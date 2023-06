La conférence d’inauguration du Summer Game Fest 2023 ne restera pas dans les annales. Mais, il y avait quand même quelques belles annonces. Surtout, le calendrier du deuxième semestre se dessine de plus en plus. Et, on a vu Nicolas Cage !

Geoff Keighley, créateur de la cérémonie The Game Awards, peinait à masquer un rictus de satisfaction pendant la conférence qui lançait le Summer Game Fest, le 8 juin 2023. Dès le début, il n’a pas manqué de rappeler que c’était le premier show du genre en chair et en os. Il avait profité de la pandémie de coronavirus pour installer son événement en lieu et place de ce que nos ancêtres appelaient… l’E3.

Mais, on ne résumera pas le show à la réussite de Geoff Keighley, plutôt au contenu étalé pendant un peu moins de deux heures, avec suffisamment de rythme pour nous éviter de zapper. Des stars (au moins une), des dates de sortie, du gameplay, un one more thing… Tous les ingrédients étaient réunis. Voici ce qu’il faut en retenir.

Tout ce qu’on retient de la conférence du Summer Game Fest 2023

L’instant Musée Grévin : Nicolas Cage sur scène

Nicolas Cage, costume vert, barbe rasée de près et sourire brillant comme jamais, est monté sur scène pour rappeler qu’il sera dans le jeu vidéo Dead by Daylight. Ce fut sans doute son meilleur rôle depuis Lord of War (un film qui date de… 2005). Force est de constater que l’acteur à la filmographie aussi interminable que propice aux mèmes n’a pas vieilli. D’aucuns diraient que c’était peut-être une poupée de cire. Ne soyons pas mauvaises langues.

L’instant méga gore : le gameplay de Mortal Kombat 1

La tête d’affiche du Summer Game Fest 2023 était donc Mortal Kombat 1. Officialisé quelques semaines plus tôt, il avait pris rendez-vous pour sa première vidéo de gameplay lors de cet événement. Si le « 1 » du titre suggère un nouveau départ, l’essence de la saga culte sera toujours là : les amatrices et amateurs de gore en auront pour leur argent. En prime, c’est plutôt très joli (coucou Street Fighter 6).

L’instant choupi : un nouveau Sonic en 2D

Pour compenser avec Mortal Kombat 1, on a pu compter sur Sonic. Cet automne, la mascotte de Sega sera de retour dans une aventure en 2D avec Sonic Superstars. Visuellement, c’est beaucoup trop mignon : les développeurs ont imaginé des animations à même de nous faire craquer pour le hérisson et sa bande.

Ça :

Sonic Superstars. // Source : Sega

C’est mieux que ça :

Sonic Le Film. // Source : Paramount

L’instant one more thing : Final Fantasy VII Rebirth

Une conférence réussie ne serait rien sans son one more thing qui marque les esprits. Plus tôt cette semaine, Apple a clôturé sa présentation WWDC 2023 avec son casque Vision Pro, décrit comme un « ordinateur spatial ». Le Summer Game Fest 2023 se contentera de Final Fantasy VII Rebirth, deuxième partie du remake de Final Fantasy VII (et suite de Final Fantasy VII Remake). C’est prévu pour 2024 et le jeu tiendra sur deux disques. Ce qui en dit long sur le contenu.

L’instant calendrier : plein de dates

Avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV et Final Fantasy XVI, entre autres grosses sorties, l’année 2023 est en train de nous servir un premier semestre 2023 historique. Qu’en sera-t-il pour le second ? Très franchement, il y aura de quoi s’occuper et il manque des dates.

Les jeux à retenir pour le deuxième semestre :

Remnant II : 25 juillet ;

Lies of P : 19 septembre ;

Mortal Kombat 1 : 19 septembre ;

Alan Wake 2 : 17 octobre ;

Marvel’s Spider-Man 2 : 20 octobre.

L’instant où Geoff a dérapé : Palworld

Palworld a été l’invité-surprise du Summer Game Fest : le jeu cruel, axé sur la capture — et l’exploitation — de monstres, sera disponible en accès anticipé en 2024. Geoff Keighley l’a d’ailleurs présenté comme un « Pokémon avec des flingues », non sans pouffer de rire. On appelle ça un dérapage.

