Pour son grand retour à la télévision américaine, South Park a choisi d’étriller Donald Trump en utilisant son vrai visage. L’épisode, qui raconte une Amérique effrayée par un président totalitaire qui n’écoute que lui et menace tous ses détracteurs (dont Jésus), se termine par une vidéo de propagande générée par intelligence artificielle. Des séquences qui pourraient bien créer de réelles polémiques aux États-Unis.

Depuis la première élection de 2016, South Park se moque régulièrement de Donald Trump. L’arc choisi par les créateurs de la série était d’imaginer que Garrison, l’instituteur de CE2, était devenu le président des États-Unis. La folie de Donald Trump était alors parodiée par l’intermédiaire de ce personnage purement bête, ce qui permettait de ne jamais citer son nom.

Dans le premier épisode de sa saison 27, diffusé le 23 juillet aux États-Unis, South Park change de formule. Les habitants débarquent chez Garrison pour se plaindre de la politique de la Maison-Blanche, mais le trouvent dans son canapé en train de regarder la série The White Lotus. On découvre que c’est désormais le vrai Donald Trump qui occupe le Bureau Ovale, avec son vrai visage moqué et coupé en deux (comme Saddam Hussein avant lui). La série passe 20 minutes à humilier le président américain et fait tout pour s’attirer des ennuis, alors que Paramount, qui possède la chaîne Comedy Central, est actuellement en plein business avec le président.

« Qui est la tapette attardée dans la Maison-Blanche ? »

Dans l’épisode Sermon on the ‘Mount, South Park fait une caricature agressive des États-Unis. Le wokisme est mort, détester les juifs est devenu normal, la radio publique n’émet plus, ChatGPT Voice a remplacé Google et l’Amérique ouverte, autrefois pleine d’espoir, s’est tournée vers la religion. L’ignoble Cartman, qui ne peut plus rigoler en se moquant de la gauche, menace de se suicider.

Assez rapidement dans l’épisode, les habitants de South Park découvrent que Garrison n’est plus Trump. Un des personnages s’exclame alors : « mais qui est la tapette attardée dans la Maison-Blanche ? ». On découvre ensuite la nouvelle Maison-Blanche, avec le vrai Donald Trump. Le président court partout, parle comme un enfant, menace d’attaquer en justice tout le monde, fait peindre des tableaux à sa gloire, a des rapports sexuels avec Satan et, surtout, refuse d’admettre qu’il a un petit pénis.

Dès qu’il entre dans sa chambre, le Donald Trump de South Park se déshabille et exhibe son sexe devant la caméra. Plus tard, on découvrira une Maison-Blanche en pleine pool party, avec un président qui préfère faire la fête avec des jeunes femmes en maillot, plutôt que de travailler.

Donald Trump au lit avec Satan dans South Park. // Source : Capture Numerama

Dans l’épisode, South Park ne mâche pas ses mots. La série présente Donald Trump comme un « dictateur », critique sa manière de faire et va même jusqu’à compromettre le deal entre Paramount et Donald Trump, qui a vu le groupe verser 16 millions de dollars au président américain, pour lui faire retirer une plainte concernant le montage d’une interview. Depuis, la chaîne CBS a licencié Stephen Colbert, à la tête du Late Show depuis plus d’une décennie, et a promis de publier les transcriptions de ses interviews politiques, notamment dans l’émission 60 Minutes.

South Park, qui appartient pourtant au même groupe, vole au soutien de ses confrères. 60 minutes apparaît à l’écran comme une émission dans laquelle les journalistes ont peur de Trump : « c’est un mec génial, on sait qu’il nous regarde », affirme l’un d’entre eux. Jésus, qui vient parler aux habitants, les prévient discrètement qu’il vaut mieux se coucher devant le président, au risque de finir comme Colbert. À la fin de l’épisode, les habitants acceptent de verser de l’argent à Donald Trump et semblent heureux de le payer (une caricature des surtaxes douanières, notamment). L’épisode se termine par une « vidéo de propagande pro-Trump », qui se moque en réalité du physique du président, entièrement déshabillé pour l’occasion.

Travailler n’est pas la priorité de Donald Trump selon South Park. // Source : Capture Numerama

South Park peut-elle être censurée par Donald Trump ?

South Park, qui s’est déjà fâchée avec la Chine et la scientologie, est habituée des polémiques. Cartman pose d’ailleurs une question intéressante dès le début de l’épisode : « quelle sera la prochaine émission annulée ? ». Autrement dit : on vous attend, attaquez-nous.

Cela dit, le risque est grand pour l’émission. Le deal entre Paramount et Donald Trump aurait été nécessaire pour permettre la fusion à 8 milliards de dollars entre Paramount Global et Skydance Media. Si Donald Trump décide de se venger, il pourrait tout faire capoter. Les créateurs de South Park s’étaient plaints début juillet du décalage de la diffusion de ce premier épisode, justement pour protéger la fusion.

Utiliser l’IA pour se moquer de Donald Trump : South Park l’a fait. // Source : Capture Numerama

Le président américain n’a pas encore réagi à l’épisode de South Park. Mais, au vu des très nombreux extraits partagés en ligne, il pourrait éventuellement s’attaquer à la série. La chance de South Park est que l’affaire Epstein distrait actuellement Donald Trump, qui pourrait décider de ne pas faire du dessin animé satyrique sa priorité.

