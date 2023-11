Pas besoin d’attendre le vendredi 24 novembre et « le vrai jour du Black Friday » pour faire de très bonnes affaires. Amazon, comme d’autres ecommerçants, dévoile dès aujourd’hui des offres ultra-alléchantes côté appareils santé et sport. Au programme, des balances et montres connectées à prix réduit sélectionnées par nos soins.

Comme chaque année, l’ensemble des offres proposées sont vérifiées par nos soins pour vous permettre de vous y retrouver parmi les innombrables bons plans des ecommerçants.

Pourquoi accorder de l’importance à nos recommandations ? Notre objectif n’est pas de vous proposer des offres aléatoires, mais plutôt de sélectionner rigoureusement des produits de qualité, durables et efficaces dans leur fonction. Nous employons également des outils spécialisés dans la surveillance des prix pour garantir que les réductions annoncées sont authentiques et non de simples promotions trompeuses. Tout ce que vous découvrez dans nos guides est donc véritablement au meilleur prix disponible.

Montre connectée Withings Steel HR Sport – 139,95 €

Withings Steel HR Sport

Pas besoin de chercher plus loin, les Withings Steel HR se classent en tête de liste des montres connectées passe-partout et efficaces. Fréquence cardiaque, VO2 max, nombre de pas et calories, suivi du sommeil, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour vos activités physiques avec cette version sport. Elle propose même un GPS via son application contrairement aux modèles précédents. Gros point fort, son autonomie de 28 jours annoncée par la marque.

Est-ce un bon prix ? Plus chère que des modèles concurrents, la Withings Steel HR Sport profite d’une belle réduction de 50 € est vraiment la bienvenue. Vous aurez en plus un appareil qui vous accompagnera au quotidien, et ça, c’est cool.

Balance connectée Withings Body+ – 69,95 €

Withings Body+

Attention, bon plan en vue. Si pour vous une balance doit faire bien plus que donner votre poids, vous êtes au bon endroit. Entre les masses musculaire et osseuse, et le pourcentage de graisse et d’eau, la Withings Body+ propose un suivi complet aux huit utilisateurs différents possibles. Connectée au Wi-Fi, vous pouvez retrouver toutes les données sur l’application et même en ajouter en l’associant aux autres produits Withings comme la montre connectée juste au-dessus. C’est celle qu’une bonne partie de la rédaction utilise. Ne nous remerciez pas !

Est-ce un bon prix ? La Body+, c’est clairement une référence dans le domaine des balances connectées, d’où son coût. Alors faire baisser son prix comme ici, c’est une aubaine. 69,95 € est le prix que l’on voit souvent en promotion.

Montre connectée Amazfit GTS 4 – 189,90 €

Amazfit GTS 4

Si vous aimez l’allure de l’Apple Watch, vous allez adorer l’Amazfit GTS 4. Cette petite sœur de design est en plus moins chère que la plupart des modèles Apple, le combo gagnant. En plus des mesures classiques des rythmes cardiaque et respiratoire, du sommeil, du nombre de pas et du taux d’oxygénation du sang, elle possède son propre GPS. Plus besoin de passer par une application pour calculer avec précision votre position. Elle possède même plus de 150 modes sportifs pour adapter la mesure des données à votre activité.

Est-ce un bon prix ? L’Amazfit GTS 4 se situe dans la moyenne basse des prix pratiqués pour ce genre d’appareil. Un élément qui explique sa réduction pas dingue mais toujours bonne à prendre.

Montre connectée Fitbit Inspire 3 – 79 €

Fitbit Inspire 3

Une montre connectée de qualité à moins de 100 €, ça existe et la Fitbit Inspire 3 le prouve. On retrouve encore une fois les données santé et sport indispensables, mais la mesure se fait avec une précision à remarquer, notamment au niveau du sommeil. Vous connaîtrez avec précision les heures d’endormissement et de réveil, même pendant les siestes. Parfait pour être sûrs de bien récupérer. Son autonomie de 12 jours vous laisse en plus tranquille pas mal de temps.

Est-ce un bon prix ? Au vu de ses capacités, cette montre connectée fait clairement partie des plus abordables. Et quand vous enlevez en plus 20 € à son prix initial, vous réalisez une vraie bonne affaire.

Montre connectée Ice Watch Ice Smart – 69,30 € (Amazon)

Ice Watch Ice Smart

Eh non, Ice Watch ne conçoit pas que des montres classiques qui ont connu leurs heures de gloire au début des années 2010. La marque se lance sur le marché des montres connectées et entend bien se faire sa place à l’aide de prix très alléchants. Comme tout bon appareil connecté qui se respecte, elle vous un offre un suivi de la fréquence cardiaque, la tension, l’oxygène dans le sang et le nombre de pas. Elle fait aussi un vrai travail sur le sommeil avec des conseils pour favoriser la relaxation et l’endormissement. Vous pouvez en plus l’adapter à votre activité physique avec ses plus de 100 modes sportifs différents.

Est-ce un bon prix ? Oui sera notre dernier mot. L’Ice Smart se positionne parmi les montres connectées les plus concurrentielles du marché. Parce qu’un appareil avec ces capacités-là, on n’en voit pas souvent, surtout si l’on ajoute sa réduction de 30 € pendant le Black Friday.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.