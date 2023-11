[Deal du jour] Si vous avez la place dans votre salon, les téléviseurs LG QLED 65 pouces et LED 75 pouces permettent de faire de votre coin TV une petite salle de cinéma. En promotion pour la Black Week, ils passent respectivement sous les 900 € et 700 €.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG pendant le Black Friday ?

Le téléviseur LG 65QNED82 QLED de 65 pouces est normalement vendu autour de 1 200 €. Il est en ce moment au prix de 899 € pour le Black Friday sur Boulanger.

Le téléviseur LED LG 75UQ8100 de 75 pouces, modèle de 2022, est habituellement vendu autour de 900 €. Pour le Black Friday, il est proposé au prix de 699 € sur Amazon.

C’est quoi, ce téléviseur QNED de 65 pouces ?

Le 65QNED82 est un grand téléviseur de 65 pouces, soit une diagonale de 165 cm. La dalle QNED 4K, d’une définition de 3 840 x 2 160 pixels, offre une image lumineuse et détaillée. Le QNED est une combinaison entre le QLED et la technologie NanoCell de LG. Les couleurs sont vives et les contrastes profonds, avec des noirs vraiment noirs. Le téléviseur prend en charge les contenus HDR10, mais pas Dolby Vision. L’écran de LG permet tout de même des images proches d’une expérience cinéma en matière d’image. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz offre une belle fluidité pour les jeux vidéo. Les deux ports HDMI 2.1 permettent en plus d’exploiter au maximum vos consoles Xbox Series X et PlayStation 5.

Niveau audio, le format DTS:X présent ne se révèle que grâce à une bonne installation sonore, comme une barre de son. Les deux haut-parleurs de 20 W sont toutefois de qualité, et offrent un son immersif, mais qui manque légèrement de puissance. Enfin, webOS 23 habille le téléviseur. Les menus sont ergonomiques, et les assistants vocaux classiques sont disponibles. Ce téléviseur est un modèle polyvalent, recommandé si vous cherchez une belle image de grande taille, pour le cinéma et le gaming.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

C’est quoi, ce téléviseur LED de 75 pouces ?

Le téléviseur 75UQ8100 de LG possède une grande diagonale de 75 pouces, soit 190 cm. C’est un téléviseur imposant qui nécessite de la place dans votre salon, ainsi que le recul nécessaire. La dalle LED 4K UHD, d’une résolution de ‎3840 × 2160 pixels, offre de bons contrastes et une bonne luminosité. Le téléviseur de LG délivre une belle image grâce à sa compatibilité avec les normes HDR10, HDR10 Pro et HDR HLG. Bien que les angles de visions soient un peu étroits, le Q8100 est parfait pour les soirées cinéma en famille.

Son taux de rafraichissement de 50 Hz et l’absence de port HDMI 2.1 ne le destine pas à accueillir vos consoles nouvelle génération. Vous pourrez tout de même connecter votre PS5 ou Xbox Series pour jouer à vos jeux, et profiter de l’immersion apportée par l’écran de presque 2 m de diagonale. Les deux haut-parleurs de 10 W délivrent une bonne puissance sonore, mais une barre de son ne sera pas de trop. Enfin, le téléviseur tourne lui aussi sous WebOS. Même s’il n’est pas le meilleur modèle sur le marché, sa très grande taille est son argument principal, surtout à ce prix.

Malgré sa très grande taille, le téléviseur de LG n’est pas spécialement imposant // Source : LG

