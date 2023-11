Les vélos électriques sont les meilleurs deux-roues pour affronter la ville, mais ils sont souvent très chers. Cette Black Friday Week 2023 est peut-être l’occasion idéale pour mettre la main sur un VAE à un bon prix. Voici une sélection des meilleurs modèles en promotion.

Les meilleurs bons plans VAE du Black Friday 2023

Si vous hésitez entre plusieurs modèles, consultez notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2023, pour identifier vos besoins en VAE.

Cowboy Classique

Cowboy propose trois modèles de VAE, à partir de 3 290 €. Les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST, modèles noirs, bénéficient pour le Black Friday de 800 € de réduction sur le site officiel de Cowboy, grâce au code RIDECOWBOY, à rentrer dans le panier. Ils voient ainsi leur prix passer à 2 490 €.

Le modèle Classique de Cowboy est doté d’un design épuré et élégant, avec les câbles intégrés au cadre, pour un style minimaliste. Malgré une apparence sportive, ce modèle embarque un moteur de 250W et 45 Nm de couple, qui n’est pas spécialement nerveux. L’engin atteint la vitesse de 25 km/h réglementaires en douceur, grâce aux deux modes d’assistance disponibles. Le mode Eco et le mode « Adaptive Power », qui adapte la puissance en fonction des conditions de la route, ou de votre allure. L’assistance varie régulièrement pour une sensation de conduite agréable

Niveau conduite, le Cowboy Classique vous fait adopter une position penchée qui peut gêner et demande une certaine habitude, mais offre beaucoup de maniabilité. Niveau autonomie, comptez entre 40 et 80 km, en fonction de la route ou des conditions météo.

Décathlon Btwin Riverside 500 E

Le vélo tout chemin Decathlon Riverside 500 E est habituellement vendu 1 299 € sur le site de Décathlon. Pendant le Black Friday, Il est proposé au prix de 999 €.

L’un des modèles phares de Décathlon est un modèle entrée de gamme relativement bien conçu. Le cadre en aluminium fait du vélo un gabarit léger, qui ne pèse que 22 kilos. La maniabilité est donc excellente, et s’accompagne d’un moteur d’une puissance maximale de 250 watts et un couple de 42 Nm. L’accélération se fait naturellement et en douceur, avec une conduite toutefois dynamique. L’assistance électrique est en effet proportionnelle à l’énergie que vous déploierez en pédalant. Plusieurs modes d’assistance sont disponibles, dont un mode pour les montées difficiles, qui consomme cependant beaucoup de batterie.

Btwin Riverside 500 E // Source : Montage Numerama

Niveau confort, les pneus de 28 pouces et la selle amortissent bien la route et le confort est au rendez-vous. En ville, sa fourche suspendue vous permet de monter les trottoirs sans trop de difficultés. Enfin, l’autonomie est d’environ 90 km avec le mode d’assistance douce, et un peu moins de 50 km avec le mode de puissance maximale.

Vélos reconditionnés avec un moteur Bosch

Upway est un site spécialisé en vélos électriques (VTT, VTC, vélo de ville, vélo électrique pour femme, vélo cargo…), remis à neuf et vendus à petit prix. Pour le Black Friday, jusqu’à 1 000 € de réduction sont disponibles sur certains modèles de vélos électriques reconditionnés, comme ici avec des VAE dotés d’un moteur Bosch, dont le Moustache Samedi 28.1. Normalement vendu 2 299 € neuf, il est proposé au prix de 1 599 €.

Ce dernier est un VAE élégant et minimaliste aux excellentes finitions, du porte-bagages entièrement en aluminium, aux larges garde-boue solidement fixés. La position assise et droite, apportée par le guidon en M, rend le pilotage facile, et ne fait pas souffrir le dos. Le moteur Active Line (250 W, 40 Nm) de Bosch permet d’affronter la plupart des terrains.

Moustache Samedi 28.1 // Source : Montage Numerama

Le mode Turbo procure l’assistance nécessaire pour vous emmener aisément jusqu’à 25 km/h. Les modes Sport, Tour et Eco procurent une assistance réduite, mais optimisent la batterie. Le mode Eco offre plus de 60 km d’autonomie, tandis que le mode Turbo vous emmènera sur 40 km.

Vélos reconditionnés récents équipés d’un moteur Fazua

Upway propose aussi des modèles de VAE récents, comme ici avec des VAE légers, dotés d’un moteur Fazua, dont le Canyon Roadlite:ON 7.0 est un bon représentant. Normalement vendu 2 699 € neuf, il est proposé au prix de 1 649 € pendant le Black Friday.

Frère de l’Endurace:ON, il possède un cadre en aluminium à la géométrie sportive, et ne pèse que 15 kg. Son design opte pour des cadres route racés et minimalistes. Le vélo est épuré, jusqu’à ses équipements, totalement absents. C’est un vélo électrique léger et maniable, doté d’un moteur Fazua Ride 50 Street. La transition entre le mode électrique et musculaire se fait en douceur, et est quasiment imperceptible. Une fois les 25 km/h réglementaires atteints, vous serez sur un rythme de croisière constant et fluide. L’assistance propose plusieurs modes classiques, dont le mode River est le plus équilibré. Les passages de vitesse se font sans à-coups, et le freinage procure un bon sentiment de sécurité.

Niveau autonomie, comptez 90 km en mode d’assistance minimale et moins de 50 km en mode River. Le mode Rocket vous permettra de passer les côtes les plus tenaces, mais ne garantit que 25 km de batterie.

