Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI et Reddit ont signé un deal pour que le premier puisse accéder au contenu en temps réel de l’API de données du second. Cela offre à ChatGPT l’opportunité de puiser dans les discussions du site web communautaire.

C’est officiel : Reddit devient un nouveau terrain de jeu — et d’entraînement — pour OpenAI, l’entreprise américaine derrière ChatGPT. « Nous nous associons à Reddit pour apporter son contenu à ChatGPT et à de nouveaux produits », a officialisé la société le 16 mai. Une publication sur le site officiel détaille davantage la portée de l’accord.

Dans le détail, le deal prévoit que :

OpenAI accède à l’API de données de Reddit, pour profiter du contenu « unique, structuré et en temps réel » de Reddit. Cela doit permettre aux technologies d’OpenAI de « mieux comprendre et mettre en valeur le contenu de Reddit, en particulier sur les sujets récents » ;

Reddit fournisse de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA aux membres et aux modérateurs ;

Reddit s’appuie sur les outils d’OpenAI pour créer des applications et des services ;

OpenAI devienne un partenaire publicitaire de Reddit.

Ce qui n’a pas été précisé, en revanche, c’est le cadre financier dans lequel ce partenariat se met en place. La perspective de faire des publications sur Reddit des données d’entraînement n’a pas été explicitement indiquée dans le message. S’en servir pour former de prochains modèles de langage est un sujet sensible pour les membres de Reddit.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Des accords avec Le Monde, Stack Overflow, le Financial Times…

En effet, ce deal n’est pas le premier du genre. Le 6 mai, Stack Overflow et OpenAI ont aussi annoncé un partenariat. Stack Overflow est un espace spécialisé dans la programmation informatique. Or, un mouvement de contestation est apparu depuis, selon The Verge, dans une actualité parue deux jours plus tard.

Des internautes membres de Stack Overflow avaient décidé de modifier ou de supprimer leurs réponses sur la plateforme, en signe de protestation contre cet accord. Les modérateurs du site sont intervenus depuis pour que les bonnes réponses soient rétablies. En outre, il a été interdit aux utilisateurs de supprimer des réponses.

Reddit x ChatGPT. // Source : Matheus Bertelli

D’autres partenariats ont été noués par OpenAI, au-delà de ces deux sites communautaires, vers les médias cette fois. Le 13 mars, une signature avec le journal Le Monde a eu lieu, ainsi que le conglomérat médiatique espagnol Prisa. Le 29 avril, même chose avec le prestigieux Financial Times. Tout cela, sans faire de vagues.

De son côté, Reddit a déjà conclu un deal avec Google en février 2024. Il « offre à Google un moyen efficace et structuré d’accéder au vaste corpus de contenu existant sur Reddit et lui permet d’utiliser l’API de données Reddit pour améliorer ses produits et services. » Cela inclut la formation des modèles d’IA, notamment.

« Reddit est devenu l’une des plus grandes archives ouvertes de conversations humaines authentiques, pertinentes et toujours à jour sur tout et n’importe quoi », a déclaré Steve Huffman, PDG de Reddit. Selon lui, cet accord signé avec OpenAI conforte sa vision d’un « Internet connecté », qui « aide les gens à trouver davantage. »

Dans les faits, les considérations économiques ont aussi joué. En 2023, il a été constaté que Reddit en avait assez de servir de terrain d’entraînement pour les intelligences artificielles génératives, sans être payé. D’où le terrain d’entente trouvé avec Google (qui est un rival de ChatGPT, avec Gemini), puis OpenAI (ChatGPT).

ChatGPT Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !