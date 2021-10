Des saisons en plus pour The Witcher, mais aussi de nouvelles séries et un film d'animation supplémentaire : Netflix mise à fond sur l'univers du sorceleur.

Netflix a moult idées et projets pour étoffer l’univers de The Witcher en SVOD. Le service de vidéo à la demande compte déjà une saison de la série The Witcher, ainsi qu’un premier film d’animation, Le Cauchemar du Loup. Deux autres saisons arrivent. Par ailleurs, le géant du streaming a aussi en chantier deux autres séries ainsi qu’un second film d’animation.

Les séries sur The Witcher

Une saison 2

La saison 2 de The Witcher sera diffusée sur Netflix à partir du 17 décembre en France. Elle comportera 8 épisodes et poursuivra le récit entamé dans la première saison, qui se basait essentiellement sur deux nouvelles du romancier polonais Andrzej Sapkowski, à savoir Le Dernier Vœu et L’Épée de la providence. De nouveaux personnages clés vont apparaître, à commencer par Vesemir, mentor de Geralt de Riv.

L’intrigue est la suivante : « Convaincu de la mort de Yennefer durant la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. »

Une saison 3

Alors que la saison 2 de The Witcher n’a pas encore été annoncée, Netflix a profité d’un évènement communautaire le 25 septembre pour annoncer la reconduction de la série pour une nouvelle saison. Elle devrait inclure 8 épisodes (comme les deux précédentes) et reprendre une large partie du casting — nonobstant certaines péripéties survenant dans la saison 2, qui changeraient le destin de certains personnages.

Les éléments sur la saison 3 de The Witcher sont encore minces. Le tournage aura lieu en 2022, vraisemblablement, et la diffusion sur Netflix à la toute fin de l’année prochaine. Un premier teaser en images de synthèse a montré les médaillons de Geralt de Riv, Ciri et Yennefer, ce qui laisse fortement à penser que ces trois personnages reviendront. Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse, devrait prolonger aussi.

The Witcher : Blood Origin

Il s’agira d’une mini série de six épisodes, tournée en prises de vues réelles. Le tournage n’a pas encore démarré, mais on sait qu’il s’agira d’une préquelle racontant l’émergence de la caste des sorceleurs, dont font partie Geralt de Riv et Vesemir — pour n’en citer que deux très connus. Par contre, elle ne s’insérera pas du tout dans la même chronologie : elle doit se dérouler des centaines d’années avant.

Le synopsis annonce ainsi : « à l’ère elfique, 1 200 ans avant Geralt de Riv, monstres, humains et elfes se rassemblent pour ne former plus qu’un monde, celui qui verra émerger le premier sorceleur ». Particularité de Blood Origin : il s’agira d’une histoire originale, qui ne provient pas des romans d’Andrzej Sapkowski. Le projet a été annoncé en juillet 2020. Le casting a été en partie dévoilé depuis ce printemps.

Une série pour enfants

C’est aujourd’hui le projet le plus obscur de Netflix pour l’univers de The Witcher. Dans un message publié sur Twitter le 25 septembre, le géant de la SVOD a annoncé « une nouvelle série familiale pour les enfants dans l’univers de The Witcher ». Pour qui connaît justement l’ambiance sombre, sanglante et parfois un peu terrifiante de ce monde, l’annonce est tout à fait surprenante.

Les films sur The Witcher

Un deuxième film d’animation

En janvier 2020, Netflix a annoncé la production d’un premier film d’animation dédié à l’univers de The Witcher. Baptisé Le Cauchemar du Loup, il revient sur une partie de la jeunesse de Vesemir, le sorceleur qui a justement entraîné et formé Geralt de Riv. Le film a été diffusé en août 2021 sur la plateforme de SVOD et il a reçu un bon accueil de la part du public.

Netflix souhaite remettre le couvert. Le 25 septembre, le géant de la vidéo à la demande par abonnement a annoncé la production d’un nouveau film d’animation. Pour l’heure, très peu d’informations ont filtré. On ne sait pas, par exemple, s’il s’agira d’une suite au premier film ou s’il s’agira d’un récit complètement indépendant. Mais compte tenu des péripéties dans Le Cauchemar du Loup, une suite serait tout à fait à propos.

