Après avoir annulé le déploiement de One UI 7 au dernier moment, à cause d’un bug chez de premiers clients, Samsung a commencé à relancer sa mise à jour en Corée du Sud. Son retour en France devrait avoir lieu dans les prochaines heures.

Le fiasco du déploiement de One UI 7 sera-t-il bientôt oublié ? Samsung, depuis novembre 2024, connaît d’innombrables retards avec la mise à jour majeure de ses smartphones. La période de tests bêta a duré des mois, avec un déploiement initialement annoncé pour le 7 avril, mais qui n’a pas réellement démarré avant le 10 avril. La marque a finalement suspendu sa mise à jour quatre jours plus tard, à cause d’un bug logiciel sur certains appareils.

Selon SamMobile, One UI 7 est de nouveau disponible en Corée du Sud, avec une nouvelle build a priori sans bug (S928NKSU4BYD9). Si on se fit au premier lancement raté, on peut parier sur une arrivée en Europe d’ici 2 à 3 jours.

Six mois pour déployer une mise à jour : c’est beaucoup trop long

One UI 7, qui apporte un nouveau design aux smartphones Galaxy, est une surcouche dérivée d’Android 15, la mise à jour de Google lancée en octobre 2025. Samsung, qui a promis qu’il offrirait 7 années de mises à jour à ses clients, voulait aller vite avec One UI 7. Mais rien ne s’est passé comme prévu, avec des mises à jour désormais prévues entre maintenant et juillet. D’ici là, Google aura sorti la version finale d’Android 16… et Samsung repartira à zéro avec One UI 8.

Un des gros problèmes de Samsung avec One UI 7 est sa communication quasiment inexistante. La marque ne donne jamais de détails sur ce qu’il se passe et laisse ses utilisateurs deviner sa stratégie sur les forums. Seuls les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold 6 et Z Flip 6 sont compatibles pour l’instant, les autres devront encore attendre.

Autre signe de ce déploiement vraiment problématique : Samsung vient à peine de déployer le vrai One UI 7, avec toutes les nouveautés, sur ses smartphones Galaxy S25. La version lancée en janvier avait été amputée de certaines nouvelles fonctionnalités, pour que One UI 7 soit prêt à temps. Il n’y a plus qu’à espérer que Samsung réussisse à tenir son calendrier désormais, pour vite tourner la page One UI 7.

