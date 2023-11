Qui dit Black Friday, dit promos imbattables, même avant le vendredi officiel. Sur Amazon, les appareils domotiques sont déjà au meilleur prix. Entre détecteur de monoxyde de carbone, appareil de streaming et barres lumineuses, il y en a pour tous les goûts.

Craquer pour un ou plusieurs produits de notre sélection, c’est avant tout opter pour de la qualité. Oubliez les offres trompeuses, les performances et la longévité des appareils sont notre priorité. Et pour être sûr de vous proposer le prix le plus bas, des outils spécialisés les scrutent assidûment. Alors ne vous prenez plus la tête, les meilleures offres sont clairement ici.

Netatmo thermostat connecté – 117,82 €

Netatmo thermostat connecté

C’est le nec plus ultra des thermostats connectés (voir notre test). Le thermostat connecté est le meilleur moyen de maîtriser la température de ses pièces et donc de réaliser de belles économies. Avec le Netatmo, établissez un planning de chauffe et modifiez à distance les températures de votre chez vous grâce à son application. Vous pouvez même contrôler cet appareil made in France via les assistants vocaux et connecter ainsi toute votre maison.

Est-ce un bon prix ? S’il fait partie des modèles haut de gamme, le Netatmo n’est déjà pas le plus cher. Et si vous ajoutez en plus sa belle promo, il devient la meilleure option du marché.

Netatmo détecteur de monoxyde de carbone – 79,99 €

Netatmo détecteur de monoxyde de carbone

Dans la famille des Netatmo, je voudrais maintenant le détecteur de monoxyde de carbone. Et autant dire que vous n’aurez pas grand-chose à faire pour la prise en main de cet appareil. Il suffit de l’installer, et le tour est joué. Le Netatmo checke en temps réel et en continu le taux de monoxyde de carbone de vos appareils à combustion. Et si celui-ci venait à devenir trop élevé, vous ne risquez pas de passer à côté. Une alarme de 85 dB se déclenche et une notification apparaît sur votre smartphone. L’autonomie de la batterie est la même que la durée de vie de l’appareil : 10 ans. Vous avez le temps de le voir venir.

Est-ce un bon prix ? Son prix est élevé par rapport aux autres détecteurs du marché, c’est vrai. Mais c’est encore une fois le plus qualitatif. Et si vous prenez en compte sa réduction de 20 €, son prix devient quand même bien plus raisonnable pour un modèle à ne changer que tous les 10 ans.

Barres lumineuses Nanoleaf Lines – 138,99 €

Nanoleaf Lines

Pour créer une ambiance cozy dans votre petit cocon, rien de tel que de belles barres lumineuses. Mais attention, on ne vous parle pas là de simples LED rouges. Avec les Nanoleaf Lines, c’est tout un univers que vous pouvez créer. Connectez les 9 barres ensemble pour créer le décor que vous voulez. Choisissez ensuite parmi 19 scènes pré-installées ou imaginez la vôtre avec deux couleurs possibles pour chaque barre. Encore mieux, les couleurs peuvent réagir en temps réel à la musique que vous mettez dans la pièce. Lancez ensuite vos films et séries préférées et laissez les lumières changer selon les couleurs des scènes que vous visionnez. Immersion cinéma garantie !

Est-ce un bon prix ? 199,99 €, ça peut effectivement sembler très élevé pour un appareil plutôt gadget. Mais avec sa belle promo de plus de 60 €, son prix devient tout de suite beaucoup plus attractif. Et avouez, c’est quand même super cool.

Netatmo détecteur de fumée – 67,46 €

Netatmo détecteur de fumée

Après le détecteur de monoxyde de carbone, c’est au tour du détecteur de fumée de passer sous l’expertise de Netatmo. À la clé, un appareil sans fil qui vous alerte dès que de la fumée est détectée. Vous recevez alors des notifications sur votre application en plus de l’alarme de 85 dB au son si mélodieux pour vos oreilles. Un appareil à changer tous les 10 ans qui constitue un vrai investissement sur le long terme.

Est-ce un bon prix ? Comparé à un détecteur de fumée classique, il est forcément plus cher. Mais son efficacité et sa connectivité justifient son prix (vous voulez savoir s’il y a le feu chez vous, non ?). Surtout avec sa réduction de 30 € que l’on accepte avec plaisir.

Assistant vocal Echo Show 5 Amazon – 54,99 €

Echo Show 5 Amazon

C’est l’offre la plus alléchante de cette sélection. Et vous allez sûrement adorer la réduction XXL qui tombe sur ce produit. L’Echo Show 5 d’Amazon, plus connue sous le nom d’Alexa, arrive sur votre table de chevet. En plus des alarmes et minuteurs classiques, vous pouvez vous créer une vraie routine de réveil avec un allumage d’écran progressif par exemple. Mais ce n’est pas tout. L’appareil se transforme en téléphone XXL à commande vocale et vous permet d’écouter de la musique, de regarder séries et films, et de passer des appels en visio grâce à son écran intégré. Connectez-le aux appareils compatibles et contrôlez votre maison au son de votre voix.

Est-ce un bon prix ? Avec ses – 70 €, l’Echo Show 5 d’Amazon devient vraiment accessible, alors ne ratez pas cette occasion.

Appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4k – 56,99 €

Amazon Fire TV Stick 4k

L’Amazon Fire TV Stick 4K est bien sûr de la partie côté bonnes affaires. Avec lui, vous pouvez profiter de toutes vos séries et films Netflix, Disney+ et Amazon Prime en 4K Ultra HD. Plus besoin d’attendre des lustres pour accéder aux catalogues, son processeur lance les applications super rapidement. Associez-le à Alexa et gérez vos appareils sans couper votre programme. En somme, il rend une télé vraiment intelligente.

Est-ce un bon prix ? Avec ses 20 € de réduction, l’appareil est à la portée d’un plus grand nombre de budgets. Et pouvoir profiter de ses programmes en 4K, c’est quand même un petit luxe que vous méritez de vous offrir.

Station de recharge Belkin BoostCharge Pro – 109,99 €

Belkin BoostCharge Pro

Avis à la team Apple, cet appareil est fait pour vous. Avec le Belkin BoostCharge Pro, vous pouvez recharger trois appareils en même temps. Et pas besoin de vos câbles pour cela. Il suffit de connecter vos iPhone, Apple Watch et Airpods à la surface aimantée, et le tour est joué. Le plus, vous pouvez même utiliser vos appareils en attendant que la batterie atteigne les 100 %, en mode portrait ou paysage. Mais attention, ne démarrez pas un film de 3h parce que la charge rapide de cette station ne vous laissera clairement pas le temps de finir.

Est-ce un bon prix ? Le Belkin BoostCharge Pro est déjà une bonne affaire en temps normal, alors imaginez avec 40 € de moins. Plus besoin de choisir l’appareil à mettre en charge ou de passer des heures à retrouver son câble, cette station vous simplifie la vie sans vous ruiner.

Chargeur de voiture magnétique Belkin – 29,99 €

Beelkin chargeur de voiture magnétique

Après la station de recharge, c’est un chargeur de voiture magnétique Belkin qui devient un bon plan de choix. En voiture pour aller au travail ou vous balader, il recharge votre iPhone en un rien de temps. Parce que oui, il est là aussi réservé aux aficionados d’Apple. Oubliez le câble, vous n’avez qu’à coller le téléphone à la zone magnétique pour démarrer le chargement. Vous pouvez en plus continuer à utiliser votre téléphone comme GPS pendant ce temps, en mode portrait ou paysage.

Est-ce un bon prix ? Difficile de faire moins cher pour un appareil magnétique comme celui-ci. A 29,99 €, il n’y a pas vraiment de questions à se poser.

Motorisation pour porte de garage Somfy – 219 €

Somfy motorisation pour porte de garage

Les galères d’ouverture de garage sous la pluie ne seront plus qu’un mauvais souvenir avec la motorisation pour porte de garage Somfy. Positionnez le moteur et le rail, et le tour est joué. Fait pour les portes basculantes, débordantes et sectionnelles, leur hauteur ne doit pas dépasser les 2,35 m, leur largeur les 4,5 m, et leur poids les 150 kg. La commande murale et les deux télécommandes sont déjà programmées pour un maximum d’efficacité. Pratique, la porte s’immobilise dès que le moteur détecte un obstacle. Et en pleine nuit, l’éclairage LED intégré est bien pratique. Toujours plus connecté, vous pouvez commander l’appareil à distance grâce à l’application TaHoma. Facile !

Est-ce un bon prix ? La motorisation pour porte de garage, ce n’est pas ce qu’il y a de plus abordable. Mais Amazon propose une belle réduction de plus de 50 € qui devrait vous inciter à sauter le pas pour un produit dont vous vous servirez au quotidien.

Appareil de mise à niveau de l’interphone Ring Intercom – 49,99 €

Ring Intercom

Bon plan maxi à venir ! Si votre interphone semble tout droit sorti des années 90, voilà un appareil qui devrait lui donner un coup de jeune. C’est sur l’application que l’ensemble des fonctionnalités sont réunies. Si vous n’êtes pas chez vous, ou que vous n’avez juste pas envie de vous déplacer, il vous suffit de déverrouiller via votre smartphone la porte d’entrée du bâtiment. Vous pouvez même envoyer une “clé invité” à vos amis pour leur permettre d’ouvrir la porte sans votre aide, à un horaire ou sur une durée que vous aurez choisie. Amazon permet même de vérifier l’identité des livreurs de l’entreprise, afin d’être sûr d’ouvrir à la bonne personne.

Est-ce un bon prix ? Moins de 50 € pour un appareil comme celui-ci, c’est une offre que vous ne verrez pas tous les jours. Avec une baisse de pas moins de 80 €, c’est une affaire XXL.

Sonnette vidéo sans fil Ring – 59,99 €

Ring sonnette vidéo sans fil

Pour savoir en un éclair qui sonne à votre porte, foncez vers cette sonnette vidéo sans fil Ring. En installant l’application Ring sur votre smartphone, vous aurez accès chaque seconde à sa caméra intégrée. Vous entendrez également les bruits de voix à l’aide du système audio. Et ce, même si la personne ne sonne pas. La sonnette s’imagine en effet avec des détecteurs de mouvement qui envoient une notification sur votre application. En connectant la sonnette Ring aux appareils avec Alexa intégré, vous n’avez même pas besoin de regarder votre téléphone. Demandez à l’assistant vocal de vous partager la vidéo ou le son et voilà !

Est-ce un bon prix ? Avec sa promotion, cette sonnette vidéo sans fil Ring devient bien moins chère que ses concurrents. Alors si vous voulez vous assurer un confort au quotidien, c’est l’occasion.

Ampoules et pont Philips Hue White and Color Ambiance – 104,99 €

Philips Hue White and Color Ambiance

Pouvoir changer la couleur de votre éclairage en un instant, c’est la promesse des ampoules et pont Philips Hue White and Color Ambiance. Pour cela, rien de plus simple. Connectez le pont à votre téléphone à l’aide d’une application, et… c’est tout. 50 lumières et accessoires peuvent être associés à ce fameux pont, notamment ces ampoules. A vous ensuite de faire votre choix parmi les 16 millions de teintes possibles. Vous avez la possibilité de les synchroniser aux couleurs de vos films, séries et jeux. Et si vous ne voulez pas passer par l’application, aucun problème. Les assistants vocaux s’en chargent aussi bien.



Est-ce un bon prix ? Pour deux ampoules connectées et un pont qui permet de contrôler tout votre éclairage et bien plus, c’est un prix vraiment avantageux. C’est un achat que vous n’aurez à faire qu’une fois pour en profiter longtemps.

