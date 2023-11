[Deal du jour] Si vous attendiez le Black Friday pour changer de smartphone, vous êtes au bon endroit. Voici quatre modèles performants qui bénéficient d’une bonne baisse de prix.

Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro, 512 Go, est normalement vendu 899,90 €. Pour le Black Friday, il est au prix de 599 € sur le site de Darty.

Le 13T Pro est un smartphone ergonomique aux bonnes finitions. Ses dimensions de 162,2 × 75,7 × 8,49 mm et son poids de 206 g offrent une bonne prise en main, malgré l’aspect massif du smartphone. Son écran Amoled de 6,67 pouces, d’une définition de 1220 × 2712 pixels, offre une bonne luminosité et un excellent contraste, même s’il est un peu trop sujet aux reflets en extérieur. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz variable permet une navigation fluide. La puce Dimensity 9200+, accompagnée de 12 Go de mémoire vive, permet des performances suffisantes pour un usage quotidien. Les applications, le streaming vidéo et les jeux vidéo tournent sans problème, et l’interface MIUI ne souffre d’aucun ralentissement.

Xiaomi 13T Pro // Source : Montage Numerama

Niveau photo, le Xiaomi 13T Pro prend des clichés nets et détaillés, dans de bonnes conditions. En faible luminosité, le smartphone de Xiaomi a un peu plus de mal. Notez qu’il peut aussi filmer jusqu’en 8K. Enfin, niveau autonomie, il peut tenir plus de 15 h et se recharge entièrement en 30 minutes.

Samsung Galaxy S23 ultra

Au lieu de 1 419 € habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra, 256 Go, est actuellement proposé pour le Black Friday au prix de 999 € chez Boulanger.

Le Galaxy S23 possède un design élégant et des dimensions de 146,3 × 70,9 × 7,6 mm, pour un poids de 168 g. La prise en main est agréable, avec des boutons facilement accessibles. Il est doté d’une dalle Amoled de 6,1 pouces qui affiche une résolution Full HD+ de 1080 × 2340 pixels, et supporte le HDR10+. Le taux de rafraîchissement est variable entre 60 et 120 Hz. L’écran offre un très bon niveau de détails, idéal pour regarder du contenu ou jouer à des jeux vidéo. La puce Snapdragon 8 Gen 2, couplée à 8 Go de RAM, rend le smartphone rapide et fluide.

Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Montage Numerama

Le S23 est aussi un excellent photophone, avec une luminosité élevée. Les clichés offrent un très bon piqué en pleine lumière, et restent parfaitement exploitables de nuit. Le S23 filme en 4K à 60 i/s. Niveau autonomie enfin, le S23 Ultra tient une bonne journée complète, voire plus, en fonction de votre utilisation. Il se recharge complètement en 1 h.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, 128 Go, est habituellement vendu autour de 750 €. Il est au prix de 599 € sur La Fnac pendant le Black Friday.

Le Galaxy Z Flip 4 possède un format compact avec des dimensions de 16,19 × 7,20 × 0,79 cm et un poids de 187 g. En dehors de la charnière centrale un peu fragile, le smartphone procure une bonne sensation de solidité et tient peu de place dans une poche. L’écran principal Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, à l’affichage Full HD+, s’accompagne d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La luminosité et le contraste sont bons. L’écran secondaire Super AMOLED de 1,9 pouce sert surtout à consulter ses notifications. La puce Snapdragon 8+ Gen 1, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, permet une grande fluidité, y compris pour les tâches très gourmandes.

Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : Montage Numerama

Niveau photo, son capteur principal de 50 mégapixels et ses deux capteurs de 12 mégapixels en font un très bon photophone. Son autonomie est d’environ 10 h, avec l’Always-on activé sur l’écran secondaire, plus si ce dernier est éteint.

