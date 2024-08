Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez besoin d’une séance de rattrapage sur ce qu’est le ZEvent et ce qui est prévu pour l’édition 2024 ? Numerama vous récapitule les principaux points à connaître.

L’édition 2024 du ZEvent arrive bientôt. Si le marathon caritatif commence formellement le 6 septembre, à 18 heures, un concert est organisé la veille, à partir de 19h30 au Zénith de Montpellier — la programmation n’est pas encore détaillée. En 2022, il y avait notamment Bigflo et Oli, Soprano et PV Nova sur scène.

Comme depuis le début, Zerator est le chef d’orchestre de ce rendez-vous qui est l’un des plus suivis sur le Twitch francophone. En 2022, l’intéressé avait promis de faire évoluer le format du ZEevent. C’est chose faite avec l’édition 2024. Il n’y a pas eu de marathon de jeux vidéo en 2023. Cinq organisations ont été sélectionnées pour se

Pour 2022, cinq organisations doivent bénéficier des sommes récoltées lors du marathon caritatif. Jusqu’à présent, chaque record a été battu à chaque fois. Cela sera-t-il encore le cas en 2024 ?

Qu’est-ce que c’est, le ZEvent ?

Le ZEvent est un évènement caritatif organisé chaque année depuis 2016 par Adrien Nougaret et son comparse Alexandre Dachary. L’évènement est appelé ainsi en référence à « l’évènement de Zerator », le pseudonyme d’Adrien Nougaret sur le net. Ce rendez-vous annuel vise à rassembler des fonds au profit d’une association œuvrant pour le bien commun.

Le ZEvent se déroule en présentiel, avec des dizaines de personnalités invitées par Zerator, mais aussi en distanciel. Le public, lui, assiste de chez lui à l’évènement, en regardant le direct sur Twitch, via les chaînes des participants et des participantes. C’est un évènement qui se déroule dans une grande salle et sur plusieurs jours.

Pour le dire en une phrase, c’est un marathon autour du jeu vidéo, avec de nombreuses activités périphériques.

Zerator, à droite, saluant l’implication des convives lors d’une précédente édition du ZEvent. // Source : ZEvent

Si le jeu vidéo occupe une place centrale, bien d’autres choses sont au menu : pendant le direct, il peut aussi y avoir des discussions avec le tchat, des quiz, des épreuves à effectuer dans la salle, du dessin, du karaoké et ainsi de suite. Et parce qu’il faut faire une pause de temps à autre, les streameurs vont aussi dormir ou se sustenter.

Le ZEvent n’est pas le premier évènement de ce type, mais il est le plus suivi en France, incontestablement. C’est sans doute aussi l’un des plus suivis dans le monde, tant ce format, l’audience et les gains récoltés sont uniques. Il a également gagné sa place dans les médias, de la presse spécialisée aux publications plus généralistes

Comment marche le ZEvent ?

Le « but du jeu » est de proposer des animations diffusées en direct et en streaming pendant trois jours. En parallèle, les internautes sont incités à donner le montant de leur choix aux associations partenaires. Pour cela, les membres du ZEvent établissent des « donation goals » : ce sont des défis croissants, répartis en paliers et associés à des montants.

Un exemple passé : Jean Massiet a promis de lire la Constitution française en ASMR si sa cagnotte personnelle dépasse les 49 300 euros. Et pour un million d’euros, il se présente à l’élection présidentielle. Ponce, de son côté, a promis un cosplay à partir de 5 000 euros. Et à 300 000 euros, il s’est engagé à faire du parapente en direct.

Chaque invité choisit ses défis, en rapport avec les codes et du profil de chaque chaîne Twitch engagée. Les paliers sont personnels : ils dépendent du montant que chacun récolte.

L’objectif est donc de créer des caps amusants, pour que le public verse un maximum d’euros et voie ainsi les streameurs et les streameuses respecter les engagements pris — normalement, dans l’année. Évidemment, les personnalités s’amusent aussi à placer des « donation goals » inaccessibles, comme Antoine Daniel, qui avait promis What the Cut 39 pour 103 trillions de bitcoins.

Les participants au ZEvent 2021. // Source : ZEvent

Baghera Jones, Zerator, Samuel Étienne… Qui est présent au ZEvent 2024 ?

Il y a 36 personnalités qui figurent au programme du ZEvent 2024, dont Zerator. Il y a les invités récurrents, comme Alphacast, Baghera Jones, Rivenzi et Mynthos, pour n’en citer que petite poignée, mais également des personnalités pas toujours présentes, mais qui drainent une large audience. On pense à Kameto.

Particularité de l’édition 2024 : outre les 36 membres en présentiel, il est prévu aussi plus de 100 streameurs et streameuses en distanciel. On ne connait pas pour l’instant la liste des participants qui participeront depuis chez eux.

La liste des convives :

AlphaCast

Angle Droit

Antoine Daniel

Avamind

Baghera Jones

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

Dr FeelGood

Etoiles

Gius

Gom4rt

Helydia

Horty

JLTomy

Joueur du Grenier

Kameto

Kenny

Laink

Lapi

LittleBigWhale

Mistermv

MoMaN

Mynthos

OPCrotte

Ponce

Pressea

Rivenzi

Sakor

Samuel Étienne

Shisheyu

Sundae

Tonton

Ultia

ZeratoR

Les dons au ZEvent

Organisé depuis 2016, le ZEvent a systématiquement battu son précédent record de dons.

Les dons récoltés jusqu’à présent :

2016 : 170 000 euros pour Save The Children ;

2017 : 500 000 euros pour La Croix Rouge française ;

2018 : 1 094 731 euros pour Médecins Sans Frontières ;

2019 : 3 509 878 euros pour l’Institut Pasteur ;

2020 : 5 724 377 euros pour Amnesty International ;

2021 : 10 064 480 euros pour Action Contre la Faim.

2022 : 10 182 126 euros pour Sea Shepherd France, la Ligue pour la protection des oiseaux, WWF France, The SeaCleaners

La déductibilité des dons pour l’édition 2024 du ZEvent est attendue, via l’émission d’un reçu fiscal. Ce n’est pas une, mais cinq organisations (Les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysans, Secours Populaire, Chapitre 2 et Cop1) qui ont été retenues. Le ZEvent prévoit de récupérer le montant final et le répartir équitablement entre les bénéficiaires.

Il reste évidemment toujours la possibilité de donner directement aux organisations, via leur site web, mais les montants ne pourront alors pas être comptabilisés dans les gains 2024 du ZEvent ni dans un quelconque « donation goal ». La question de la déduction du don des impôts pourrait être reprécisée par Zerator d’ici au début du marathon de streaming.

Un ZEvent affecté par une polémique

En 2022, il était prévu de soutenir l’organisation GoodPlanet avec le ZEvent. C’était le plan de Zerator, qui avait annoncé son nom en milieu d’année. Cependant, le profil de GoodPlanet a donné lieu à une vive controverse qui a fini par entraîner un divorce entre le ZEvent et GoodPlanet. Il a donc fallu trouver une solution de repli : mais plutôt que de choisir, Zerator a laissé Internet décider.

La page d’accueil de GoodPlanet. // Source : Capture d’écran

Les internautes ont pu voter sur un site dédié pour retenir cinq autres associations parmi vingt-deux pré-sélectionnées. Les cinq choisies (Time for the Planet, Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF et The SeaCleaners) ont aussi fait l’objet de critiques, mais celles-ci se sont avérées nettement moins vives que celles ciblant GoodPlanet.

Ce n’est pas la première fois que le ZEvent est la cible de reproches.

En 2019, c’est l’insuffisante mixité et la faible diversité des profils qui ont été dénoncées. En 2021, la réaction des organisateurs a été critiquée après une sortie jugée misogyne d’un vidéaste contre une invitée ne parlant pas français. Une vidéaste était intervenue pour obtenir des excuses, avant d’être la victime d’un harcèlement en ligne.

Où voir le ZEvent ?

Sur les chaînes Twitch des streamers qui participent, celle de Z vent, et de ZeratoR.

Après l’annulation du ZEvent 2023, quand a lieu la nouvelle édition ?

Du 6 au 8 septembre 2024.

Quelles sont les associations choisies pour le ZEvent 2024 ?

Les Bureaux du Cœur

Solidarité Paysans

Secours Populaire

Chapitre 2

Cop1

Une « pixel war » au ZEvent !

Ce sera certainement l’un des temps forts du ZEvent 2024. Il y aura une « pixel war » à laquelle les internautes pourront participer, en clin d’œil à l’évènement qui a eu lieu ce printemps sur R/Place. Si vous donnez un euro, vous pourrez alors déposer dix pixels sur une page blanche, pour dessiner du pixel art, mais également pour vandaliser la composition du voisin.

Cette activité s’inspire de l’initiative participative du site communautaire Reddit, où l’on pouvait faire du pixel art sur un tableau blanc. Le jeu s’était transformé alors en bataille rangée entre les Français et les Espagnols — l’expression de Pixel War était alors tout à fait à propos. Cette fois, ce sera une bataille franco-française, entre les streameurs et les streameuses.

Les souvenirs. // Source : Reddit

(mise à jour avec l’édition 2024)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !