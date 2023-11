Cela faisait longtemps que nous n’avions pas déniché de forfaits en promotion sur Numerama. Et même si les opérateurs ne sont plus aussi portés sur les rabais en 2023 que ces dernières années, quelques offres ont pointé le bout de leur nez lors de ce Black Friday. Pas toutes viennent des quatre grands opérateurs, mais on peut au moins couvrir les 3 grands réseaux avec ce que le marché nous propose.

Réseau SFR

Pour 13,99 € par mois, RED by SFR propose un forfait 5G avec 130 Go de données mobiles. Gros forfait pour gros consommateurs, en somme. Vous pouvez ajuster quelques options pour voir plus de données par exemple, mais cela fera monter le prix. N’hésitez pas à prendre la 5G, car elle est offerte.

De son côté, Prixtel, avec son forfait Le Grand, propose un forfait 5G avec 100 à 160 Go de données. De la même manière, c’est un bon forfait pour qui consomme beaucoup de données.

Réseau Bouygues

Forfait B&You 5G Black Friday

Côté Bouygues, on trouve chez B&You, l’opérateur dématérialisé opéré par Bouygues, un forfait 5G 200 Go sans engagement à 20,99 € par mois. Si vous ne souhaitez que la 4G, vous pouvez enlever 3 € à la mensualité.

Cdiscount Mobile a peut-être la meilleure offre mobile de ce Black Friday, avec 130 Go de data en 5G pour seulement 11,99 €. L’opérateur propose ainsi un forfait imbattable, avec la carte SIM à 1 € et des données en Europe.

Réseau Orange

C’est YouPrice qui, cette année, vous permet d’utiliser le réseau orange en promotion, avec un forfait 5G qui coûtera 5 € par mois en plus de ce que vous payez. En d’autres termes, si vous consommez entre 1 et 111 Go de données, vous paierez 9,99 € par mois de forfait et 5 € d’option, soit 14,99 €. C’est un peu plus cher que les autres, mais Orange est parfois la seule option dans certains coins. Ce prix avantageux expire au bout de deux mois.

