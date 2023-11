Le Black Friday et ses bonnes affaires, ça commence dès maintenant ! À l’image d’autres ecommerçants, Amazon casse ses prix et rend les aspirateurs robots plus accessibles que jamais. Des bons plans à découvrir d’urgence dans notre super sélection et ne plus jamais à avoir à faire le ménage chez soi (ou presque).

Suivre nos recommandations, c’est s’assurer de découvrir des produits choisis par nos soins et non piochés au hasard. Nos maître-mots chaque année : qualité, efficacité et durabilité. L’objectif est en effet de vous permettre d’y voir plus clair parmi la pléthore de bonnes affaires disponibles chez les ecommmerçants. Les prix sont donc checkés par des outils spécialisés afin d’être sûr de l’authenticité de ces bons plans. Alors ne vous posez pas de questions, les prix les plus attractifs sont bien ici !

Roborock S7 Max Ultra – 829 €

Roborock S7 Ultra Max

Alerte réduction folle. C’est le petit nouveau chez les aspirateurs robots Roborock. Et il est déjà en promo ! Comme ses prédécesseurs, son système laser lui permet de détecter la présence d’obstacles et de les enregistrer sur une carte 3D. Il les retient ensuite pour les nettoyages suivants. S’il ne délaisse aucune zone ou presque, l’aspirateur robot les nettoie en plus en profondeur avec sa puissance d’aspiration de 5500 Pa, ses deux brosses et sa serpillère vibrante. Et pour encore plus d’efficacité, il suffit de se connecter à l’application Roborock. L’ordre des pièces à laver, l’interdiction de zones, l’ajout ou le retrait d’obstacles sur la carte, la programmation à l’avance ou encore le réglage des intensités d’aspiration et de frottements de la serpillière, il est bien plus multi-tâches que vous !

Est-ce un bon prix ? On ne va pas se mentir, le Roborock S7 Max Ultra n’est pas vraiment donné. Mais cette réduction de 770 € juste énorme rend cet appareil de qualité supérieure bien plus attractif. Il adopte ainsi le même prix que certains concurrents, mais peut se vanter de performances bien meilleures.

Roborock S8 – 479 €

Roborock S8

Il est le frère un poil plus vieux du Roborock S7 Max Ultra présenté juste au-dessus, mais il en a sous le pied. La puissance d’aspiration de 6000 Pa du Roborock S8 dépasse celle de tous les autres appareils de la marque. Débris, cheveux, poussière, il ramasse tout avec ses deux brosses et sa serpillère vibrante intégrée. Mais ce n’est pas tout. Grâce à l’IA, il peut reconnaître pas moins de 42 obstacles et les éviter. Ce système Reactive 3D et ses lasers vont ensuite marquer leur emplacement sur une carte 3D des pièces et les mémoriser. Vous pouvez même les consulter depuis votre application. Vous allez clairement vous cogner contre les meubles plus que lui !

Est-ce que c’est un bon prix ? Au vu de ses capacités, le Roborock S8 est déjà bien moins cher que la plupart de ses concurrents. Et avec cette réduction de 250 €, soit 20 € de plus que les autres ecommerçants, il devient un des meilleurs bons plans du moment .

Roborock Q5 Pro – 279 €

Roborock Q5 Pro

Roborock sait aussi allier efficacité et prix abordable comme le prouve ce Roborock Q5 Pro. L’appareil profite d’une aspiration de 5 500 Pa, une vraie performance pour un modèle d’entrée de gamme. Couplée à son double rouleau-brosse, il retire poussière, cheveux et saleté des angles et des plinthes pour nettoyer vraiment toute la maison. S’il ne détecte pas les obstacles, il parvient sans trop de difficulté à les contourner. Il délimite en plus vos différents espaces de vie, même les étages, qu’il retranscrit sur des cartes. Vous pouvez ensuite les modifier en renommant et redéfinissant plus précisément les pièces, et en mentionnant des meubles. Il ne reste plus qu’à choisir le mode d’aspiration pour chaque pièce et laisser ce Roborock faire le reste !

Est-ce un bon prix ? C’est l’un des meilleurs aspirateurs robots d’entrée de gamme. Alors si vous lui ajoutez en plus une belle réduction, vous obtenez le combo gagnant.

iRobot Roomba Combo – 199 €

iRobot Roomba Combo

C’est le premier robot laveur d’iRobot. En plus de laver le sol avec ses lingettes en microfibre, il remplit sa fonction première : aspirer. Avec ses deux modes, vous pouvez ajuster la puissance en fonction de la zone. Des poils à la poussière, il peut tout retirer, même au niveau des plinthes. Pour se repérer, rien de tel que la bonne vieille méthode des lignes droites parallèles. Et quand un obstacle se présente, il parvient à s’en dégager tout seul. Via l’application iRobot Home, vous pourrez en plus programmer ses heures de lancement. Il réagit même aux commandes vocales d’Alexa, Google Home et Siri.

Est-ce un bon prix ? Difficile de faire moins cher que ce iRobot Roomba Combo. Il constitue une vraie bonne affaire pour ceux qui veulent nettoyer leur intérieur sans dépenser une fortune.

iRobot Roomba 692 – 169 €

iRobot Roomba 692

On a notre champion du prix le plus bas de cette sélection. Et c’est en plus l’un des best-sellers de la marque. Avec l’iRobot Roomba 692, pas besoin de vous prendre la tête. Il vous suffit de lancer son mode nettoyage et il fait le reste. Point positif, il fonctionne sur toutes les surfaces, de la moquette fine au carrelage. Pour se repérer, l’aspirateur robot aux deux brosses utilise des capteurs qui lui permettent de visualiser les gros obstacles, donc de les contourner, et de longer les plinthes. Programmer son heure de démarrage devient en plus un jeu d’enfant avec l’application iRobot Homme, que l’on peut associer à l’appareil via Wi-Fi. Et si vous voulez lancer le nettoyage à distance, utilisez cette même application ou vos assistants vocaux. Pratique !

Est-ce un bon prix ? Il s’agit tout simplement du plus petit prix de cette sélection. Et bon courage pour trouver des aspirateurs robots moins chers que lui. Alors c’est évidemment une super affaire pour un objet que vous utiliserez au quotidien.

iRobot Roomba Combo i5+ – 399 €

iRobot Roomba Combo i5+

Une belle réduction comme celle-ci, il faut en parler. Si l’iRobot Roomba Combo i5 se déleste de quelques centaines d’euros, il n’en perd pas sa qualité. Son point fort, c’est sa très bonne aspiration. C’est simple, tout ce qui lui passe dessous est enlevé du sol, notamment les poils d’animaux. S’il ne détecte pas les obstacles, il parvient à les contourner seul. Des capteurs reconnaissent les dessous des meubles et les zones les plus sales. Les pièces apparaissent sur des cartes consultables sur l’application. Un historique permet de suivre les différents nettoyages et de connaître les zones où l’aspirateur n’est pas passé. Idéal pour ajuster tout ça lors de la prochaine session.

Est-ce un bon prix ? L’iRobot Roomba Combo i5+ est de base assez cher par rapport à des concurrents plus performants. Mais avec cette très belle promo, il atteint un prix relativement correct et constitue un achat sûr.

Ecovacs Winbot W1 – 349 € (Amazon)

Ecovacs Winbot W1 Pro

Débarrassez-vous de l’une des tâches ménagères les plus pénibles aka le nettoyage des vitres avec l’iRobot Ecovacs Winbot W1. Traces de pattes et de doigts, feuilles, déjections d’oiseaux, il retire à peu près tout ce qui peut salir vos vitres. Il dispose pour cela de trois modes qui s’adaptent aux différentes situations. Le modèle s’équipe aussi de deux capteurs pour éviter les chocs contre les bords et ne pas dépasser la zone vitrée pour les fenêtres sans cadres. Vous pouvez aussi contrôler le robot et l’amener vers un coin précis grâce à l’application qui cache d’autres fonctionnalités.

Est-ce un bon prix ? L’iRobot Ecovacs Winbot W1 fait partie des lave-vitres les plus chers du marché, mais aussi des plus performants. Alors sa réduction de 100 € rend cet appareil vraiment efficace plus accessible. Et ça, on ne dit pas non.

Ecovacs Deebot T9+ – 429 € (Amazon)

Ecovacs Deebot T9+

Grosse promotion en vue ! Cet Ecovacs Deebot T9+ haut de gamme se calque ainsi sur les prix d’un appareil moyen de gamme, tout en conservant ses performances. Les obstacles ne sont jamais un problème très longtemps avec lui grâce à son télémètre laser et sa caméra. Une double vérification maligne qui lui permet de contourner les obstacles et de se concentrer sur le nettoyage. L’aspirateur robot est d’ailleurs efficace sur l’ensemble des surfaces, moquette épaisse incluse. Autre avantage, son système de lavage par serpillière vibrante qui retire liquides et traces. Les pièces et murs sont consignés sur une carte disponible sur l’application qui donne accès à plusieurs options. Vous pouvez entre autres interdire le nettoyage de certaines zones, signaler la présence de meubles et choisir les modes de lavage et d’aspiration. Un vrai joujou !

Est-ce un bon prix ? Si 470 € de réduction n’est pas une belle promotion, alors aucune ne l’est. Elle vous permet de vous procurer un appareil ultra performant au prix d’un modèle classique. Honnêtement, vous y gagnez réellement au change.

Ecovacs Deebot T10 – 399 € (Amazon)

Ecovacs Deebot T10

Oubliez les “Ok Google”, “Alexa” ou “Dis Siri” et ne prononcez plus que “Ok Yiko”. L’Ecovacs Deebot T10 se bonifie d’un assistant vocal pour réaliser toutes les tâches de nettoyage que vous voulez. Si vous préférez lui donner des ordres sans parler, l’application est tout aussi efficace. À vous d’y choisir le mode d’aspiration et les zones à privilégier, ou de consulter ses cartes des différentes pièces. Cet Ecovacs reconnaît même les obstacles qui se présentent à lui avec sa caméra HD et son système basé sur l’IA. Il ne prendra plus votre chat pour un tabouret ! Ses 3 000 Pa et ses différents niveaux de puissance d’aspiration lui offrent une efficacité sur toutes les surfaces. Il change en plus automatiquement de mode selon le revêtement. L’appareil fait même office de caméra de surveillance à visionner depuis l’application. Pratique pour surveiller ses enfants en cachette.

Est-ce un bon prix ? Avoir un aspirateur robot à moins de 400 € qui embarque l’IA, ce n’est pas tous les jours que ça arrive. Vous aurez ainsi un appareil vraiment autonome pour enlever définitivement cette tâche ménagère de votre quotidien.

Ecovacs Deebot N8 Black – 222 € (Amazon)

Ecovacs Deebot N8 Black

Un robot aspirateur qui ne monte pas sur les tapis, vous en rêviez. Eh bien Ecovacs l’a fait. Son Deebot N8 Black détecte les tapis pour ne pas les mouiller en mode lavage. Intelligent, il cartographie toute la maison et réunit les infos sur l’application. Il vous suffit alors de redéfinir plus précisément les pièces, les renommer et délimiter les zones à ne pas franchir. Côté nettoyage, il est capable d’aspirer et laver en même temps pour un maximum d’efficacité. Ses 2300 Pa de puissance d’aspiration ne laissent aucune chance aux poils, poussières et saletés. Un guerrier des temps modernes !

Est-ce un bon prix ? Sa réduction permet à l’Ecovacs Deebot N8 Black de se positionner parmi les moins chers du marché. Mais un appareil avec un prix aussi bas, ça ne cartographie normalement pas les zones comme c’est le cas ici. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire.

