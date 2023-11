[Deal du Jour] Pour la Black Friday Week, et jusqu’au 3 décembre 2023, vous pouvez profiter de réductions sur de nombreux jeux sur l’eShop de la Nintendo Switch. Plusieurs revendeurs proposent aussi de bonnes promotions sur certains titres en version boîtes.

Les jeux version physique en promotion

1. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est un jeu exclusif à la Switch. Il est proposé sur l’eShop de Nintendo au prix de 59,99 €. Pour le Black Friday, Amazon propose le jeu en version physique au prix de 19,99 €.

Sparks of Hope est un jeu d’Ubisoft qui met en scène la mascotte de Nintendo et les Lapins Crétins, dans un jeu tactique intelligent et bien conçu. Malgré une histoire, qui n’est qu’un prétexte à des phases d’exploration amusantes dans un univers coloré, certaines situations loufoques trouveront preneur chez les plus jeunes. Vous contrôlez Mario et son équipe dans des affrontements au tour par tour, où vous devrez placer vos personnages adroitement pour optimiser vos attaques et votre défense.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope // Source : Montage Numerama

Pour les joueuses et les joueurs habitués aux jeux de stratégie, le titre ne propose pas un grand défi. Cependant, un public moins habitué, ou de plus jeunes joueuses et joueurs, trouveront un challenge à la hauteur. Ce tactical dans l’univers de Mario, en plus d’être parfaitement fluide en docké comme en nomade, est un régal pour les yeux.

2. Mario Strikers : Battle League Football

Mario Strikers : Battle League Football est vendu sur l’eShop de Nintendo au prix de 59,99 €. Pour le Black Friday, La version physique du jeu est disponible au prix de 23,99 € sur le site de La Fnac.

Mario Strikers vous permet de participer à des matchs de foot à 5 contre 5, avec les personnages de la licence. Servi par une chouette direction artistique et d’excellentes animations, le jeu est un régal pour les amateurs de sports arcade sur console. Le gameplay est en effet très accessible et les matchs sont rapidement nerveux, grâce à une prise en main immédiate. En dehors des règles classiques d’un match de foot (marquer des buts), de nombreuses techniques dynamisent l’ensemble. Vous retrouverez aussi des objets à utiliser pour vous donner quelques avantages, ainsi que les hyper frappes, qui viennent renverser une partie.

Mario Strikers : Battle League Football // Source : Montage Numerama

Dommage cependant que le contenu soit si maigre, notamment en mode solo. Reste qu’à plusieurs, sans égaler un Mario Kart, le titre a le potentiel d’animer une soirée de la plus belle façon.

Les jeux en promotion sur l’eShop de la Switch

Jusqu’au dimanche 03 décembre 2023, de nombreux jeux sont en promotion sur l’eShop de la Switch pour le Black Friday. Des cartes Nintendo eShop, d’une valeur de 15 € à 100 €, sont disponibles sur La Fnac. Elles vous servent à approvisionner votre compte Nintendo Switch, et ainsi faire vos achats directement sur votre console.

3. Baten Kaitos I & II HD Remaster

Baten Kaitos I & II HD Remaster est disponible au prix de 34,99 € sur l’eShop de la Switch, au lieu de 49,99 € habituellement. Vous pouvez approvisionner votre compte Nintendo, grâce à une carte d’une valeur de 50 €, disponible sur le site de La Fnac.

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu est un jeu de rôle développé par Monolith Soft, maintenant sur la série des Xenoblade. Baten Kaitos Origins, qui n’est jamais sorti en Europe, est le second jeu de la série et une préquelle du premier opus. Cette compilation Remaster contient les deux épisodes. Si vous êtes nostalgique de la grande époque des JRPG, Baten Kaitos I & II HD Remaster est un titre indispensable. Bien qu’il fasse tout de même son âge, la direction artistique reste incroyable et le charme désuet de certains décors et personnages donne un cachet unique en son genre. Le gameplay à base de carte et de deckbuilding est bien pensé, et de nombreuses subtilités accompagnent les combats.

Baten Kaitos I & II HD Remaster // Source : Montage Numerama

Ce remaster inclut des fonctionnalités pour désactiver les rencontres aléatoires et passer les combats, ainsi qu’une sauvegarde automatique bienvenue. Enfin, le jeu est aussi connu pour ses sublimes compositions de Motoi Sakuraba, qui donnent énormément de charme à l’aventure.

👉 J’approvisionne ma carte Nintendo eShop

4. Persona Collection

Persona Collection regroupe trois jeux de la célèbre série d’Atlus : Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable. Normalement vendu 89,98 €, il est proposé pour le Black Friday au prix de 58,48 €. Vous pouvez approvisionner votre compte Nintendo, grâce à des cartes d’une valeur de 50 € et 15 €, disponible sur le site de La Fnac.

Maintenant que la franchise Persona a gagné en popularité, grâce au succès de Persona 5, Atlus se décide à ressortir les meilleurs épisodes pour un nouveau public. Ces JRPG vous mettent dans la peau de lycéens qui doivent combattre les forces du mal la nuit, et réussir leurs études le jour. Mélange de jeu de rôle avec combats au tour par tour, exploration de donjons, et visual novel, les trois jeux ont de quoi dérouter de prime abord. Mais leur direction artistique unique et les B.O Acid Jazz contribuent à faire des jeux Persona les meilleurs représentants du genre.

Persona Collection // Source : Montage Numerama

Attention cependant, si vous vous lancez dans un Persona, attendez-vous à de très nombreuses heures de jeu, dont une grande partie où vous ne ferez que lire des textes, pour une histoire heureusement passionnante.

👉 J’approvisionne ma carte Nintendo eShop

Pour aller plus loin avec notre sélection gaming du Black Friday

👉 notre sélection des meilleurs accessoires gaming et PC pour la Black Friday Week

👉 Notre sélection PlayStation 5 pour la Black Friday Week

👉 Note sélection Xbox Series

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.