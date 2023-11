La semaine du Black Friday offre une opportunité unique pour les amateurs de gaming, particulièrement en ce qui concerne les consoles de jeux vidéo. À cette occasion, on trouve un pack avantageux comprenant la Xbox Series X et le jeu Diablo IV, bénéficiant d’une réduction de 150 € et des tas d’autres promos pour bien s’équiper côté Microsoft.

Les meilleurs deals Xbox Series du Black Friday 2023

La Xbox Series X à 397 € sur Amazon et le pack Diablo IV à 409 € sur Cdiscount

La Xbox Series X avec lecteur de disques est normalement vendue au tarif de 549,99 €. Pour cette Black Friday Week 2023, le pack avec la console et le jeu Diablo IV est proposé au prix de 409,99 € sur le site Cdiscount.

Le pack Xbox Series avec Diablo IV // Source : Montage Numerama

La Xbox Series X est une console puissante, avec un processeur de 12 TFlops, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, pour de la 4K avec une fréquence d’image jusqu’à 120 Hz. Le point fort de la console de Microsoft est sans conteste le Xbox Game Pass, un abonnement qui vous offre un accès illimité à une grande bibliothèque de titres, dont cette promotion vous permettra de prendre quelques mois. Enfin, Diablo IV est offert avec la console et vous permet de vous défouler un peu, grâce à des combats jouissifs et techniques, dans un univers gothique d’une beauté horrifique redoutable. Un excellent titre pour accompagner la console.

La console seule est disponible sur Amazon à 395 €, si vous vous en fichez du Seigneur des ténèbres.

Une réduction de 70 € sur la Xbox Series S sur le site de la Fnac

Si votre budget est plus restreint, mais que vous souhaitez quand même mettre la main sur la console de Microsoft, la Xbox Series S est en promotion pour la Black Friday Week. Habituellement vendu 299,99 €, elle passe au prix de 229,99 € sur le site de La Fnac.

La Xbox Series S // Source : Montage Numerama

La Xbox Series S est une console 100 % téléchargements. Plus compacte, elle est aussi moins puissante, avec un processeur 4 TFlops, 10 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Elle se destine avant tout à des joueuses et des joueurs qui ne jouent qu’occasionnellement, ou qui ne souhaitent pas conserver leurs jeux dans la console. Si le 100 % dématérialisé ne vous pose pas de problème, la Series S vaut clairement le coup.

Manettes Xbox Series à moins de 45 € sur Amazon

Vendue habituellement 59,99 €, la manette pour Xbox Series est actuellement proposée sur Amazon au prix de 39,99 €.

Manette Xbox Series // Source : Montage Numerama

La forme et l’ergonomie de la manette Xbox Series, ainsi que le placement des boutons, font de ce pad l’un des meilleurs du marché. La prise en main est excellente et les gâchettes, les boutons de tranche, et la croix directionnelle, font un travail précis. La manette est compatible PC, smartphones et tablettes Android et Apple, en filaire, ou via le Bluetooth. Malheureusement, Microsoft ne fournit pas de batterie avec sa manette, qui fonctionne avec deux piles alcalines AA/LR6, ou des piles rechargeables. Vous pourrez toutefois acheter une batterie rechargeable séparément, au prix de 22,99 €.

SSD externe Seagate 2 To pour Xbox Series à 85 € au lieu de 110 € sur Amazon

Le SSD externe de 2 To de la marque Seagate est conçu pour les Xbox Series X/S. Habituellement vendu autour de 110 €, le modèle 2 To est proposé sur Amazon au prix de 84,99 €.

SSD Seagate 2 To pour Xbox Series X/S // Source : Montage Numerama

La carte d’extension Seagate de 2 To, pour Xbox Series X et Series S, permet d’augmenter le stockage de la console de Microsoft. Vous pourrez jouer aux meilleurs jeux disponibles sur Xbox en 2023, sans avoir à supprimer d’autres titres sur votre console. Ce SSD est un modèle externe facile à installer. Il suffit de le brancher au port USB 3.2 prévu à cet effet.

Starfield à moins de 50 € sur le site de la Fnac

Starfield est normalement vendu au tarif de 79,99 €. Pendant la Black Friday Week, il est proposé en version physique sur le site de La Fnac au prix de 49,99 €.

Starfield // Source : Montage Numerama

Le RPG spatial des développeurs de Skyrim est un titre généreux qui promet des jours d’exploration. Le monde est immense et propice à des moments d’égarement contemplatif, ainsi que de vrais morceaux d’histoire. Le contexte SF est travaillé et l’histoire principale suit les grandes lignes de la science-fiction de ces 50 dernières années. Heureusement, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez de l’aventure dans Starfield. Et peu importe que le gameplay soit parfois trop brouillon, l’amusement est bien présent.

Resident Evil 4 à moitié prix sur Cdiscount

Resident Evil 4 Remake est vendu au prix de 69,99 € sur Xbox Series X/S. Il est proposé en version physique au prix de 35 € sur Cdiscount.

Resident Evil 4 Remake // Source : Montage Numerama

Le remake du meilleur épisode de la franchise Resident Evil est encore plus beau et plus nerveux que l’original. L’histoire ne change pas d’un pouce et est toujours un concentré d’action à la troisième personne, ponctué de phases de survival horror. La refonte graphique redonne vie à l’univers gothique du jeu d’origine, avec de superbes éclairages et des décors réalistes. Le gameplay gagne, lui, en souplesse et la dimension action vient maintenant mieux se greffer à l’ensemble, pour en faire un titre indispensable.

