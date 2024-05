Lecture Zen Résumer l'article

La saison 3 de Bridgerton nous offre à nouveau de magnifiques tenues d’époque, aux couleurs flamboyantes. Mais ces costumes éblouissants fourmillent surtout de détails cachés sur les personnages de la série historique.

Des robes de toutes les couleurs, des vestes finement brodées, des perruques parfaitement ajustées et des jupons immenses pour tournoyer sur la piste de danse : à chaque nouvelle saison, La Chronique des Bridgerton nous régale avec des costumes toujours plus impressionnants. Mais si l’on y regarde de plus près, ces tenues, inspirées de vraies créations historiques, nous donnent surtout des indices sur la personnalité de celui ou celle qui les porte. Alors, enfilez vos plus beaux atours et ajustez vos gants de soie : on a rassemblé quelques secrets savoureux sur les looks de Bridgerton.

Penelope et la symbolique des couleurs

Si vous êtes attentifs à ce personnage clé de la saison 3, vous avez probablement dû remarquer un changement, annoncé par Penelope elle-même dès le premier épisode : elle ne veut plus jamais voir le jaune citron de ses tenues habituelles, typique des Featherington. Cette teinte criarde sera désormais remplacée par des couleurs plus sombres et intenses. Son nouveau look, révélé au bal de Lady Danbury, tire ainsi vers le vert émeraude, mélange entre le jaune et le… bleu, symbole de la maison Bridgerton, dont est issu son bien-aimé, Colin.

Penelope dans sa magnifique robe vert émeraude. // Source : Netflix

John Glaser, le costumier de la série, explique à Vulture que cette couleur, qui symbolise l’émancipation, devait « toujours refléter qu’elle est une Featherington. Mais si nous avions choisi immédiatement le bleu, les fans auraient tout de suite imaginé des théories autour de sa future appartenance à la maison Bridgerton. Pour nous, les couleurs sont des easter eggs, des petits détails cachés qui peuvent raconter l’histoire d’elles-mêmes. Pour Penelope, on a donc utilisé plusieurs couches de tissus, avec du bleu, du vert, du lavande et du rose, pour que lorsque l’on regarde sa robe, on ne sache pas de quelle couleur elle est vraiment ».

Il est donc intentionnel que les nuances utilisées ne soient pas forcément identifiables : cela permet de garder le suspense sur les intentions et surtout le destin des personnages. Pour le costumier, il fallait que Penelope « nous guide dans son évolution, et non ses vêtements ».

La fameuse robe de la calèche

Avec cette première partie de la saison 3, Bridgerton nous a offert l’une de ses scènes les plus cultes : la fameuse séquence de la calèche entre Colin et Penelope dans l’épisode 4. Pour l’occasion, la jeune femme porte une magnifique robe à paillettes, pensée pour refléter ce qui se passe dans sa tête et dans son corps à cet instant précis, juste après le bal de la Reine. Pour John Glaser, interrogé par ELLE, cette tenue était fondamentale : « On voulait une robe qui brille et scintille, mais qui soit très simple à la fois, sans plumes ni nœuds. Elle était conçue pour être sexy, pour montrer son corps et que Penelope soit rayonnante. »

La fameuse robe de la calèche, dans l’épisode 4. // Source : Netflix

Colin, le pirate sexy

De retour après un long voyage à l’étranger, Colin Bridgerton a délaissé le bleu pastel, pour s’affirmer davantage dans cette saison 3. De nombreux fans ont comparé cette métamorphose à celle d’un « pirate sexy ». Mais un autre personnage iconique se cache derrière ces chemises légèrement ouvertes et ces gilets brodés : l’homme de la marque de cigarettes Marlboro. « Dans la réalité, après 6 mois passés dans la cabine d’un bateau, Colin devrait sentir mauvais, ses vêtements devraient être sales et il devrait avoir de la barbe », estime John Glaser à Vogue.

Colin, plus sexy que jamais dans cette saison 3. // Source : Liam Daniel/Netflix

« Mais c’est Bridgerton, donc il faut glamouriser un peu tout ça. On s’est alors inspirés du ‘Marlboro Man’, même si on n’est pas censés montrer de tabac, mais on parle quand même d’un homme sur un cheval, dans la poussière et la crasse. Il sent un peu la transpiration, mais il a surtout beaucoup de charisme et d’assurance. »

La perruque motorisée de la Reine

Parmi tous les personnages de Bridgerton, l’un d’entre eux se distingue particulièrement en matière de mode : la fameuse Reine Charlotte. En cette saison 3, elle nous propose une perruque particulièrement inspirée et même dotée d’un moteur intégré, autour du thème du Lac des Cygnes.

Une invention spectaculaire de l’épisode 4, imaginée par la coiffeuse et maquilleuse Erika Ökvist, qui a dû imprimer une horloge en 3D pour l’occasion, comme elle le raconte à ScreenRant ainsi qu’à Bustle : « J’ai intégré à tout ça un caroussel de cygnes en verre qui semblent nager dans ses cheveux et un décor peint à la main. Le plus difficile, c’était de rendre l’horloge suffisamment discrète pour qu’elle puisse la porter et avoir un dialogue en même temps. Je voulais éviter que l’ingénieur du son ait envie de me tuer (rires). »

La référence au Lac des Cygnes est également un clin d’œil à Penelope et à sa transformation spectaculaire dans la saison 3, puisque « Pen » est le surnom anglais fréquemment donné aux cygnes femelles.

Les influences indiennes de Kate

Le couple formé par Anthony Bridgerton et Kate Sharma était la star de la saison 2. Désormais mariés, les deux époux ont profité de leur lune de miel pour entamer un voyage en Inde, dont est originaire Kate. Et dans cette saison 3, de plus en plus de références à ses racines se sont glissées dans ses tenues. « Les influences étaient subtiles dans la saison 2, mais elles sont plus flagrantes dans ces nouveaux épisodes », détaille John Glaser à Vogue.

Kate s’affirme de plus en plus à travers ses robes. // Source : Liam Daniel/Netflix

« On s’est éloignés de couleurs superficielles pour se rapprocher de teintes plus naturelles, comme celle de la peau ou de l’eau. On voulait que son look évoque les épices, puisqu’elle revient d’un pays avec un climat chaud. On s’est donc inspirés des saris traditionnels pour les manches et la coupe de ses robes, notamment au niveau du dos. Désormais, elle n’a plus rien à cacher : elle rentre de son pays natal, elle est mariée, c’est une femme forte et elle ne va sûrement pas cacher son héritage. »

L’armure de Cressida

La Reine Charlotte n’est pas la seule à apprécier l’extravagance dans Bridgerton : le personnage de Cressida se montre également de plus en plus fantasque, et cela se reflète forcément dans ses vêtements. Pour concevoir les accessoires toujours plus baroques de la jeune femme, une équipe spécifique de 8 personnes lui est d’ailleurs dédiée.

Cressida (à droite) et ses manches toujours plus larges // Source : Liam Daniel/Netflix

John Glaser a même expliqué à ELLE que la plupart de ses robes sont tellement lourdes, qu’elles sont stockées dans des boîtes, et non sur de simples cintres : « Plus elle devient désespérée et plus son style devient large. Cela représente l’armure qu’elle porte autour d’elle pour cacher sa vulnérabilité. Plus sa situation empire, et plus son armure devient donc immense. »

Fini les corsets, bonjour l’air frais

Vous avez peut-être remarqué que les corsets sont moins nombreux en cette saison 3. Et pour cause : les actrices se sont battues pour ne plus porter ces vêtements qui entravaient leurs mouvements, les empêchaient de respirer et provoquaient même des déplacements d’organes.

Après des mois de discussions en interne, les comédiennes ont enfin obtenu gain de cause auprès de la production, et le port du corset n’est désormais plus obligatoire sur le tournage. Il était temps : les comédiennes regrettaient l’inconfort et les risques de cet accessoire historique qui leur comprimait la taille et la poitrine pendant des heures chaque jour.

Bye bye les corsets. // Source : Netflix

Des revendications déjà exprimées depuis plusieurs années, comme le rappelle Le Monde, en évoquant les cas d’Emma Stone dans La Favorite ou de Kirsten Dunst dans Marie-Antoinette. Bridgerton a donc enfin libéré le corps des femmes sur son tournage, ou en tout cas, leur capacité à respirer convenablement. Dans une interview pour Fashionista, John Glaser explique d’ailleurs que le confort des acteurs devait rester leur priorité : « On ne peut pas forcer un costume sur un comédien. […] Notre objectif, c’est d’aider à raconter une histoire et surtout d’aider un casting à raconter leur histoire. »

