Netflix a officialisé la date de sortie de la deuxième saison de sa série phare The Witcher. Le rendez-vous est pris pour décembre, deux ans après la diffusion des premiers épisodes.

« Quand je te dis de fuir… tu fuis. Quand je te dis de te cacher… tu te caches », explique Geralt à Ciri dans la première bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, partagée par Netflix le 9 juillet à l’occasion de l’événement WitcherCon. En plus de nouvelles images à se mettre sous la dent, les fans peuvent cocher une date : c’est à partir du 17 décembre que la série fera son grand retour sur la plateforme de SVOD.

Les huit prochains épisodes de The Witcher seront tous disponibles en même temps sur Netflix, à la même période que les premiers diffusés en 2019 (pour bien préparer Noël). On rappelle que la précédente saison a connu un franc succès, jusqu’à avoir un impact positif sur les ventes du jeu vidéo The Witcher 3 : Wild Hunt et celles des romans dont sont tirées les différentes adaptations.

Geralt va avoir fort à faire dans The Witcher

La bande-annonce ne laisse pas présager une saison de tout repos pour Geralt — incarné par Henry Cavill. Le héros va devoir protéger Ciri, qui n’est plus en sécurité. Ce sera l’occasion pour les spectatrices et spectateurs de découvrir Kaer Morhen, lieu où se réunissent les Sorceleurs. Geralt va également devoir entraîner Ciri pour qu’elle puisse se défendre face aux menaces qui pèsent sur elle. La vidéo se termine par un petit teasing centré sur Yennefer — dernier membre du trio star de la série.

À noter qu’un personnage emblématique de la saga va faire son apparition : il s’agit de Vesemir, mentor de Geralt dont on peut brièvement apercevoir le dos dans le trailer (à 1m18). Il sera interprété par Kim Bodnia — acteur vu dans la série Killing Eve. Bien évidemment, le barde Jaskier sera de la partie lui-aussi. À ce sujet, Henry Cavill a indiqué qu’il nous gratifiera d’une chanson inédite, qui devrait rester secrète jusqu’à la diffusion de la saison 2. Connaîtra-t-elle un engouement aussi grand que Toss a Coin To Your Witcher, devenu un mème ?

La fin d’année s’annonce copieuse pour les fans de The Witcher. En plus de cette saison 2 — dont le tournage a été retardé par la pandémie de coronavirus –, ils pourront découvrir les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 : Wild Hunt. Le RPG culte recevra d’ailleurs du contenu gratuit inspiré par la série.

