsung. // Source : X

Le reste des caractéristiques n’a rien de vraiment surprenant, à deux détails près :

Même si Samsung s’apprête à abandonner le zoom optique x10 de son appareil Ultra au profit d’un zoom optique x5 (avec un capteur de 50 Mpix, ce qui lui permettrait d’obtenir un x10 numérique de qualité équivalente), la marque compterait continuer de mettre en avant un « space zoom » x100. À quoi ressemblera un agrandissement x100 à partir d’un équivalent optique x5 ? Le S24 Ultra sera jugé sur cet aspect.

Le S24+ pourrait être une des excellentes surprises du début d’année, avec une batterie de 4 900 mAh (4 700 mAh pour son prédécesseur). Dans une gamme dominée par l’Ultra depuis plusieurs années, il pourrait tirer son épingle du jeu avec une grande autonomie.

Galaxy AI, le dernier mystère

Et l’intelligence artificielle dans tout ça, que Samsung annonce centrale dans ses Galaxy S24 ? Bonne nouvelle pour le Coréen : l’image qui a fuité n’en parle pas, ou en tout cas pas beaucoup. Il y a des mentions d’un « Dynamic Lock Screen » (écran de verrouillage dynamique) et « Smart Keyboard » (clavier intelligent) en bas, ce qui semble correspondre à des fonctions IA, mais rien ne fuite sur Galaxy AI, qui pourrait transformer les smartphones de Samsung, un peu à la manière des Google Pixel 8. Tout ce que l’on sait est que Galaxy AI pourra traduire des appels en temps réel.

Sur ce point, l’attente devrait être moins longue. Samsung dévoile Galaxy AI le 8 janvier à Las Vegas, durant le CES 2024 (un événement couvert par Numerama). Si les rumeurs se confirment (Samsung ne devrait plus tarder à communiquer là-dessus), les S24 seront annoncés une semaine plus tard, le 17 janvier, avec le Galaxy AI fraîchement annoncé. L’objectif pour Samsung d’ici là est de ne subir aucune fuite qui pourrait gâcher la surprise.

