Canal+ a lancé une nouvelle offre de télévision au printemps 2024, facturée 2 € par mois. Une initiative qui permet de voir 80 chaînes de télévision, dont TF1. Mais la première chaîne y voit du parasitisme et une contrefaçon de ses droits et de sa marque.

C’était il y a un peu plus d’un an. Canal+ lançait une nouvelle offensive pour séduire les spectateurs et spectatrices, avec une offre à bas coût à 2 euros par mois. Le plan de la chaîne cryptée ? Proposer un accès à 80 chaînes de TV en direct et en replay (celles de la TNT et bien d’autres), mais pas les siennes, qui demeurent réservées à d’autres formules du groupe.

Avec un prix attractif, un large éventail de programmes et aucun engagement pour le public, l’offre TV+ a de quoi faire mal à des services comme Molotov — la plateforme propose notamment une offre à 6,99 euros par mois, avec 100 chaînes et le support de 4 écrans en simultané. Mais dans cette affaire, encore fallait-il compter sur la docilité des chaînes.

TF1 à l’offensive devant les tribunaux

Or, il y en a une qui n’apprécie pas cette nouvelle formule commerciale de Canal+ : TF1. Comme l’a appris L’Informé dans son édition du 22 juillet 2025, la première chaîne (qui possède, via sa maison-mère, les chaînes généralistes et thématiques TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) y voit du parasitisme et une atteinte à ses droits voisins et de marque.

L’offre TV+. // Source : Canal

L’action en justice initiée devant le tribunal judiciaire de Paris a, selon nos confrères, été lancée peu de temps après la sortie de TV+, en mai 2024. Un plainte qui a permis à TF1 d’engranger un premier succès devant la justice en juillet 2025. En bout de course, la première chaîne française réclame à sa rivale plus de 6,5 millions d’euros de dédommagement.

Le conflit autour de TV+ est une nouvelle illustration des relations crispées entre les deux groupes. Ces dernières années, on a assisté à des plaintes croisées, pour des motifs parfois très différents : par exemple, l’utilisation du symbole « + » dans TF1+, qui a déplu à Canal+, ou bien la suspension de la diffusion de TF1 via Canal+, ce qui a agacé la première chaîne.

