En plus des URL et des recherches, la barre d’adresse de Chrome permet désormais de poser des questions à Gemini, le chatbot de Google. L’entreprise déploie aussi ses extensions en France.

Face à OpenAI et à son redoutable ChatGPT, Google dispose d’une arme : ses services. Gemini n’est pas encore un nom renommé dans le monde entier, mais Chrome, Maps, YouTube, Gmail et Android disposent d’une belle cote de popularité. C’est un avantage indéniable dans la course à l’IA générative, puisque Google peut soudainement déployer une fonctionnalité à des milliards d’utilisateurs. OpenAI, lui, n’a pas cette puissance de frappe.

Le 30 avril, Google annonce déployer Gemini, son chatbot, directement dans la barre d’adresse de Chrome. Une phrase précédée par un @gemini permettra d’interroger directement l’intelligence artificielle, sans avoir à se rendre sur gemini.google.com. À terme, le @gemini pourrait s’intégrer à d’autres services.

Gemini, un ami qui vous veut du bien

Avec ce changement, que l’on imagine mis en avant dans la prochaine mise à jour de Chrome, Google va rendre son chatbot encore plus accessible. La logique voudrait que le @gemini devienne un jour accessible depuis n’importe quelle page web (pour générer un texte par réponse), ainsi que dans tous les services Google. La conférence I/O, prévue le 14 mai, devrait en dire plus sur les intentions de Google en la matière.

La mention de Gemini dans la barre d’adresse. // Source : Capture Numerama

Les extensions Google débarquent en France, mais pas encore l’application

Autre annonce du jour : les extensions Google, qui permettent d’interroger YouTube, Gmail, Docs, Drive, Flights, Hotels et Maps, débarquent en France. Elles étaient disponibles aux États-Unis depuis septembre 2023 (quand Gemini s’appelait encore Bard), mais Google a mis du temps à les adapter au français.

Avec ce changement, Google Gemini devient un remarquable assistant pour planifier un voyage.

En plus des idées d’activités, il peut trouver des vols, des chambres et des vidéos YouTube de choses à voir sur place. Sa capacité à fouiller dans les mails le rend aussi plus pratique qu’auparavant, avec un avantage indéniable sur ChatGPT. Ce n’est pas pour rien que Google mise sur cet aspect.

L’apparence des extensions Google, à activer manuellement. // Source : Capture Numerama

Seule absence du jour : l’application Google Gemini, qui peut remplacer Assistant sur Android, n’arrive toujours pas en France. Google étend sa disponibilité à d’autres pays, mais l’Union européenne en reste privée. Il est toutefois possible de contourner cette interdiction en téléchargeant l’APK manuellement.

