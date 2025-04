Lecture Zen Résumer l'article

Déployée pendant quelques jours sur les Galaxy S24, avant d’être retirée des téléchargements à cause d’un bug, la mise à jour One UI 7 devrait arriver sur plusieurs dizaines d’appareils d’ici la fin de l’été. Samsung vient de communiquer un calendrier officiel.

Le cauchemar One UI 7 se poursuit chez Samsung. Annoncée en novembre 2024, cette ambitieuse mise à jour, qui introduit un nouveau design pour l’interface, ne cesse de voir son lancement repoussé. Samsung espérait initialement la sortir début 2025, mais seuls les nouveaux Galaxy S25 y ont eu droit. Les autres attendent patiemment, avec un déploiement en cours depuis le 7 avril sur les smartphones haut de gamme de 2024.

Malheureusement pour Samsung, même cette étape importante ne s’est pas bien passée. La marque a retiré One UI 7 des téléchargements moins d’une semaine après sa sortie, à cause d’un bug sur certains appareils. On ne sait pas encore quand le déploiement de One UI 7 reprendra.

En attendant, un utilisateur de Reddit a trouvé un billet de blog intéressant dans l’application Samsung Members. La marque dévoile son calendrier de déploiement mois par mois, ce qui devrait donner de la visibilité aux propriétaires d’appareils anciens.

Quand est-ce que One UI 7 sera disponible sur votre smartphone/tablette Samsung ?

Après les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Samsung commencera à déployer One UI sur ses smartphones haut de gamme de 2023. Le déploiement devrait s’achever autour du mois de juillet, si le Coréen n’a pas de retard. Voici les informations officielles :

Smartphones Galaxy S

Smartphones Galaxy Z (pliants)

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 aura sa mise à jour en mai, comme les Z Flip 4 et Z Flip 3. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Gamme Galaxy A

Galaxy A56, A46 et A36 : disponible

Galaxy A73 5G, A72 : juin 2025

Galaxy A55 5G, A54 5G, A53 5G : juin 2025

Galaxy A35 5G, A34 5G, A33 5G : juin 2025

Galaxy A25 5G, A24, A23 : juin 2025

Galaxy A15 (4G/5G), A14 (4G/5G) : juin 2025

Galaxy A05s : juin 2025

Galaxy A06 : juin 2025

Galaxy Tab S

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10+ 5G, S10 Ultra 5G : mai 2025

Galaxy Tab S9, S9 5G, S9 Ultra, S9 Ultra 5G : mai 2025

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, S9 FE 5G, S9 FE+ 5G : juin 2025

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, S8 5G, S8+ 5G, S8 Ultra 5G : mai 2025

Galaxy Tab A

Galaxy Tab A9+ et A9+ 5G : juin 2025

Galaxy Tab A9 : juillet 2025

La Galaxy Tab S8 Ultra avec son sublume écran OLED aura One UI en mai. // Source : Numerama

Galaxy M / F / XCover

Galaxy M55 5G, M55s 5G, M53 5G, M35 5G, M34 5G, M33 5G, M25 5G, M16 5G, M15 5G, M14 5G, M05 : juin 2025

Galaxy F55 5G, F54 5G, F34 5G, F16 5G, F15 5G, F14 5G, F05 : juin 2025

Galaxy XCover7 : juin 2025

Avec ce déploiement en plusieurs temps, qui pourrait rencontrer de nouveaux problèmes dans les prochains mois, Samsung ne se montre pas vraiment rassurant sur sa promesse des sept années de mises à jour. Face à des Apple et Google qui déploient des mises à jour sur tous leurs appareils d’un seul coup, le Coréen a encore une approche très lente. Espérons que One UI 7 lui serve de leçon, alors qu’One UI 8 est attendu plus tôt que d’habitude en 2025 (Google sortira Android 16 au printemps). On ne sait pas encore quand le déploiement de One UI 7 reprendra.

