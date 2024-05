Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous comptiez changer de smartphone pour un modèle performant à un prix doux, le Pixel 7a est le bon choix. Il s’accompagne de plus d’un chargeur 30 W.

C’est quoi, ce pack avec le Pixel 7a et un chargeur ?

Le Google Pixel 7a, 128 Go, est normalement vendu 509 € sur le store officiel de Google. Avec la sortie du nouveau Pixel 8a, il est proposé au prix de 383,86 € sur Amazon, et s’accompagne d’un chargeur 30W offert, d’une valeur de 39 €.

C’est quoi, le Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a possède des dimensions de 152,4 × 72,9 × 9 mm pour un poids de 193 g. Malgré son dos en plastique, le smartphone a de petits airs de modèles prémiums, et possède d’excellentes finitions. Le Pixel 7a est compact et offre une très bonne prise en main. L’ensemble des boutons est facilement accessible et il se manipule facilement, autant pour les grandes mains que les plus petites.

Il embarque une dalle AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces d’une définition de 2 400 x 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. La luminosité offre une bonne lisibilité, y compris en plein jour. La puce Google Tensor G2 permet des performances correctes et une expérience utilisateur agréable sous Android 14. Les joueuses et les joueurs pourront profiter de leurs jeux, sans toutefois pousser les graphismes à fond, au risque de voir le smartphone ramer.

Le Pixel 7a est un téléphone assez compact, sa prise en main est plutôt agréable même s’il est un peu épais. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Est-ce que ce smartphone vaut le coup avec un chargeur offert ?

Le récent Pixel 8a profite d’un meilleur SoC pour des performances légèrement à la hausse, mais au prix de 509 €. Moins de 400 € pour le Pixel 7a, c’est une bonne affaire, surtout avec le chargeur.

Le Pixel 7a est aussi l’un des meilleurs photophones de sa gamme de prix. Les photos ont un grand niveau de détails, de jour comme de nuit. Les quelques défauts des clichés se corrigent grâce à l’IA qui fait des miracles. Niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation.

