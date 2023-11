Alors que le Black Friday n’est prévu qu’en fin de semaine, Boulanger surprend avec l’arrivée, en avance, d’énormes promotions sur tous ses rayons tech, informatique et multimédia. Numerama en a profité pour faire un tour des meilleures offres en avant-première du Black Friday.

L’aspirateur balais Rowenta X-Force Flex 15.60 perd 25 % de son prix

Le X-Force Flex 15.60, habituellement vendu 649 €. À l’occasion du Black-Friday, Boulanger le propose avec 25 % de remise à seulement 479,99 €

Marque incontournable de l’équipement électroménager, Rowenta propose une gamme d’aspirateur balais ingénieusement conçu pour ne plus avoir à se casser le dos pour aspirer en dessous vos meubles et vos canapés.

L’aspirateur balais Rowenta X Force Flex est à moins de 480 € pendant le Black Friday

Bien qu’un peu lourd, l’aspirateur X-Force Flex 15.60 remplis toutes ses promesses. Maniable, il passe facilement sous les lits et les canapés, et laisse vos sols et moquettes propres. Relativement silencieux pour un aspirateur, il dispose d’une autonomie confortable d’une heure et vingt minutes. Certes, il n’est pas le moins onéreux, mais il offre un excellent rapport qualité prix, surtout en réduction.

La trottinette Ninebot F2 E avec 100 € de réduction

Pour le Black Friday, Boulanger propose la trottinette électrique F2 E de Segway Ninebot, avec une belle remise de 100 €, la faisant passer de 549 € à 449 €.

Connue initialement pour ses gyropodes, le marque Segway collabore avec Ninebot et élargit sa gamme avec des trottinettes électriques à l’excellent rapport qualité prix.

La trottinette électrique Segway Ninebot F2 E coûte cent euros moins cher pendant le Black Friday

Idéal pour les trajets en ville, sa maniabilité et son confort en font un modèle parfait pour s’essayer à la mobilité verte. Elle se plie facilement et s’adapte aux transports en communs sans trop de difficulté, si ce n’est son poids de 17 kilos qui peut finir par peser. Capable de vous accompagner dans des pentes jusqu’à 18 %, sa vitesse max atteint les 25 km/h règlementaires. Le plateau laisse suffisamment d’espace et peut transporter jusqu’à 120 kilos. L’autonomie affichée est de 40 km, mais est susceptible de varier en fonctions des conditions durant le transport. Comptez 6 heures et demi pour la recharge complète de la batterie.

Casque gamer Steelseries Arctis 7 7P à 99 € au lieu de 199 €

Le casque gamer Steelseries Arctis 7 profite du Black Friday pour baisser son prix de 50 % chez Boulanger. Au lieu des 199 € affichés habituellement, le casque ne coute plus que 99 €.

L’équipement gaming coute cher, et les périodes de grosses réductions comme le Black Friday sont une véritable aubaine pour toutes les joueuses et les joueurs. La marque Steelseries s’illustre dans le gaming avec une gamme de produits fiables au prix abordable.

Le casque gaming Steelseries Arctis 7 est à moins 50 % pendant le Black Friday chez Boulanger

Design simple et efficace, le casque Steelseries Arctis 7 sans fil est conçu pour le jeu vidéo aussi bien sur console que sur PC. Confortable avec ses coussinets qui entourent bien l’oreille, il vous accompagne durant vos longues sessions gaming grâce à ses 30 heures d’autonomie. Il dispose d’un microphone rétractable et un dongle USB est fourni pour le connecter facilement à votre PS5 ou votre ordinateur. Hormis quelques soucis de charge mentionnés, qui se règle très facilement en réinitialisant l’appareil, la qualité sonore est au rendez-vous pour une excellente immersion en jeu au regard de son prix. À moins de 100 €, il vaut vraiment le coup.

TV LG QNED de 65″ à 899 € au lieu de 1 199 €

Boulanger baisse le prix du téléviseur LG 65QNED82. D’ordinaire affiché à presque 1 200 €, vous retrouvez la télévision LG à seulement 899 € pendant le Black Friday.

LG s’est imposé comme une référence au fil des années dans le rayon des téléviseurs. Le LG 65QNED82 est un modèle récent de 2023 assez complet qui n’a rien à envier aux dalles OLED.

Boulanger propose le téléviseur 65QNED82 de LG à moins de 900 € à l’occasion du Black Friday

Avec sa large diagonale de 65 pouces et ses bordures fines, ce téléviseur se fond dans le décor tout en proposant une qualité d’image appréciable. Polyvalent, le TV de LG dispose de prise HDMI 2.1 pour profiter du meilleur des consoles next gen. Sa large dalle s’appuie sur la technologie QNED pour offrir un contraste et une luminosité proche de celles des écrans OLED. La résolution de 3840 x 2160 pixels offre une image précise et agréable à regarder. Seul le son est en retrait, comme souvent avec les télévisions. À moins de 900 €, c’est un excellent téléviseur.

