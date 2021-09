L'univers de The Witcher s'étend avec Netflix : une saison 3 a été annoncée par le géant de la SVOD. Par ailleurs, la plateforme prévoit de produire un autre film d'animation, ainsi qu'une nouvelle série destinée aux enfants.

La saison 2 de The Witcher sur Netflix ne sera donc pas le « season finale » de la série télévisée. Le géant de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a confirmé le 25 septembre, lors d’un évènement promotionnel, qu’une suite sera donnée aux aventures de Geralt de Riv, de Ciri et de Yennefer. Aucune date de sortie n’a été communiquée, mais la saison 3 de The Witcher devrait arriver fin 2022.

Toss a coin to our growing Witcher universe ! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Compte tenu du fait que la saison 2 de The Witcher n’est pas encore diffusée — elle le sera sur Netflix à partir du 17 décembre –, on ne sait pas quelle tournure prendra le récit, mais on peut être à peu près sûr que les trois personnages principaux seront toujours là : le bref teaser de Netflix montre d’ailleurs les médaillons de Geralt (un loup), Ciri (une hirondelle) et Yennefer (une étoile d’obsidienne).

Netflix enchaine les projets sur The Witcher

C’est Henry Cavill qui interprète Geralt de Riv dans la série. Ses deux partenaires sont jouées par Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer). À moins d’un coup de théâtre dans la saison 2, on devrait retrouver d’autres noms bien connus des romans et des jeux vidéo : Jaskier, Triss Merigold. Peut-être verra-t-on aussi Vesemir et Eskel, qui sont introduits avec la saison 2.

En parallèle de la confirmation d’une saison 3 à The Witcher, Netflix a annoncé deux autres projets : il y aura un nouveau film d’animation, comparable à celui qui est proposé depuis cet été. The Witcher : Le Cauchemar du Loup a reçu un bon accueil et raconte une partie de la jeunesse de Vesemir, le sorceleur qui a justement entraîné et formé Geralt de Riv. Une série pour enfants a aussi été annoncée.

Il faut rappeler également que Netflix a encore un dernier projet sur le feu : The Witcher : Blood Origin. Il s’agit d’une mini série de six épisodes, tournée en prises de vues réelles, qui doit raconter l’émergence de la caste des sorceleurs. Le synopsis annonce ainsi : « à l’ère elfique, 1 200 ans avant Geralt de Riv, monstres, humains et elfes se rassemblent pour ne former plus qu’un monde, celui qui verra émerger le premier sorceleur ».

