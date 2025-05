Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle comédie de Tina Fey (30 Rock) a rapidement intégré le top 10 de Netflix dès sa sortie, le 1er mai. Si vous avez déjà dévoré les 8 épisodes des Quatre Saisons, voici 5 séries similaires qui devraient vous plaire.

On dit souvent que les amis, c’est pour la vie. C’est en tout cas la promesse faite par trois couples qui partent chaque année en vacances ensemble. Mais les fragiles liens qui les relient se brisent lorsqu’une séparation pointe le bout de son nez et qu’une nouvelle compagne, bien trop jeune, fait son arrivée dans le groupe…

Bienvenue dans Les Quatre Saisons, nouvelle pépite signée par Tina Fey et deux de ses complices de la série culte 30 Rock, Lang Fisher et Tracey Wigfield. Disponible sur Netflix depuis le 1ᵉʳ mai 2025, cette comédie dramatique n’a pas attendu trop longtemps avant de rejoindre le top 10 de la plateforme. Pour continuer sur votre lancée, voici 5 séries comme Les Quatre Saisons, à regarder en streaming.

Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix

Bien avant de moderniser le film Les Quatre Saisons, d’Alan Alda, version série, Tina Fey avait déjà apposé sa patte sur une autre production culte de Netflix : Unbreakable Kimmy Schmidt. On y rencontrait le personnage loufoque de Kimmy, une jeune femme qui découvre New York après avoir passé quinze ans dans un bunker, sous terre, persuadée que l’Apocalypse avait eu lieu.

Alors qu’elle reprend goût à la vie, elle fait la connaissance de trois précieux alliés : Titus, un gay noir passionné par la scène, Lilian, une vieille dame en guerre contre le monde entier et Jacqueline, en pleine crise de la quarantaine. Cette joyeuse bande fait tout le sel d’Unbreakable Kimmy Schmidt, qui bénéficie déjà de l’écriture impeccable de Tina Fey. Une comédie feel-good en quatre saisons, injustement méconnue, mais qui mérite largement le détour.

The Office sur Netflix

Comme à son habitude, Steve Carell prouve qu’il est aussi à l’aise dans le drame que dans la comédie avec Les Quatre Saisons. Si vous préférez son penchant burlesque, nous vous conseillons évidemment de binge-watcher pour la millième fois la série culte qui a bouleversé sa carrière : The Office.

Cette comédie de bureau en 9 saisons, adaptée de la production britannique de Ricky Gervais, nous plonge au cœur d’une entreprise un brin singulière : Dunder Mifflin, spécialisée dans la vente de papier. À sa tête, se trouve donc Steve Carell, dans le rôle de Michael Scott, le champion du malaise. Plus de dix ans après sa conclusion parfaite, The Office reste toujours l’une des meilleures sitcoms jamais produites, utilisant le faux documentaire pour provoquer la gêne à chaque instant. Incontournable.

Friends from College sur Netflix

Les Quatre Saisons repose principalement sur les dynamiques complexes qui unissent six amis de longue date. Pour prolonger cette expérience nostalgique, vous pouvez jeter un œil à Friends from College, sortie en 2017, sur Netflix. On y retrouve un récit similaire, alors qu’un groupe de copains d’université se réunit vingt ans plus tard, pour un séjour qui s’annonce explosif.

À la fois tragique et hilarante, cette série en deux saisons bénéficie d’un casting quatre étoiles, de Keegan-Michael Key (Schmigadoon!) à Cobie Smulders (How I Met Your Mother), en passant par Fred Savage (The Afterparty). Parfait pour se remémorer des souvenirs de jeunesse, entre deux sanglots ou éclats de rire, au choix.

Bodkin sur Netflix

Depuis la fin de The Last Man on Earth, sa série phare, le comédien Will Forte se fait trop rare sur nos écrans. Pour retrouver son humour mélancolique, après Les Quatre Saisons, vous pouvez mener l’enquête à ses côtés en terres irlandaises, grâce à Bodkin. Il y incarne un podcasteur qui décide de déterrer de vieux récits folkloriques, pour les besoins d’une nouvelle production.

Il est alors accompagné d’Emmy, son assistante enthousiaste, et de Dove, une journaliste blasée. Ensemble, ils vont comprendre que les histoires d’antan cachent des crimes bien réels… Pendant 7 épisodes, Bodkin cultive un humour noir savoureux, entre deux mystères bien ficelés. Malgré quelques incohérences scénaristiques, cette série policière aux accents comiques reste un petit bonbon court et sans prise de tête.

The White Lotus sur Canal+ et Max

Dès sa sortie, Les Quatre Saisons a immédiatement été comparée à une autre série récente, dont la popularité n’est plus à prouver : The White Lotus. Les deux productions partagent un amour pour les couples à la dérive et les faux semblants des riches, le tout sur fond de vacances en apparence paradisiaques, en compagnie d’un casting quatre étoiles.

Conçue comme une anthologie, avec de nouveaux personnages insupportables et un nouveau lieu idyllique à chaque saison, cette satire de HBO met en scène des meurtres inattendus, qui sentent bon la bourgeoisie et le sable chaud. Depuis trois saisons, The White Lotus s’amuse ainsi à nous montrer la réalité derrière les paillettes de luxueux hôtels. Petit conseil : préparez votre meilleur cocktail et votre plus beau maillot de bain pour la dévorer, histoire de vous fondre dans la masse.

