Amazon propose plusieurs liseuses numériques, du modèle entrée de gamme, au modèle plus premium, en passant par la liseuse carnet de notes. Les différents modèles de Kindle s’adaptent à vos besoins et habitudes de lecture. Ils sont tous en promotion pendant la Black Friday Week.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres de la Black Friday Week

C’est quoi, la promotion sur les liseuses Kindle ?

Pour la Black Friday Week, Amazon propose ses quatre liseuses Kindle en promotion :

Avant de jeter un œil aux offres d’Amazon, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures liseuses en 2023.

Kindle (modèle 2022)

Le nouveau Kindle (modèle 2022) se décline en deux versions. La version avec publicités est vendue au prix de 89,99 € au lieu de 99,99 €. La version sans publicités est vendue au prix de 99,99 €, au de 109,99 €.

Ce Kindle léger et compact est doté d’un écran tactile anti-reflets de 6 pouces (15 cm) et d’une définition de 300 pp. Le contraste et la luminosité sont excellents et les textes sont nets. La luminosité, parfois un peu agressive, peut se régler dans les paramètres, mais il n’y a malheureusement pas d’option pour supprimer la lumière bleue. Le confort de lecture est toutefois agréable grâce au mode sombre pour lire le soir. La police et la taille du texte sont aussi personnalisables.

Kindle 2022 // Source : Numerama

Comptez six semaines d’autonomie dans le cas d’une utilisation régulière, et un peu plus d’un mois pour une utilisation moins fréquente. Notez que le modèle avec publicités affiche du contenu sponsorisé lorsque que le Kindle est en veille, et sur l’écran de verrouillage. Une fois connecté à votre ordinateur via un câble USB-C, vous pourrez transférer des milliers de eBooks dans les différents modèles de Kindle, avec le logiciel Calibre. La boutique Kindle présente sur la liseuse propose un grand catalogue d’eBooks payants. L’abonnement Kindle, au prix de 9,99 euros par mois, vous permet la lecture de nombreux titres, romans et mangas.

Kindle Paperwhite

Le Kindle Paperwhite 16 Go avec publicités est habituellement vendu 159,99 €, il est en ce moment au prix de 124,99 €. Le modèle sans publicités est proposé au prix de 134,99 € au lieu de 169,99 €.

Le Kindle Paperwhite possède un écran de 6,8 pouces avec éclairage intégré, et la possibilité de changer la teinte parmi une lumière blanche ou chaude. Le confort de lecture est au rendez-vous, et l’excellente luminosité ainsi que l’absence de reflets permettent une lecture agréable dans toutes les conditions d’éclairage. Ce Kindle est fin et léger, même si sa diagonale de 18 cm peut être trop grande à tenir d’une main. Notez que ce modèle de liseuse d’Amazon est certifié IPX8, et résiste à une courte immersion dans l’eau.

Kindle Paperwhite // Source : Numerama

Le gros point fort de ce Kindle Paperwhite est son autonomie, de 10 semaines environ. Les menus et le store sont légèrement plus fluides sous ce modèle.

Kindle Oasis

Le Kindle Oasis 8 Go Wi-Fi, vendu habituellement 249,99 € est au prix de 219,99 € pour la Black Friday Week. Le modèle supérieur, version 32 Go avec Wi-Fi et connectivité cellulaire, est proposée au prix de 274,99 € au lieu de 339,99 €.

Ce Kindle d’Amazon est un modèle haut de gamme, fin et léger, doté d’une excellente prise en main. L’ergonomie est optimisée pour une main, grâce à des boutons situés sur le côté pour avancer dans la lecture. L’écran de 7” et de 300 ppp est confortable, quelles que soient les conditions lumineuses. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance, ou laisser faire le mode automatique, afin de réduire la fatigue oculaire. Vous pourrez aussi programmer à quel moment la lumière change d’intensité ou de teinte, selon vos habitudes de lecture.

Kindle Oasis // Source : Numerama

Le Kindle Oasis est un très bon modèle, fluide et réactif. De nombreuses fonctionnalités propres à ce modèle sont présentes, comme la création de profils de lecture, ou une fonction pour rechercher des passages précis dans les livres. Son autonomie est de six semaines environ, dans le cas d’une lecture quotidienne.

Kindle Scribe

Le modèle de Kindle Scribe 16 Go avec stylet basique est vendu habituellement 369,99 €. Il est en ce moment au prix de 279,99 €. Le modèle avec stylet premium est au prix de 304,99 € au lieu de 399,99 €.

Le Kindle Scribe est une liseuse de la gamme Kindle, mais aussi un carnet de notes. Son écran de 10,2 pouces et son poids de 433 g en font un appareil agréable à consulter, mais pas forcément utile à tenir d’une seule main. Le rendu papier et l’éclairage chaud offrent un bon confort de lecture en toutes circonstances. Le Kindle Scribe est intuitif et réactif et est une des liseuses de la gamme les plus performantes. Il peut afficher des illustrations et des graphiques dans une bonne résolution, parfait pour lire des essais illustrés ou des mangas.

Kindle Scribe // Source : Numerama

Le stylet inclus permet la prise de notes comme sur un véritable carnet papier. Le stylet premium comprend une gomme ainsi qu’un bouton personnalisable en plus, pour y associer un raccourci. Vous pourrez créer des listes, annoter des PDF et les placer dans des dossiers afin de vous organiser. Dans le cas d’une utilisation professionnelle, vous pourrez convertir vos notes en format PDF ou Word, pour les envoyer par e-mail. Ce Kindle Scribe propose une autonomie de 12 semaines en mode lecture uniquement, et trois semaines en mode prise de notes.

Pour aller plus loin

👉 Notre sélection PlayStation 5 pour la Black Friday Week

👉 notre sélection des meilleurs accessoires gaming et PC pour la Black Friday Week

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.