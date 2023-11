Le Black Friday (et la semaine qui le précède, on va pas se mentir) est la meilleure occasion pour mettre à jour son matos gaming. Les meilleurs accessoires PC bénéficient de réduction qui vont du spectaculaire au « tout à fait ok ».

Sur Numerama, comme tous les ans, nous avons à cœur de vous orienter vers les meilleures offres des périodes promotionnelles. Nous testons toute l’année des produits et nous en utilisons des dizaines au quotidien : ce sont ces objets que vous retrouverez dans nos sélections à prix cassé lors du Black Friday.

Pourquoi nous faire confiance ? Nous ne cherchons pas à vous refourguer n’importe quel bon plan qui passe sous nos yeux : vous ne trouverez dans nos guides que des produits de qualité, durables et qui remplissent parfaitement la mission qu’ils se donnent. Et nous utilisons des outils de surveillance des prix pour valider qu’une réduction n’est pas qu’un prix barré trompeur : tout ce que vous trouvez sur ces pages est vraiment au prix le plus bas.

Console Asus ROG Ally Z1 – 599 €

La console ROG Ally d’Asus est un véritable petit PC de jeu, format Nintendo Switch, qui s’emporte partout. Cette quasi-console est équipée d’un processeur AMD Ryzen, série Zen 3, appuyé par 16 Go de RAM DDR5. Fonctionnant sous Windows, elle offre un accès à tous les jeux disponibles sur l’OS de Microsoft — autrement dit, beaucoup. Son écran de 7 pouces, avec une résolution de 1920 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, présente des images de haute qualité, mettant en exergue les performances de sa carte graphique RDNA 3.

Est-ce un bon prix ? C’est le prix auquel on la retrouve souvent en promotion, autrement dit son prix le plus bas. Vous économisez 100 €.

Souris Razer DeathAdder V2 Pro – 83,99 €

Razer DeathAdder V2 Pro

Ça vous dit une souris sans fil haut de gamme ? La Razer DeathAdder V2 Pro est une excellente souris, légère et rapide, équipée de la technologie 20 000 DPI Razer Focus+. En bref, ça permet d’être précis dans les jeux vidéo, voilà, vous connaissez.

Est-ce un bon prix ? Oui, le minimum que nous relevons est de 112 €.

Moniteur Samsung Odyssey G5 – 239 €

Le Samsung Odyssey G5 de 27 pouces

Un bon PC c’est cool, un bon écran, ça fait vraiment la différence. Avec sa gamme Odyssey, Samsung a fait une belle plongée dans l’univers du gaming, avec des écrans incurvés, compatibles AMD FreeSync Premium et G-Sync, avec un rafraîchissement maximal à 165 Hz. La dalle ici de 27 pouces et en WQHD 2 560 x 1 440 px. Pour les petits bureaux, c’est une excellente taille, déjà immersive.

Est-ce un bon prix ? C’est un écran qu’on trouve normalement à 100 € de plus. Une bonne occasion, d’autant que le meilleur prix récent recensé par nos outils est de 279 €.

Webcam Logitech StreamCam – 74,99 €

Logitech StreamCam

Jouer, c’est cool, mais en 2023, vous voulez montrer votre skill (ou raconter vos meilleures vannes) à tout le monde. Pour cela, rien de tel qu’une petite caméra dédiée à vos lives et Logitech fait vraiment les meilleures. La petite StreamCam de Logitech, en 1080p et jusqu’à 60 images par seconde, fera même la mise au point automatique sur vous quand vous bougez. On attend vos vidéos pour nous raconter 20 ans de lore de World of Wacraft.

Est-ce un bon prix ? Carrément, c’est un produit qui coûte normalement plus de 150 € et qui n’a pas été vu sous les 84 € récemment. On est à peu près à 10 € de moins pour le Black Friday.

Logitech G920 Driving Force – 222,99 €

Logitech G920 Driving Force

Ce n’est pas LE volant que recommanderont les fans de simulation, mais c’est un super produit pour débuter. Vous aurez un volant complet avec 900 degrés de rotation, à retour de force, et un pédalier à 3 pédales pour toutes vos simulations de voiture et camion.

Est-ce un bon prix ? Le Logitech G920 a un petit peu le syndrome du prix barré : il ne coûte pas vraiment 419 €, mais plutôt 275 €.

Casque SteelSeries Arctis Nova Pro – 284 €

SteelSeries Arctis Nova Pro

Un excellent casque Steelseries sans fil pour compléter un setup haut de gamme. Audio spatial, connexion USB pour le récepteur, réduction de bruit active, micro anti-bruit… oui, c’est un peu la Rolls des casques de gaming. Avec le luxe d’être plutôt joli.

Est-ce un bon prix ? On ne va pas se mentir, c’est encore cher. Mais c’est un casque qui était hier à 377 € et n’est jamais tombé sous la barre des 299 € d’après nos outils. C’est donc le meilleur moment pour l’acheter !

