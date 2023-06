Ce jeudi 8 juin marque le coup d’envoi de l’été du jeu vidéo, avec plusieurs conférences normalement riches en annonces. Le show Summer Game Fest lance les hostilités ce soir, à 21h.

Cette année, il n’y a pas d’E3, grand rendez-vous du jeu vidéo qui permet de faire le plein d’annonces. Mais que les férus se rassurent : il y a toujours le Summer Game Fest pour découvrir les nouveautés de demain. Organisé par Geoff Keighley, également hôte de la cérémonie The Game Awards en décembre, l’événement démarre ce jeudi 8 juin. Il sera suivi par d’autres shows, comme celui de Microsoft le dimanche 11 juin ou celui d’Ubisoft le lendemain.

Comment suivre la conférence Summer Game Fest 2023 ?

Ne prévoyez rien ce soir si vous voulez suivre la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2023 : rendez-vous à 21h, heure française. Par chance, ce ne sera pas en même temps que la demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz à Roland-Garros (elle est programmée pour vendredi).

Quand ? Le jeudi 8 juin 2023 à 21h, heure française ;

Le jeudi 8 juin 2023 à 21h, heure française ; Où ? Ici, ou sur YouTube ;

Ici, ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence d’inauguration du Summer Game Fest, qui devrait durer environ 2 heures.

Qu’attendre de ce Summer Game Fest 2023 ?

Étrangement, il n’y a pas un engouement phénoménal autour du Summer Game Fest, alors qu’on devrait se réjouir des projets qui y seront montrés. C’est d’autant plus vrai que Sony est loin d’avoir convaincu avec son PlayStation Showcase diffusé à la fin du mois de mai. Geoff Keighley et ses nombreux partenaires ont normalement une belle carte à jouer pour faire rêver les joueuses et les joueurs — quand bien même on vit un premier semestre 2023 assez inouï en termes de sorties marquantes (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, en attendant Final Fantasy XVI).

La grosse tête d’affiche du Summer Game Fest 2023 sera Mortal Kombat 1, ce qui en dit long sur les attentes à tempérer. On découvrira aussi du gameplay pour Alan Wake 2 ou encore les nouvelles saisons de Call of Duty et Fortnite. On met quand même une petite pièce sur la suite de Death Stranding, Hideo Kojima et Geoff Keighley étant très proches. Dans les grosses cotes, il y a le nouveau Call of Duty, le futur Tomb Raider (développé avec l’argent d’Amazon) ou encore la suite de Final Fantasy VII Remake.

L’avantage d’une hype plus mesurée est qu’on prend moins le risque d’être déçu. Peut-être le Summer Game Fest 2023 sera une conférence incroyable, mais il y a des gros doutes à ce sujet. Et, si tel est le cas, Microsoft devra briller dimanche.

Death Stranding 2 sera-t-il là ? // Source : Capture d’écran

Ce que l’on est sûr de voir : des gens qui se combattent dans un torrent de violence et de sang.

: des gens qui se combattent dans un torrent de violence et de sang. Ce que l’on aimerait bien voir : c’est une excellente question quand on a zéro attente.

: c’est une excellente question quand on a zéro attente. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : GTA VI, puisqu’il n’était pas au PlayStation Showcase.

