C’est confirmé : Avatar, le dernier maître de l’air reviendra pour une saison 2, puis une saison 3 sur Netflix. Voici ce que l’on sait déjà sur les prochaines aventures d’Aang, Katara et Sokka.

Yip Yip ! La Terre, le Feu, l’Air et l’Eau vont faire leur grand retour sur Netflix dans des saisons 2 et 3, alors que les 8 premiers épisodes d’Avatar, le dernier maître de l’air cartonnent toujours sur la plateforme de streaming. L’adaptation de l’animé du même nom, qui a bercé l’enfance de milliers de fans au début des années 2000, a ainsi su conquérir le cœur des spectateurs, pourtant réticents, et même le nôtre au passage.

La série Avatar, le dernier maître de l’air revient pour une saison 2… et 3 !

Ce n’est donc pas une surprise que la bonne nouvelle soit enfin tombée sur le compte Twitter de la plateforme : Netflix a renouvelé Avatar, le dernier maître de l’air pour une saison 2, et même une saison 3.

Le voyage d’Aang continue !



On peut constater, sur l’image partagée par Netflix, que la saison 2 porte le symbole de la Terre et la saison 3 celui du Feu. Ce n’est évidemment pas un hasard : le dessin-animé original était déjà découpé en 3 saisons, trois « Livres » et donc trois arcs, chacun consacré à ces éléments précisément.

On peut donc aisément parier sur le fait que Netflix suive la même trame, d’autant que la série a déjà brillé par sa fidélité narrative à l’œuvre créée en 2005 par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko.

Quand sort la saison 2 d’Avatar, le dernier maître de l’air sur Netflix ?

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Cependant, on sait déjà que le créateur de cette adaptation live-action, Albert Kim, a dû déplacer des éléments narratifs de l’animé original, pour pouvoir garder une cohérence avec le fait que le casting grandira, d’ici le tournage des saisons suivantes.

Aang, Katara et Sokka seront bientôt de retour ! // Source : Netflix

Cet élément, dévoilé dans une interview à Entertainment Weekly, laisse donc penser que les saisons 2 et 3 n’ont pas encore été filmées et produites. Cependant, il n’est pas à exclure que les deux prochaines salves d’épisodes soient tournées d’affilée, puisque le renouvellement a déjà été annoncé. Il faut s’attendre à environ 1 an et demi de production, d’ici à ce que l’on puisse voir la saison 2.

On sait également que le budget de la série est colossal : 15 millions de dollars ont ainsi été dépensés pour chaque épisode de la saison 1. C’est autant que la saison 8 de Game of Thrones et même davantage que celui accordé à The Last of Us. Espérons donc que Netflix continuera à donner un budget aussi conséquent à Avatar, le dernier maître de l’air, pour que la qualité visuelle reste au rendez-vous.

Quels personnages vont arriver dans les saisons 2 et 3 d’Avatar, le dernier maître de l’air ?

TOPH ! Pardonnez notre enthousiasme, mais l’arrivée de ce personnage crucial au développement d’Aang, de Katara et de Sokka va enfin faire son entrée dans la suite de la série. Il s’agit d’une jeune femme aveugle capable de maîtriser l’élément de la Terre, dont les punchlines ironiques l’ont consacrée comme une héroïne culte.

Toph dans Avatar : Le dernier maître de l’air. // Source : Nickelodeon

Elle est d’ailleurs l’un des protagonistes les plus appréciés d’Avatar, grâce à son franc-parler et ses pouvoirs impressionnants. Et dans un paysage sériel où les personnages handicapés sont souvent absents ou écrits de façon validiste, elle constitue un exemple de représentation absolument génial et important. Son apparition dans cette adaptation en live-action est donc très attendue, et sera particulièrement scrutée par les personnes concernées.

Nous n’avons pas encore de certitudes que Toph apparaîtra bien dans la suite de la série Netflix mais considérant la popularité du personnage, il serait extrêmement étonnant que les créateurs décident d’évincer son arc narratif (et cela créera assurément un scandale auprès des fans si tel est le cas).

Azula dans Avatar, le dernier maître de l’air // Source : Robert Falconer/Netflix

Toph est donc le personnage le plus marquant à venir dans les saisons 2 et 3, la série ayant déjà fait le choix d’introduire des incontournables comme Azula, la sœur de Zuko, qui aurait dû seulement s’imposer pendant le Livre 2, ainsi que le Seigneur du Feu Ozai, leur père, qui aura un rôle capital pour la fin de la série. Autant vous dire qu’on a déjà hâte de découvrir qui aura l’honneur d’interpréter Toph, si chère à notre cœur.

