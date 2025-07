Lecture Zen Résumer l'article

Après deux premiers volets absolument époustouflants, la saga Avatar va revenir au cinéma en 2025. Date de sortie, bande-annonce, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur Avatar 3 : De Feu et de Cendres, l’un des évènements de l’année.

D’abord, il y avait les peuples de la terre, puis ceux de l’eau. Désormais, les tribus du feu et du vent vont aussi entrer en jeu : voilà la promesse d’Avatar 3 : De Feu et de Cendres (Fire and Ash en anglais).

L’un des films les plus attendus de l’année 2025, toujours dirigé par James Cameron, va ainsi nous en mettre de nouveau plein les yeux. Trailer, date de sortie, casting, histoire… voici tout ce que vous devez savoir sur le blockbuster évènement de cette fin d’année.

La bande-annonce d’Avatar 3 : De Feu et de Cendres

Le 28 juillet 2025, les toutes premières images d’Avatar 3 ont enfin été mises en ligne, après avoir été exclusivement montrées aux spectateurs se déplaçant dans les salles obscures pour découvrir Les Quatre Fantastiques. On y découvre des visuels toujours aussi sublimes, ainsi que de nouvelles créatures marines et aériennes.

De quoi parlera Avatar 3 ?

Jake Sully et sa famille s’apprêtent à affronter le Peuple des Cendres, qui n’hésite pas à tout brûler sur son passage. À sa tête, se trouve une cheffe et adversaire redoutable : Varang. Alors que le conflit s’intensifie, la tribu du vent entrera aussi dans l’arène.

D’après les premières images du film, Jake reviendra probablement sur Terre, où il sera visiblement capturé. Spider et Kiri, eux, devraient tenir un rôle profondément central dans l’histoire de ce troisième volet.

Quand sort Avatar 3 au cinéma en France ?

Le film de James Cameron sera projeté en salles dès le 17 décembre 2025. Pile à temps pour la période de Noël, donc, comme c’était déjà le cas pour Avatar 2, en 2022.

Combien de temps durera Avatar 3 ?

Comme son prédécesseur, Avatar : De Feu et de Cendres durera environ 3 h 12.

Quels acteurs et actrices seront au casting d’Avatar : De Feu et de Cendres ?

Tout le casting original sera évidemment de retour. On pourra donc compter sur la présence de :

Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully ;

Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri ;

Sigourney Weaver dans le rôle de Kiri ;

Britain Dalton dans le rôle de Lo’ak ;

Jack Champion dans le rôle de Spider ;

Stephen Lang dans le rôle du colonel Miles Quaritch ;

Cliff Curtis dans le rôle de Tonowari ;

Kate Winslet dans le rôle de Ronal.

Du côté des nouvelles recrues, de prestigieux interprètes ont rejoint le casting d’Avatar 3. Varang, la cheffe du Peuple des Cendres, sera ainsi incarnée par Oona Chaplin, la petite-fille de Charlie Chaplin, aperçue dans Game of Thrones.

À ses côtés, on trouvera également Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), dans le rôle d’une scientifique, le Dr Karina Mogue. Enfin, David Thewlis (Harry Potter) prêtera ses traits à Peylak, le chef des Marchands du Vent.

