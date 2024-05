Vous avez un doute sur la fiabilité d’un message ? Demandez donc au nouveau chatbot gratuit Scamio de Bitdefender ce qu’il en pense.

En matière d’ingénierie sociale et de phishing, les escrocs élaborent des stratégies tellement sophistiquées qu’il est parfois difficile de déceler l’arnaque.

Pour vous aider à identifier rapidement les tentatives d’escroqueries, Bitdefender a créé le chatbot gratuit Scamio. Son fonctionnement est des plus simple : transmettez-lui le message ou l’URL du site concerné et il vérifie pour vous sa fiabilité. Mieux, l’outil vous conseille aussi sur les bons réflexes à adopter dans chaque situation.

Enfin un outil pratique et accessible à tous, même aux plus néophytes

Vous pouvez vous équiper des meilleures solutions de cybersécurité, mais vous ne serez jamais complètement prémuni contre l’hameçonnage. Heureusement, Bitdefender vient de développer un outil inédit et gratuit pour vous aider à identifier rapidement les tentatives d’escroquerie : Scamio.

Un texte, un message, un lien, une image : vous choisissez le contenu et Scamio vous dit si vous risquez le phishing. // Source : Bitdefender

Son fonctionnement est si simple qu’il s’adapte même aux personnes les moins à l’aise avec le numérique. Scamio est accessible depuis tout type d’appareil, via l’application dédiée, WhatsApp, Messenger, ou simplement depuis n’importe quel navigateur web.

Concrètement, Scamio se présente comme un assistant virtuel. Il vous suffit de lui envoyer la source que vous supposez être frauduleuse, puis en quelques secondes à peine, il l’analyse et vous délivre ses conclusions et recommandations.

Pour soumettre votre requête, plusieurs options sont possibles :

envoyer directement à Scamio le SMS ou l’e-mail douteux que vous avez reçu ;

copier le contenu du message et le coller dans Scamio, même s’il ne contient aucun lien et appelle juste une réponse de votre part ;

réaliser une capture d’écran dudit message puis la transmettre via le chat ;

coller l’URL du site concerné ;

expliquer avec vos propres mots l’arnaque dont vous pensez être victime.

Quel que soit le format de votre demande, l’outil prend soin de passer en revue chaque détail (syntaxe, liens, coordonnées de l’expéditeur) afin de déterminer si le risque est avéré ou non.

En un clic, vous découvrez ainsi quel comportement vous devez adopter face au contenu en question, les précautions à prendre, voire les éventuelles vérifications manuelles à réaliser.

Un outil évolutif qui apprend de vos recherches

Pour parvenir à une telle prouesse, Scamio croise les informations que vous lui délivrez avec une grande base de données recensant toutes les arnaques identifiées jusqu’à ce jour par Bitdefender.

Celle-ci est régulièrement mise à jour et tient compte de la plupart des nouvelles escroqueries qui sévissent sur Internet et par téléphone. En effet, il est important que l’outil puisse s’adapter aux nouvelles approches des ravisseurs. Surtout que ces derniers jouent plus que jamais sur la carte émotionnelle pour dérober vos informations sensibles comme votre numéro de carte bancaire.

Simple à utiliser et répondant en quelques secondes seulement, le chatbot Scamio est un allié pour éviter le phishing. // Source : Bitdefender

Autre atout et pas des moindres, ce nouveau chatbot repose sur une intelligence artificielle dite générative, et apprend ainsi de vos requêtes et de votre manière de l’interroger. L’outil évolue avec vous et plus largement avec l’ensemble des utilisateurs, pour devenir chaque jour plus performant et plus précis.

Le principe de précaution reste malgré tout de rigueur

Aussi puissant et pratique que soit Scamio, il est important de rester prudent en toutes circonstances. En effet, comme n’importe quelle autre solution de cybersécurité, cet outil ne peut se targuer d’être totalement exhaustif, même si son caractère évolutif est un atout indéniable.

Heureusement, il présente l’avantage de se lancer rapidement et en un clic, une fois que l’identifiant gratuit Bitdefender est créé. Cet assistant virtuel reste donc toujours à portée de main, et ce, quel que soit l’appareil utilisé. Au moindre doute, vous obtenez presque instantanément une réponse et un conseil de sa part.

Scamio vous délivre des conseils pratiques pour éviter les arnaques. Mais n’intervenant que sur demande, il doit être couplé à une bonne dose de prudence // Source : Bitdefender

Mais pour profiter pleinement de toutes ses capacités, il est recommandé de formuler des requêtes précises.

En effet, si Scamio manque de contexte ou si vous lui envoyez uniquement des captures d’écran incomplètes sans lui expliquer expressément la situation, il s’en trouvera alors limité. Malgré tout, s’il rencontre le moindre doute et ne peut se prononcer formellement, le chatbot vous indiquera toujours de rester prudent et de vérifier la source par vos propres moyens. Jamais vous ne restez sans réponse de sa part.

Pour autant, il faut garder à l’esprit le fait que Scamio se concentre avant tout sur le phishing et ne prend pas en compte les autres types de menaces comme les logiciels malveillants, les attaques par force brute, ou encore les intrusions sur vos appareils. D’où l’importance de vous équiper en parallèle d’une solution de cybersécurité plus traditionnelle et surtout qui soit la plus complète possible.

Bitdefender Premium Security Plus : pour se prémunir contre les autres menaces en ligne

En marge de son nouvel assistant virtuel Scamio, le spécialiste de la cybersécurité Bitdefender propose une solution complémentaire, toujours clé-en-main et simple à utiliser : Bitdefender Premium Security Plus.

Bitdefender Premium Security Plus apporte une sécurité complète sur l’ensemble de ses appareils // Source : Vitaly Gariev via Unsplash

Affichée en ce moment à 89,99 euros pour un an au lieu de 179,99 euros, celle-ci protège jusqu’à 10 appareils contre tout type de cybermenaces.

Mais son véritable atout réside dans le scan continu de vos informations personnelles sur le web et le dark web. Ainsi, dès que vos données sont compromises ou que vous faites potentiellement l’objet d’une usurpation d’identité, vous en êtes automatiquement avisé.

Pour aller encore plus loin et vous aider à protéger à l’avenir votre identité numérique et vos comptes en ligne le plus simplement possible, Bitdefender Premium Security Plus intègre en prime :

un gestionnaire de mots de passe ;

un VPN illimité ;

un outil anti-tracking.

