À 1h30 le 8 décembre, les « Oscars » du jeu vidéo ont eu lieu. Quels sont les jeux de l’année ? Y a-t-il eu de grosses annonces ? Cet article vous résume tout, pour vous permettre de rattraper les Game Awards 2023 en seulement quelques minutes.

Baldur’s Gate 3 est le jeu de l’année 2023 (le GOTY). Ce n’est pas vraiment une surprise, mais la cérémonie des Game Awards 2023 s’est achevée par le couronnement du jeu de Baldur’s Gate 3 dans la nuit du 7 au 8 décembre. Pendant plus de 3 heures, remises de prix et bandes-annonces se sont succédé, avec quelques surprises bienvenues.

Que faut-il retenir des Game Awards 2023 ? Dans cet article, Numerama vous propose une forme d’acticle live, mais en différé. Nous vous proposons de retrouver toutes les grandes annonces de la soirée, avec l’heure de leur annonce, pour rattraper la soirée comme si vous y étiez. C’est parti.

Les Game Awards 2023 commentés en direct

1h33 : la cérémonie n’a pas commencé, mais Nintendo reçoit la première récompense de la soirée. Super Mario Wonder est sacré meilleur jeu familial. C’est mérité, il y a Mario Éléphant dedans !

Le patron de Nintendo, premier récompensé de la soirée. // Source : Capture Numerama

1h39 : Plusieurs bandes-annonces défilent à l’écran, en attendant le début de la vraie cérémonie. Dans cet article live, nous ne parlerons pas de toutes les annonces (le compte Twitter des Game Awards le fait pour nous). Mais les plus importantes seront là.

1h43 : tiens, une pub pour Assassin’s Creed Nexus VR, disponible pour les casques de réalité virtuelle de Meta. Ce n’est pas une nouveauté, mais ça a l’air quand même cool.

Escalader des immeubles en VR, ça a l’air cool. // Source : Capture Numerama

1h44 : Forza Motorsport vient de remporter le prix de l’accessibilité, pour ses innovations pour offrir plus d’options dans ses jeux vidéo.

1h48 : les Game Awards récompensent toutes les catégories esport d’un seul coup. Meilleure équipe (JD Gaming gagne), meilleur jeu (Valorant), meilleure compétition (League of Legends)… Ça va un peu vite et Vitality ne gagne pas :(

2h02 : c’est la fin du pré-show. Les vraies Game Awards vont pouvoir commencer !

L’animatrice du préshow. // Source : Capture Numerama

⚠️ 2h03 : c’est le début de la cérémonie ! Geoff Keighley est sur scène. Il promet un « big show » ce soir. Espérons qu’il ne sera pas trop big, il est tard.

2h06 : Christopher Judge, connu notamment pour son doublage de Kratos, est sur scène. Il vient remettre le prix de la meilleure performance et tacle au passage Call of Duty, en indiquant que son discours de l’an dernier était plus long que la campagne solo du jeu d’Activision. Outch…

Christopher Judge. // Source : Capture Numerama

2h08 : Neil Newbon remporte le prix de la meilleure performance pour son rôle dans Baldur’s Gate 3. C’est la première grande récompense de la soirée.

Neil Newbon, premier lauréat des Game Awards. // Source : Capture Numerama

2h11 : Matthew Mcconaughey arrive sur scène (oui il y a plus de stars que pendant les Oscars !). Il vient présenter le premier jeu vidéo de sa carrière. L’histoire semble inspirée d’Interstellar, avec un rapport aux voyages temporels et à la relativité.

2h13 : Voici Exodus, le premier jeu avec Matthew Mcconaughey. De l’exploration spatiale et des dilemmes sont au programme. Ce sera sur PS5, Xbox Series et PC.

Exodus reprend des scènes cultes d’Interstellar. // Source : Capture Numerama

⚠️ 2h15 : Kratos est de retour !!!!! Après God of War Ragnarök, le Spartiate fait son retour dans un DLC gratuit, qui sera disponible le 12 décembre. Vous avez bien lu, God of War Ragnarök: Valhalla arrive dans seulement quelques jours sur PS5 et PS4. C’est une annonce immense !

Kratos est de retour ! // Source : Capture Numerama

2h19 : Dans un autre genre, il y a Bigwalk. La bande-annonce a l’air marrante !

2h25 : après une page de publicités, il y a une performance musicale sur scène.

2h30 : nouvelle bande-annonce pour Hellblade II, toujours sans date de sortie. Mais ça devrait arriver en 2024.

2h32 : le prix du meilleur scénario de 2023 est attribué à Alan Wake 2. Première récompense pour l’un des favoris de la cérémonie.

Alan Wake 2 remporte le prix du meilleur scénario.. // Source : Capture Numerama

2h42 : Instant chelou, Gonzo du Muppet Show passe à la co-animation.

Gonzo a sorti son costume. // Source : Capture Numerama

2h45 : le prix du meilleur premier jeu indépendant est attribué à Cocoon. Un jeu que Numerama qualifiait d’une intelligence incroyable.

2h49 : un nouveau jeu Dragon Ball est en préparation !

2h51 : SEGA annonce plein de nouveaux jeux d’un seul coup.

New Era, New Energy! New games from Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, and Crazy Taxi – now in development!



2h53 : Visions of Mana arrive en 2024.

2h54 : sur PlayStation 5, Rise of the Ronin arrive en 2024. C’est Nioh avec une moustache.

2h55 : le prix du meilleur jeu d’action est attribué à Armored Core VI.

2h56 : la meilleure direction artistique est attribuée à Alan Wake 2.

2h56 : le meilleur jeu VR est Resident Evil Village.

2h56 : le meilleur jeu mobile est Honkai : Star Rail.

⚠️ 3h00 : Hideo Kojima annonce un nouveau jeu, très difficile à comprendre dans cette première bande-annonce. On voit des personnages très réalistes parler, puis crier. Le jeu s’appelle OD.

OD // Source : Capture Numerama

⚠️ 3h03 : Hideo Kojima monte sur scène. OD est présenté comme un jeu immersif que « personne n’a déjà vu avant ». C’est « à la fois un film et une nouvelle forme de média. »,

3h05 : Jordan Peele rejoint Hideo Kojima sur scène. Ils collaborent sur le jeu. Ça promet pour OD, qui s’annonce flippant. D’autres partenaires seront annoncés plus tard.

Deux légendes sur la photo (et on ne vous dira pas qui) // Source : Capture Numerama

3h10 : Oh, c’est le retour du jeu Jurassic Park Survival. Les graphismes ont l’air réussis.

3h12 : le prix de la meilleure conception audio est attribué à Hi-Fi Rush.

3h14 : croyez-nous, il y a beaucoup trop de pubs aux Game Awards.

3h15 : Rocket League débarque dans Fortnite avec Rocket Racing.

3h19 : nouvelle bande-annonce pour Suicide Squad: Kill the Justice League, qui arrive en février. On est toujours aussi partagé chez Numerama.

3h28 : le jeu qui a eu le plus d’impact en 2023 est Tchia, qui se déroule en Nouvelle-Calédonie.

3h33 : le nouveau jeu des créateurs de Life is Strange s’appelle Lost Records: Bloom & Rage, centré sur quatre femmes qui partagent un lourd secret.

3h37 : au lieu d’une bande-annonce, Final Fantasy 7 Rebirth s’offre une interprétation en direct d’un morceau de sa bande-originale par un orchestre.

Final Fantasy VII: Rebirth // Source : Capture Numerama

3h42 : Final Fantasy VII: Rebirth est le jeu le plus attendu de l’année prochaine. On appelle ça une saine coïncidence.

3h47 : quelqu’un se souvient de Skull & Bones ? Ça sort le 16 février 2024, mais plus personne n’y croit (même Ubi).

⚠️ 3h48 : et voici le nouveau jeu d’Arkane Lyon ! Ce sera… un jeu… Blade ! Oui, le super-héros Marvel ! On rappelle qu’un film est également en préparation. Ce sera un jeu d’action/aventure solo et mature. Les développeurs adorent ce super-héros et cette adaptation se passera à Paris.

3h52 : l’acteur Anthony Mackie, Falcon dans le MCU, vient annoncer une saison 2 pour la série Twister Metal, diffusée sur Peacock (et dans laquelle il joue). Sinon, il donne le prix du meilleur jeu-service à Cyberpunk 2077, récompensé pour son extension et ses mises à jour. Bien sûr, CD Projekt Red insiste sur le fait que ça a été un « sacré périple ».

Cyberpunk 2077 // Source : CD Projekt Red

3h56 : Lightspeed LA officialise un jeu en monde ouvert futuriste très ambitieux. Le nom ? Last Sentinel, et l’univers a l’air vraiment bien.

4h02 : un jeu de méchas ! Vous aimez les gros robots et les grosses explosions ?

⚠️ 4h06 : le meilleur moment de la soirée avec le show du groupe Old Gods of Asgard. Tiré de Alan Wake 2. Meilleure chorégraphie que dans Danse avec les Stars. Meilleure musique que dans la Star’Ac.

Le meilleur moment de la cérémonie // Source : Capture Numerama

4h12 : nouveau jeu par les créateurs de PayDay. Il s’appelle Den of Wolves, un jeu de braquage dans un univers dystopique.

4h15 : voici Exoborne. Exo pour exosquelette. Vous l’aviez ?

4h19 : une petite bande-annonce pour la série Fallout, qui sera diffusée sur Amazon Prime Video en avril 2024.

4h21 : et le prix de la meilleure adaptation va à… la série The Last of Us, bien sûr.

4h23 : ouiiiiii des publicitéééééés. Après plus de 2 heures de show, on prend !

4h28 : le créateur de No Man’s Sky vient présenter son nouveau projet. L’objectif ? Proposer un terrain de jeu qui fait la taille d’une planète entière et offrir une vraie liberté d’exploration à plusieurs. Voici Light No Fire.

4h32 : Simu Liu, l’acteur de Shang-Chi, s’est blessé au pied mais il est quand même là pour offrir le prix du meilleur jeu d’action/aventure à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Simu Liu qui vient faire coucou alors qu’il pourrait soigner son pied // Source : Capture Numerama

4h38 : meilleur RPG ? Baldur’s Gate 3. Meilleur jeu de stratégie ? Pikmin 4. Meilleur jeu de sport ? Forza Motorsport. Meilleur jeu multijoueur ? Baldur’s Gate 3. Meilleur jeu pour les fans ? Baldur’s Gate 3.

4h40 : le petit instant Sphère de Las Vegas pour célèbre le jeu sur mobile.

BOULE ! // Source : Capture Numerama

4h41 : on vous laisse deviner (ça commence par la lettre p).

4h43 : vous prendrez bien un petit DLC pour Final Fantasy XVI, disponible tout de suite ?

4h45 : Alan Wake 2 remporte la meilleure direction. Sam Lake est très, très ému. Sans doute à cause de la chorégraphie.

4h52 : dernières publicités ? Laissez-nous y croire…

4h54 : le dernier world premiere de la soirée, et c’est donc Monster Hunter Wilds. Il ne sortira pas avant 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

⚠️ 4h58 : Timothée Chalamet, qu’on ne présente plus, vient rappeler à quel point il est beau et monte sur scène pour présenter l’ultime award. Le jeu de l’année est… … … … ALAN WAKE 2 BALDUR’S GATE 3 (qui est désormais disponible sur Xbox Series). Voilà c’est fini. Au-revoir, à l’année prochaine !

5h00 : attendez, elle est passée où la nouvelle Xbox ?

