[Deal du Jour] Le casque Logitech G Pro X est un casque filaire conçu pour le gaming. Ses très bonnes performances et sa bonne conception en font un casque fiable, pour un prix contenu, surtout pendant le Cyber Monday.

Retrouvez les meilleurs bons plans tech du Cyber Monday ici.

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming de Logitech ?

Le casque filaire G Pro X de Logitech est normalement vendu 139 € sur le site officiel de la marque. Durant ce Cyber Monday, il est proposé au prix de 68,99 € dans la boutique Boulanger, sur le site de Rakuten. Et avec le code promo CYBER10 à rentrer dans le panier, il passe à 58,99 €.

C’est quoi ce casque de Logitech ?

Le G Pro X est un casque pour les joueuses et les joueurs, qui ne ressemble pas à un accessoire gaming pour autant. En dehors des plaques d’aluminium brillantes sur les oreillettes, le casque de Logitech reste sobre. Les finitions sont excellentes et le métal utilisé pour l’armature offre une bonne sensation de solidité, sans négliger le confort. Il s’adapte à la plupart des morphologies et ne fait pas mal au crâne, malgré son poids de 320 g. Les coussinets sont larges et profonds pour un confort optimisé. Dommage qu’ils tiennent un peu chaud dans le cas d’une longue d’utilisation.

Niveau son, les basses manquent de détails et sont moins impactantes que sur des casques haut de gamme. Heureusement, les médiums et aigus rattrapent l’ensemble et offrent un audio tout de même équilibré. La présence d’un égaliseur permet de plus d’améliorer l’amplitude sonore. Correctement calibré, le G Pro X offre un environnement sonore précis et une bonne immersion. La technologie DTS Headphone:X embarqué apporte le Surround 7.1. L’espace sonore est bien retranscrit, sans être au niveau du Dolby Atmos.

Le casque adopte un design sobre // Source : Logitech

Est-ce que ce casque gaming vaut le coup pour le Cyber Monday ?

À moins de 60 €, c’est même une excellente affaire pour un casque gaming compatible avec votre ordinateur et vos consoles de salon. Son micro de 6 mm est pourvu d’un filtre antibruit bien pratique pour faire barrage aux bruits parasites. Il s’accompagne de la technologie Blue Voice qui ajuste votre voix grâce à plusieurs filtres vocaux en temps réel, afin d’obtenir un rendu le plus clair possible.

Le Logitech G Hub est compatible Windows et MacOS. Il vous donne justement accès au traitement de voix Blue Voice, aux réglages basiques du casque, et à un égaliseur à cinq bandes. Beaucoup de préréglages sont aussi disponibles. Notez enfin qu’il est doté d’un câble de 2 mètres.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleures souris gamer pour compléter votre set-up gaming

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.