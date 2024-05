Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dyson Gen5 Detect Absolute est un aspirateur balai haut de gamme à presque 1 000 €. À la pointe de la technologie, ce modèle devient un peu plus abordable grâce à une réduction de 200 € sur son prix initial.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Gen5 Detect Absolute de Dyson est normalement vendu 999 € à son lancement, sur le site officiel de la marque. Il est actuellement proposé au prix de 799 €. Une offre de reprise de 150 € est aussi disponible.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Dyson Gen5 Detect Absolute fait suite au célèbre V15, et s’accompagne toujours de nombreux accessoires et fonctions pour faciliter le ménage. Ce nouveau modèle pèse tout de même 3,5 kg, soit 500 g de plus que le V15. La différence se ressent pendant une longe session de ménage, ou le Gen5 commence à se ressentir au poignet. Sa bonne conception, son excellente ergonomie et sa bonne glisse font néanmoins oublier son poids, du moins au début de votre session de ménage.

Le Dyson Gen5 Detect s’accompagne de deux brosses et quatre accessoires pour optimiser l’aspiration : la classique brosse Motorbar, qui ajuste automatiquement sa puissance selon le type de sol, et la brosse Optic Fluffy ainsi que son laser vert qui détecte les particules. Un long suceur, une mini-brosse motorisée auto-démêlante, et un adaptateur pour meubles bas complètent la panoplie. Les brosses sont polyvalentes et utiles pour démêler les cheveux et les poils d’animaux, tandis que les accessoires sont très pratiques pour aspirer partout.

Le Dyson Gen5 Detect Absolute en entier. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Cet aspirateur balai de Dyson vaut-il le coup à ce prix ?

À moins de 800 €, c’est une excellente affaire pour un modèle d’aspirateur performant et durable. Le moteur Hyperdimium Gen5 du Dyson Gen5 Detect Absolute tourne à 135 000 tours par minute et offre une puissance de 280 W. L’aspirateur est très performant sur tous types de sols, et capture 99,99 % des particules. Trois modes d’aspiration sont présents, dont Éco et Boost, qui jouent beaucoup sur l’autonomie.

Comptez 1 h 10 de batterie en mode Éco, et moins de 10 minutes en mode Boost. Notez que l’écran LCD est toujours présent, et se charge de transmettre les informations du compteur de particules, ou des données sur les allergènes aspirés.

