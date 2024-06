Lecture Zen Résumer l'article

[deal du jour] Le Galaxy S24 est un smartphone haut de gamme performant, mais au prix élevé à sa sortie. Heureusement, il débarque dans un pack intéressant, et s’accompagne de deux paires d’écouteurs et d’une double réduction.

C’est quoi, ce pack avec le Galaxy S24 ?

Le Samsung Galaxy S24 128 Go est normalement vendu 899 €, les écouteurs Galaxy Buds FE 99 €, et les Galaxy Buds 2 Pro 229 €. Ces trois produits, ainsi qu’une coque en silicone, sont en ce moment dans un pack proposé par la Fnac, au prix de 899 €. Pour obtenir gratuitement la paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro, il suffit de l’ajouter au panier.

Un bonus de reprise de 200 € et une offre de remboursement de 100 € font baisser le prix du pack à 599 €.

C’est quoi, ce smartphone premium de Samsung ?

Le Galaxy S24 est un smartphone premium au design soigné, avec des tranches en aluminium et un dos en Gorilla Glass Victus. Le smartphone est élégant, et fait définitivement haut de gamme, en plus d’être fiable et robuste grâce à sa fabrication et ses finitions de qualité. Il s’accompagne de plus d’une certification IP68 et résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau. Ses dimensions de 147.0 × 70.6 × 7.6 mm pour un poids de 167 g offrent une bonne prise en main. Sa dalle Amoled de 6,2 pouces, d’une définition de 1 080 × 2 340 pixels et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, propose une luminosité élevée et une colorimétrie juste. Vous n’aurez aucun problème à consulter le S24 en plein soleil.

Il embarque une puce Exynos 2400, réservée au marché européen, qui délivre des performances honnêtes, sans égaler d’autres smartphones de la même gamme de prix. L’ensemble est fluide et tourne bien, mais des concessions devront être faites sur la partie graphique des jeux. La surcouche One UI 6.1 et Galaxy AI apportent de nombreuses fonctionnalités pour une expérience utilisateur confortable. Le Galaxy S24 est aussi un très bon photophone, de jour comme de nuit. Niveau autonomie enfin, comptez un peu moins de 15 h. Sa charge de 25 W recharge le smartphone en 1 h 15 environ.

C’est quoi, ces écouteurs ?

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs basiques. Leur confort est appréciable et ils sont plutôt discrets dans les oreilles, grâce à leur poids plume. L’audio est de qualité avec une signature sonore accentuée sur les basses, au détriment du reste. L’ensemble est toutefois équilibré. La réduction de bruit active est de qualité, et le mode transparent fait ce qu’il peut pour laisser passer les bruits ambiants. Niveau autonomie, ils vous tiendront 6 heures avec la réduction de bruit active, et 30 h supplémentaires avec le boitier.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont des modèles haut de gamme de taille compacte et de forme intra-auriculaire. Ils disposent d’une surface tactile et de capteurs de détection. Les Buds 2 Pro sont compatibles avec l’audio à 360 degrés et la virtualisation en 5.1 et 7.1, et le lossless 24 bits. Niveau son, bien que les basses manquent parfois de profondeur, l’audio est globalement équilibré. Les timbres de voix sont clairs et le son est précis et ne manque pas de détails. La réduction de bruit active est efficace grâce aux embouts en silicone. Leur autonomie est d’environ 8 h et une trentaine d’heures avec le boîtier.

