La partie 1 de la saison 3 de Bridgerton, sur Netflix, se termine sur une scène marquante pour les fans. En attendant la partie, que se cache-t-il derrière le tournage, et le succès, de cette séquence de fin ? Spoilers.

Depuis la saison 1, on a l’habitude que La Chronique de Bridgerton enflamme les réseaux sociaux avec ses scènes sulfureuses. Mais la saison 3, dont la partie 1 est en ligne sur Netflix, semble particulièrement émouvoir les internautes. En cause : Colin et Penelope. Voici les secrets de tournage de « cette » scène et pourquoi elle est si importante pour les fans — avec spoilers.

Female gaze et impro : ce qui se cache derrière l’épisode 4 de la saison 3 de Bridgerton

Le rapprochement entre Colin et Penelope était très, très attendu. Et il est advenu, dans cette fameuse calèche, durant l’épisode 4. La scène, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a fait son petit effet. Mais ce n’est pas dû seulement à la concrétisation de ce love interest, ni à la simple présence d’une scène de sexe. C’est la forme de celle-ci qui a fonctionné.

Pourtant, l’acteur (Luke Newton) et l’actrice (Nicola Coughlan) s’étaient mis énormément de pression. « Il fallait (…) que ce soit à la fois beau, touchant, romantique et sexy, ce qui représente beaucoup de choses », expliquait Coughlan. Mais un contexte de tournage suffisamment sain a permis de tourner sereinement ce genre de scènes pour cette saison : « Il s’agissait vraiment d’une safe place », a ainsi précisé Newton. Il en profite d’ailleurs pour rappeler toute l’importance des coordinatrices d’intimité, Lizzie Talbot en l’occurrence : « Si quelque chose nous faisait peur ou nous mettait mal à l’aise, Lizzie nous soutenait. Et si les choses changeaient le jour J et que nous ne voulions pas faire quelque chose, elle nous soutenait toujours autant. »

« Nous avions tout le contrôle. Nous nous sommes sentis vraiment enpouvoirés [empowered] », ajoute Coughlan, au sujet des scènes d’intimité comme celle-ci. L’actrice et l’acteur savaient à quels moments faire appel à la coordinatrice d’intimité, mais « cela ne nous a pas semblé guidé ni chorégraphié ». Elle ajoute : « Nous nous sommes dits : ‘Je te fais confiance, tu me fais confiance’, faisons-le au mieux. » D’ailleurs, une partie de la séquence a été improvisée. Comme l’explique l’actrice, ils n’ont pas entendu le réalisateur dire couper. « Donc le réalisateur a dû venir nous voir et nous demander : ‘Mais qu’est-ce que vous faites ?’ », se rappelle-t-elle.

« La » scène. // Source : Netflix

Mais il n’y a pas que cela. La scène, en elle-même, est un petit tremblement de terre : une telle séquence de sexe tournée exclusivement d’un point de vue féminin — female gaze — reste étrangement rare dans les séries TV. Il s’agit de scènes qui ne sont pas phallocentrées, mais dirigées vers le plaisir de la protagoniste, notamment en mettant l’accent sur la phase dite des préliminaires. Ce n’est jamais seulement de la fiction : en termes de représentation, la sexualité à l’écran joue un rôle important. La série Ginny & Georgia, aussi sur Netflix, avait également fait le choix, dans sa saison 2, de mettre l’accent sur ce type de scènes ; ce qui démontre une évolution (a fortiori car ces deux œuvres sont parmi les plus regardées de la plateforme).

De la même façon, les fans ont été marqués par la façon dont Colin montrait un soin marqué envers les vêtements de Penelope après leur rapport : une mise en scène bien loin, là encore, des habitudes à l’écran lors des moments d’intimité entre une femme et un homme.

Et étonnamment, il y a aussi eu une part d’improvisation. « J’aurais aimé pouvoir m’attribuer le mérite de cet incroyable moment… ‘authenticité physique’, mais je n’ai pas donné cette direction. C’était Luke Newton ! », a expliqué le réalisateur de l’épisode, sur X.

