Si vous attendiez le Black Friday pour mettre la main sur le PC parfait, pourquoi plutôt ne pas opter plutôt pour les composants parfaits et monter vous-mêmes ce bijou ? Que ce soit pour améliorer sa configuration actuelle, ou pour monter vous-même votre propre machine, cette sélection de composants performants vous permettra de vous faire votre PC gaming sur mesure, et à moindre cout.

Notre sélection de composants puissants en promotion pour le Black Friday 2023

C’est quoi, cette configuration pour un PC puissant ?

Un processeur Intel Core i5

Idéal pour une configuration puissante à petit prix, ce processeur Intel Core i5-13400F à 10 cœurs garantit d’excellentes performances, jusqu’à 4,6 GHz en mode Turbo. Idéal pour le gaming, il est aussi parfaitement adapté pour un usage au quotidien, et pour des tâches professionnelles. Les cœurs performants assurent, en effet, un très bon niveau de puissance, et en chauffant un minimum. L’un des meilleurs processeurs pour PC pour se faire une machine performante à un bon prix.

Il est épaulé par 32 Go de RAM Corsair Vengeance LPX 32 Go en DDR4 3 600 MHz, le tout refroidi par le ventirad NZXT T120.

Processeur Intel Core i5 // Source : Montage Numerama

Une carte graphique Asus Dual Nvidia GeForce RTX 4060

La partie GPU est assurée par une carte graphique Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4060, capable de faire tourner des jeux en Full HD, et de gérer le ray tracing amélioré ou le DLSS 3. Ses performances sont solides, avec 8 Go de mémoire vive, et vous pourrez jouer à des jeux triple A jusqu’en 4K sans trop de problèmes.

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 // Source : Montage Numerama

Une carte mère Asus Prime B760M-A Wi-Fi

Cette carte mère Asus Prime B760M-A, au format ATX, est compatible avec les 13ᵉ et 12ᵉ Gen de processeurs Intel. Elle intègre une antenne externe compatible 802.11ax (Wi-Fi 6), pour ne pas être dépendant d’un câble réseau pour disposer d’une connexion internet, ainsi qu’un module Bluetooth 5.2, pour s’affranchir d’une clé Bluetooth. Elle s’accompagne aussi de plusieurs dissipateurs thermiques et de connecteurs pour ventilateurs hybrides, afin de garantir un refroidissement optimal.

La carte dispose d’un dissipateur thermique M.2, pour refroidir le SSD Crucial P3 Plus de 2 To, au format NVMe. Les deux composants sont compatibles PCIe 4,0. Le SSD offre des vitesses jusqu’à 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 200 Mo/s en écriture.

La Carte mère Asus Prime B760M-A // Source : Montage Numerama

Un boitier NZXT H5 Flow

L’ensemble des composants se loge dans un boîtier NZXT H5 Flow de taille moyenne, doté d’une vitre latérale en verre trempé. Le boitier comporte plusieurs ventilateurs (arrière, avant et bas) pour garantir une bonne température constante.

Le tout est alimenté par une alimentation MSI MAG A750GL de 750 W.

Le boitier NZXT H5 Flow et l’alimentation // Source : Montage Numerama

Un écran Samsung Gaming Odyssey G5 27″

Avec sa gamme Odyssey, Samsung propose des moniteurs parfaitement adaptés pour le gaming. Le G5 est compatibles AMD FreeSync Premium et G-Sync, et offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. La dalle WQHD de 27 pouces à la résolution 2 560 x 1 440 px fait un très bon travail pour restituer les couleurs et possède une bonne luminosité.

Moniteur Samsung Odyssey G5

Comment monter son PC composant par composant

On a une belle vidéo pour vous aider !

