Le dernier thriller allemand de Netflix, au titre improbable, squatte le top 1 de la plateforme de streaming. Si vous avez déjà englouti les 8 épisodes des Meurtres Zen, voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire.

Sur le papier, on n’aurait pas forcément osé faire rimer yoga avec assassinat. Il s’agit pourtant du pari osé de la série allemande Les Meurtres Zen, qui cartonne déjà sur Netflix, seulement quelques jours après sa sortie, le 31 octobre 2024. On y suit Björn Diemel, un grand avocat spécialiste de la mafia, qui découvre la méditation en pleine conscience.

Pour mieux équilibrer sa vie professionnelle dangereuse et sa vie privée avec sa fille, il décide alors de s’adonner à un nouveau passe-temps étonnamment relaxant : les meurtres. Basé sur le best-seller littéraire de Karsten Dusse, ce thriller inattendu mise sur l’humour noir et les situations improbables pour dérouler son récit. Mais que voir après Les Meurtres Zen sur Netflix ?

iZombie sur Netflix

Si vous aimez l’humour complètement décalé des Meurtres Zen, ainsi que son scénario original, alors vous devriez adorer les cinq saisons de iZombie. Cette fois, les assassinats et autres réjouissances morbides sont au cœur du travail d’Olivia Moore, une médecin légiste pas comme les autres. Lors d’une soirée étudiante qui a très mal tourné, cette dernière a ainsi été transformée en… zombie.

Depuis, elle profite de sa vie professionnelle pour se délecter du cerveau des défunts, qui lui permettent d’avoir accès à des souvenirs. Un don qu’elle utilise aux côtés du détective Clive Babinaux, pour résoudre de mystérieuses affaires. À mi-chemin entre la comédie noire, le surnaturel et la série policière classique, iZombie a marqué le petit écran de sa patte insolite. Et puisqu’elle est co-créée par Rob Thomas (Veronica Mars), la série est évidemment mortellement drôle. Une pépite.

Kleo sur Netflix

Pour continuer sur votre lancée après Les Meurtres Zen et dévorer une autre série allemande, tout aussi déjantée, nous vous conseillons vivement de donner une chance à Kleo. Pendant deux saisons, on y découvre une ancienne espionne est-allemande, accusée à tort par la Stasi et emprisonnée durant plusieurs années.

Lorsque le mur de Berlin tombe enfin et qu’elle sort de sa captivité, elle se lance alors dans une quête de vengeance implacable envers ceux qui l’ont trahie. On quitte le domaine du judiciaire des Meurtres Zen pour rejoindre les rangs de l’espionnage avec Kleo, qui met en scène une héroïne badass façon Kill Bill ou Killing Eve. On en redemande.

Santa Clarita Diet sur Netflix

Si le goût du sang semble renforcer la santé mentale de Björn dans Les Meurtres Zen, il a visiblement d’autres propriétés, physiques cette fois, pour Sheila, dans Santa Clarita Diet. Sa petite routine tranquille, à Santa Clarita, près de Los Angeles, prend ainsi une tournure bien plus inhabituelle lorsqu’elle devient un zombie, tout simplement.

Cette transformation va alors la combler de bonheur et renforcer son heureux mariage avec Joel. Drôle et vraiment singulière, Santa Clarita Diet nous a fait rire aux éclats pendant trois saisons, grâce aux punchlines comiques des fantastiques Drew Barrymore (Scream) et Timothy Olyphant (Deadwood). Une série fun, à la bonne humeur communicative, entre deux scènes gores complètement absurdes.

Dexter sur Paramount+ et Canal+

Certes, Dexter n’est malheureusement pas disponible sur Netflix. Mais il nous semble impossible de parler des Meurtres Zen sans parler de la série qui a fait rimer justice et tueur en série, plus de vingt ans plus tôt. Lancée en 2006, Dexter suit ainsi un expert médico-légal qui tue des criminels à ses heures perdues, pendant 8 saisons. Si le final a malheureusement déçu tous les fans de la série, cette œuvre culte vaut tout de même largement le coup d’œil pour ses twists à n’en plus finir, son propos important sur la justice et surtout pour son humour décapant.

Avec sa voix-off devenue iconique, Dexter Morgan est ainsi devenu l’un des premiers anti-héros du petit écran, qui n’a toujours pas pris une ride, en 2024. Et si vous avez déjà englouti les 8 saisons de la série, sachez que son spin-off, New Blood, répare enfin les torts causés par la conclusion de Dexter, toujours avec la présence du grand Michael C. Hall dans le rôle phare.

