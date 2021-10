Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Witcher. La guerre gronde, c'est la fin du monde, mais Jaskier est de retour.

La saison 2 de The Witcher sur Netflix arrive bientôt. Au vu de la nouvelle bande-annonce que vient de dévoiler Netflix ce 29 octobre, les problèmes que le trio de personnages principaux de la série devra affronter s’annoncent plus corsés que dans la première (ce qui n’est pas pour nous déplaire).

À l’évidence, Ciri (Freya Allan) n’a pas séché les entraînements avec le Sorceleur, qu’elle avait fini par rejoindre à la fin de la saison 1. La princesse dotée de puissants pouvoirs, que l’on commençait tout juste à découvrir dans la saison précédente, semble désormais tout à fait armée pour combattre les monstres aux côtés de Geralt de Riv (Henry Cavill). Cela tombe bien, car il semble y avoir une flopée de nouvelles bêtes à affronter dans cette saison 2 — y compris certaines qui ont l’étrange manie de se camoufler en maison (oui, oui) pour mieux surprendre leurs adversaires.

C’est Lauren Schmidt Hissrich qui sera aux commandes de cette saison 2 que l’on pourra découvrir sur Netflix à partir du 17 décembre 2021.

Geralt et Jaskier se rabibochent

Dans la prochaine saison, on retrouvera le personnage de Yennefer de Vengerberg, incarnée par Anya Chalotra, fort occupée avec son groupe de sorcières et de mages. Le contexte géopolitique semble, il est vrai, pour le moins tendu : non seulement, la guerre gronde mais, la « fin du monde approche ». Tout n’est pas noir dans ce tableau : le Witcher et son ami, le barde Jaskier — qui s’étaient quittés très fâchés à la fin de la saison 1 — se rabibochent enfin. Et puis comme le jette d’un air dégagé Géralt de Riv dans la bande-annonce, « des fins du monde on en a vu d’autres ».

