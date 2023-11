La PS5 profite enfin d’une vague de promotions intéressantes durant ce Black Friday. Après de nombreux mois d’approvisionnement sous tension, la PS5 est maintenant déstockée avant l’arrivée de son nouveau modèle. Une bonne opportunité pour profiter de la version actuelle, identique sur le fond, à un prix plus intéressant.

Si vous souhaitez passer à la dernière génération de consoles, le prix des machines de Sony et Microsoft peut être un frein. Entre l’achat de la console, les différents accessoires et le prix des jeux, l’investissement est conséquent. Les offres du Black Friday sont intéressantes pour s’équiper en faisant quelques économies.

La PlayStation 5 Standard en pack

La PlayStation 5 Standard avec son lecteur de disques est normalement vendue au tarif de 549,99 €. Pour le Black Friday 2023, elle est proposée en pack avec Spider-Man 2, Final Fantasy XVI ou FC24 à moins de 500 euros.

La console est dotée d’un lecteur de disques, contrairement au modèle Digital. Pour faire tourner les jeux en 4K jusqu’à 60 FPS, elle embarque un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs avec une puissance de 10 TeraFLOPs. Plusieurs jeux démontrent la puissance de la console de Sony. Vous les retrouverez dans notre guide des meilleurs jeux PS5, qui est régulièrement mis à jour.

Compatible avec le service PlayStation Plus, la PS5 dispose d’un immense catalogue de titres, de la PS1 à la PS5. Notez que la console de Sony n’est dotée que d’un SSD de 825 Go, avec seulement 667 Go de stockage libre. Pour éviter de saturer la console et de supprimer des jeux, il convient d’investir dans un SSD interne, grâce aux économies faites avec cette promotion. Notre guide des meilleurs SSD pour la PS5 vous aidera à choisir le meilleur modèle pour votre console.

Playstation 5 Standard // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? La console de Sony descend rarement à ce prix, c’est donc une excellente affaire ! Maintenant que le parc actuel de consoles est bien installé, la plupart des jeux ne sortent plus sur les anciennes générations. C’est le cas des récents Marvel’s Spider-Man 2 et Alan Wake 2, uniquement disponible sur PS5 ou Xbox Series. Les premières images de GTA 6, attendues pour début décembre, devraient définitivement faire basculer les joueuses et les joueurs sur cette nouvelle génération de consoles de salon.

Une Manette DualSense pour Playstation 5

La Manette pour Playstation 5, habituellement vendue 69,99 €, est proposée au prix de 45,99 € sur Cdiscount pendant le Black Friday.

Manette DualSense PS5 // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? Si le design de la console divise, la manette DualSense fait l’unanimité, surtout lorsqu’elle profite de 20 € de réduction. Elle reprend dans les grandes lignes le style et la forme des manettes précédentes, mais s’accompagne de nouvelles fonctionnalités, comme les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques. Ces dernières contribuent à renforcer l’immersion et sont à elles seules une raison de s’essayer à la nouvelle génération de consoles. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures, et elle se recharge en USB-C.

Un casque SteelSeries 7P pour Ps5 & PC

La gamme Arctis de SteelSeries est une valeur sûre dans le monde des casques pensés pour le Gaming. La famille des 7P représente les casques sans fil compatibles playstation, Switch & PC.

Le Arctis 7P+ est le premier produit qui profite d’une offre à moins de 95 euros pour le Black Friday. Il s’agit d’un rafraîchissement du best-seller de la marque danoise qui, en plus d’une bonne qualité audio, d’un microphone efficace et d’un design confortable et réussi, profite d’une autonomie pouvant atteindre 30 heures.

Son grand frère disponible depuis fin 2022, le Nova 7P, est son évolution directe qui apporte des évolutions notables sur la qualité sonore qui profite d’une signature orientée sur les basses qui offre de très bonnes performances en jeu. Il profite également d’une connexion Bluetooth qui permet de connecter son smartphone simultanément.

Casque 3D Pulse // Source : Numerama

Est-ce que ces casques pour PlayStation 5 est une bonne affaire ? Les SteelSeries 7P sont des valeurs sûres pour la PS5. Autonomie, confort, qualité du microphone, connectivité sans fil : ces deux casques cochent toutes les cases pour profiter d’une bonne expérience en jeu.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut est proposé au prix de 39,99 € en version physique, au lieu de 79,99 €. Le jeu vous propose d’incarner Jin Sakai, un rônin prêt à en découdre avec les guerriers Mongols venus envahir le Japon. Très librement inspiré des invasions Mongoles qui ont eu lieu au XIIIe siècle, le jeu prend place dans le Japon féodal, dans des environnements graphiquement magnifiques. La direction artistique vient sauver un jeu classique dans la forme, qui exploite une recette déjà vue et revue. Cependant, le jeu possède une aura indéniable.

Ghost of Tsushima // Source : Numerama

Heureusement, l’exploration est passionnante, avec une île qui offre quelques très beaux moments de jeu vidéo, dont de nombreux hommages au cinéma de Kurosawa. Notez que le jeu est disponible gratuitement sur PS4 et PS5, si vous possédez un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

