Netflix avait annoncé le 13 novembre 2019 son intention de produire une saison 2 à sa série The Witcher.

Vous avez vu et revu la saison une de The Witcher, sortie sur Netflix le 20 décembre 2019 ? La saison 2 arrivera bientôt sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Alors qu’elle avait été officialisée le 13 novembre 2019, Netflix a commencé le 5 octobre à communiquer sur la prochaine saison en dévoilant de premiers visuels de Geralt de Riv. L’occasion de faire le point.

Qui est aux manettes ?

C’est Lauren Schmidt Hissrich qui est aux commandes. Elle s’était déjà occupée de la première saison de The Witcher et précédemment son nom a été associé à des séries de superhéros pour Netflix, à savoir Daredevil et The Defenders. À ses côtés figurent toujours plusieurs autres producteurs exécutifs. Les épisodes ont été là encore tournés non pas par un seul réalisateur, mais plusieurs.

Combien d’épisodes pour la saison 2 de The Witcher ?

Il y en aura huit pour la saison 2, exactement le même nombre que la saison 1. Il reste à découvrir comment ces épisodes s’articuleront avec les romans d’ Andrzej Sapkowski et de quelle façon le découpage sera effectué pour raconter l’histoire. C’est loin d’être un point anodin : la saison 1 avait une chronologie particulière, obligeant Netflix à expliquer le vrai ordre des épisodes et à sortir un site interactif.

Quel casting ?

Le casting est semblable à la saison une, en tout cas pour les têtes d’affiche.

Henry Cavill prête toujours ses traits à Geralt de Riv. Yennefer est interprétée par Anya Chalotra et Ciri par Freya Allan. Le reste de la distribution principale inclut Joey Batey en tant que Jaskier, Anna Shaffer pour Triss Merigold, Eamon Farren (Cahir). Quant à Eskel et Vesemir, deux autres sorceleurs qui apparaitront dans la saison 2, ils sont confiés à Basil Eidenbenz et Kim Bodnia.

Trailers & affiches de The Witcher saison 2

Aucune bande-annonce n’est pour le moment disponible. Le compte français de Netflix a toutefois présenté le 5 octobre 2020 deux premières photographies montrant Geralt de Riv. Précédemment, le 13 novembre 2019, le compte anglophone du géant de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) montrait un visuel avec les fameuses deux épées que le sorceleur est censé manier.

Quel est le synopsis ?

Attention, la lecture du synopsis peut potentiellement révéler des éléments de l’intrigue de la saison une.

Les enjeux pour cette nouvelle saison ont été communiqués par Netflix dans un communiqué publié le 5 octobre : « Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle ».

Où a été tournée la série ?

Essentiellement en Europe de l’Est, en République tchèque et en Slovaquie, signale le Prague Reporter. La production s’est aussi déplacée au Royaume-Uni, indique The Wrap. Selon Lauren Schmidt Hissrich, qui commentait les choix de tournage en 2018, l’Europe de l’Est est l’endroit parfait pour retranscrire l’ambiance des romans. « La série ne pourrait jamais exister ailleurs », avait-elle lancé.

L’intéressée avait aussi ajouté début juin qu’un effort était fait pour accueillir du personnel local dans les équipes de production. Le tournage a accusé un retard important du fait de la pandémie, avec une interruption de tournage de plusieurs semaines en 2020, rappelle Forbes. Ce n’est qu’à la mi-août que les activités ont pu reprendre, grâce à une baisse — à ce moment-là — du nombre de nouveaux cas.

Quand la saison 2 de The Witcher doit-elle sortir ?

Lors d’un échange avec les internautes sur Reddit le 7 janvier 2020, Lauren Schmidt Hissrich indiquait ne pas vouloir précipiter le tournage de la saison 2. « Cela ne profite à personne », écrivait-elle. Depuis, l’épidémie de coronavirus est passée par là et neuf mois ont passé. Compte tenu des circonstances, il faut s’attendre à une diffusion courant 2021. C’est ce que suggérait déjà Variety en décembre 2019.

The Witcher se décline ailleurs

Issue de la série de livres de fantasy écrite par le romancier polonais Andrzej Sapkowski, l’histoire de The Witcher était déjà connue à travers la célèbre suite de jeux vidéo. Désormais, avec le succès de la série télévisée, la vente des romans a connu un bond, notamment en France. Mais ce n’est pas tout : un film d’animation est en chantier, tout comme une préquelle en prises de vues réelles et même un jeu à la Pokémon Go !

