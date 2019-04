Netflix diffusera fin 2019 une adaptation télévisée de la franchise de dark fantasy The Witcher. On fait le point sur les informations connues.

On le sait, Netflix va adapter la franchise The Witcher en série TV. Ce n’est pas une mince affaire, au regard du tissu narratif de l’œuvre originale — une série de livres — et du ton très adulte de son univers.

Le studio polonais CD Projekt Red a déjà réussi à magnifier avec brio la saga à la faveur de trois jeux vidéo dont la qualité n’a cessé de grimper crescendo, jusqu’à atteindre la quasi perfection avec The Witcher 3 : Wild Hunt.

Netflix y parviendra-t-il ? Réponse en principe en fin d’année. Alors que le tournage est en cours en Hongrie, il est prévu de diffuser la première saison sur la plateforme de SVOD au cours du quatrième trimestre 2019.

En attendant d’en voir plus sur cette série The Witcher, on fait le point sur ce que nous connaissons déjà.

Qui est derrière ? Qui tient les rênes ?

Pour mener à bout son projet, Netflix a jeté son dévolu sur Lauren Schmidt Hissrich, un nom qui parlera peut-être aux amoureux des adaptations Marvel de la plateforme. En effet, l’intéressée, qui ne manque jamais de partager sa passion et quelques détails sur son compte Twitter, a prêté sa plume à Daredevil et The Defenders, déjà pour le compte de Netflix, ainsi qu’à Power pour la chaîne Starz. Dans sa lourde tâche, elle est épaulée par les producteurs Sean Danil, Tomek Baginski et Jarek Sawko tandis que des scénaristes vont être recrutés.

Les épisodes Combien d’épisodes ?

Lauren Schmidt Hissrich a annoncé ce 20 avril 2018 qu’il y aura huit épisodes en tout. Si d’aucuns estiment que cela pourrait paraître insuffisant, elle argumente, « Je sais que cela pourrait ne pas être assez pour vous mais, d’une manière créative, c’est la bonne décision. Les épisodes peuvent être concis, spectaculaires, riches en personnages et en histoires, sans ronronner au milieu de la saison ». Et puis, Netflix pourra toujours renouveler en cas de succès et de retours positifs.

EIGHT EPISODES. Yes ! I know, I know, it may not seem like enough for you, but creatively, it's the right call. The episodes can be tight, action-packed, rich in character and story, without lagging in the middle of the season. Sounds good to me, sound good to you ? — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 20, 2018

« Il n’y aura pas d’édulcoration. Croyez moi sur parole », a par ailleurs assuré la showrunneuse très tôt après l’officialisation du projet. Andrzej Sapkowski, auteur des romans, devrait s’en assurer en sa qualité de « consultant créatif ».

Le casting Quel casting ?

Netflix a annoncé le 4 septembre 2018 sur Twitter que l’acteur Henry Cavill incarnera Geralt (Man of Steel, Batman v Superman, et Justice League). Le 10 octobre 2018, Hollywood Reporter a confirmé qu’il donnera la réplique à Freya Allan et Anya Chalotra. Les deux comédiennes incarneront Ciri et Yennefer, respectivement.

Le 31 octobre 2018, le compte Twitter américain de Netflix a partagé un bref aperçu vidéo d’Henry Cavill dans le costume de Geralt.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher ! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

Le reste du casting est composé de : Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierres (Istredd), Maciej Musial (Sir Lazlo), Wilson Rajou Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss), Rebecca Benson (Marilka), Shane Attwooll (Nohorn), Luke Neal (Vyr), Matthew Neal (Nimir), Tobi Bamtefa (Danek), Sonny Serkis (Martin), Roderick Hill (Fletcher), Inge Beckmann (Aridea), Charlotte O’Leary (Tiffania), Natasha Culzac (Toruviel), Amit Shah (Torque), Tom Canton (Filavandrel), Jodhi May (Reine Calanthe), Bjorn Hlynur Haraldsson (son époux Eist Tuirseach), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) et Millie Brady (Princesse Renfri).

Lauren Schmidt Hissrich a énuméré les personnages clefs de la série et d’en brosser les portraits.

Tournage Où sera tournée la série ?

Le tournage est en cours de tournage en Hongrie, a indiqué Ted Sarandos, le chef des contenus chez Netflix, lors d’une discussion sur les résultats financiers de l’entreprise. Lauren Schmidt Hissrich avait déjà précisé au printemps 2018 que le tournage ne pouvait se faire qu’en Europe de l’est, car « la série ne pourrait jamais exister ailleurs ».

WE'LL BE SHOOTING IN EASTERN EUROPE. Yes ! This show couldn't exist anyplace else. Period. Also, I just spent ten days surrounded by Slavic eye-candy. I MUST come back, soon. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 20, 2018

C’est prévu pour quand ?

Lauren Schmidt Hissrich avait suggéré l’année 2020 comme date de sortie, mais sous réserve. « La qualité avant la rapidité », avait-elle clamé. Cela dit, d’après les informations de Deadline, qui ont ensuite été confirmées par le géant de la SVOD, la série sortira en principe avec de l’avance. Il est prévu que The Witcher débarque au cours du quatrième trimestre 2019.

