[Deal du jour] Pour ce Black Friday 2023, le nouveau Macbook Air 15″ baisse de prix sur le site de Boulanger. L’ultra portable d’Apple doté de la puce M2 passe sous les 1 400 €. Les MacBook Air M1 et M2 bénéficient aussi d’une réduction.

C’est quoi, cette promotion sur les laptops d’Apple ?

Le MacBook Air 15 de 2023, avec la puce M2, 8 Go RAM et un SSD de 256 Go, est normalement vendu 1 599 €. Pour le Black Friday, il est proposé avec une réduction de 200 €, et passe au prix de 1 399 €.

Amazon propose une réduction sur le MacBook Air 13″ M2 avec un SSD de 256 Go. Vendu 1 299 € sur le store officiel d’Apple, il est proposé au prix de 1 139 €.

Enfin, le MacBook Air M1 2020, 256 Go, est habituellement vendu 1 199 €. Il est en ce moment proposé au prix de 939 € sur Amazon.

MacBook Air 15″

Le MacBook Air 15 reprend le design, toujours réussi, du MacBook Air 13, avec toutefois un plus grand écran, raison d’être de ce nouveau modèle. Son nouveau format aux dimensions 340 × 237 × 11.5 mm, pour un poids de 1,5 kg, en font un laptop forcément moins nomade. Plus grand et plus lourd que le MacBook 13, il reste cependant suffisamment compact pour se glisser sans problème dans un sac dédié au transport des ordinateurs portables. Son plus grand écran apporte aussi plus de confort pour une utilisation professionnelle.

MacBook Air 15″ M2 // Source : Montage Numerama

Il est pourvu d’une dalle LCD Liquid Retina de 15,3 pouces qui offre une résolution de 2880 × 1864 pixels. Même si la dalle fait l’impasse sur l’OLED, l’image est lumineuse, et les contrastes et la colorimétrie sont parfaits. Pour du travail précis de retouche photo, ou de montage vidéo, l’écran de ce MacBook Air est exemplaire. La puce M2 assure de plus une grande fluidité pour l’ensemble des tâches, mais aussi pour se détendre devant un film ou jouer à un jeu vidéo. Niveau audio, les six haut parleurs du MacBook Air 15 apportent un son riche et chaleureux. Le clavier du MacBook Air 15″ est de qualité, et ressemble à celui des MacBook Pro. Niveau autonomie enfin, comptez une journée entière de travail, en fonction de l’utilisation.

MacBook Air 13″ M2

Le MacBook Air M2, d’une taille de 30,41 × 21,5 × 1,13 cm de hauteur, pour un poids de 1,24 kg, est un ultraportable parfaitement nomade. L’ensemble peut paraître fragile au premier coup d’œil, mais le laptop d’Apple procure une bonne sensation de robustesse. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces d’une définition de 2560 × 1664 pixels fait aussi l’impasse sur l’OLED, mais offre une bonne luminosité, malgré quelques reflets. Le clavier Magic Keyboard, aux touches rétroéclairées, possède une frappe confortable et silencieuse.

MacBook Air 13″ M2 // Source : Montage Numerama

La puce M2, couplée à 8 cœurs, apporte performances et fluidité pour une utilisation professionnelle. Les logiciels s’ouvrent instantanément et le MacBook ne rame pas ou ne chauffe pas. Pour du travail vidéo ou photo beaucoup plus conséquent, les MacBook Pro avec puce M2, ou le MacBook Pro 14 feront un meilleur travail. Mais ce MacBook Air M2 est, pour son prix, un excellent compromis. Niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation.

MacBook Air 13″ M1

Le MacBook Air 13 pouces de 2020 a des dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. L’ultraportable est léger et nomade, et offre une bonne sensation de solidité. Niveau performances, sa puce maison M1, couplée à 8 Go de RAM, est encore aujourd’hui suffisamment puissant pour la plupart des tâches du quotidien. Les applications professionnelles tournent bien et, même s’il n’égale pas les modèles supérieurs, le laptop d’Apple convient parfaitement pour le travail ou pour les études. La frappe du clavier Magic Keyboard est de plus idéale pour la prise de notes rapide.

MacBook Air 13″ M1

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable relativement accessible, et rien que pour ça, il a encore de beaux jours devant lui. Son écran Rétina de 13,3 pouces, offre une résolution de 2 560 × 1 600 pixels avec une bonne luminosité, mais d’un contraste un peu en retrait. Le laptop d’Apple peut s’utiliser en intérieur comme en extérieur, grâce au filtre antireflet efficace. Enfin, la puce M1 permet une bonne autonomie, comprise entre 10 h et 15 h, en fonction de l’utilisation.

