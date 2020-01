La première saison de The Witcher peut être délicate à suivre pour qui n'a jamais rien lu de la série littéraire. Il faut dire que Netflix passe d'une époque à l'autre entre chaque épisode. Pour faciliter la compréhension de l'intrigue, le géant de la SVOD propose une frise chronologique.

Disponible sur Netflix depuis le 20 décembre, la première saison de The Witcher signe une adaptation très convenable de la série littéraire écrite par le romancier polonais Andrzej Sapkowski, même si, comme à chaque fois qu’une œuvre passe d’un média à un autre, des ajustements doivent être opérés par le réalisateur pour l’accorder à son nouvel écrin. Et la série sur le sorceleur n’y échappe pas.

Si vous ne connaissez pas du tout cet univers, peut-être avez-vous éprouvé quelques difficultés à savoir où en était l’intrigue d’un épisode à un autre. Cela s’explique aisément : les épisodes ne suivent pas un ordre chronologique, mais jonglent entre différentes époques, pour les trois personnages principaux de la série : Geralt de Riv (Henry Cavill), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) et Cirilla (Freya Allan).

Par exemple, si les deux premiers épisodes se suivent à peu près chronologiquement (ils sont centrés sur deux nouvelles du premier livre, qui ne sont séparées que par une nouvelle intermédiaire), le troisième épisode, lui, porte sur une nouvelle antérieure. L’épisode 4, par contre, relate justement la nouvelle intermédiaire qui sépare celles sur lesquelles portent les épisodes 1 et 2. Vous suivez ?

Et ça ne s’arrête pas là. Si les cinq premiers épisodes de la série concernent des récits du premier livre, mais présentés dans le désordre, les trois derniers épisodes s’attaquent à des histoires du deuxième livre. L’épisode 6 est dédié à la première nouvelle de ce livre et les épisodes 7 et 8 sur les deux dernières. Au final, deux nouvelles du premier livre et trois du deuxième passent à la trappe.

Une frise chronologique pour y voir plus clair

De toute évidence, Netflix a compris que son audience pouvait être un peu perdue face à ce travail d’adaptation. Aussi la plateforme a-t-elle eu l’idée de sortir une frise chronologique le 7 janvier 2020, qui replace plusieurs grands évènements dans l’ordre, entre les années 1210 et 1263 de l’univers fictif du sorceleur. Car si vous ne l’aviez pas saisi, la première saison fait voyager le spectateur sur plusieurs dizaines d’années.

Si vous n’avez pas encore vu la série ni lu les livres, il peut être judicieux de s’abstenir de voir cette frise, car elle révèle des éléments de l’intrigue concernant Geralt, Yennefer et Ciri.

Notez aussi que cette chronologie ne constitue pas un ordre de visionnage recommandé par Netflix dans la mesure où un même épisode (c’est le cas des épisodes 1, 2, 3, 4 et 7) peut se placer à différents moments de l’histoire. Magie des flashbacks et flashforwards. Il est également à préciser que seuls les principaux éléments du récit sont représentés sur cet axe du temps.

Une deuxième saison pour The Witcher a été annoncée mi-novembre 2019. Le tournage devrait survenir courant 2020 pour une diffusion sur Netflix en 2021.

