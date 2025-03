Lecture Zen Résumer l'article

La comédie sportive avec Kate Hudson cartonne déjà sur Netflix, seulement quelques jours après sa sortie, le 27 février 2025. Voici donc 5 séries similaires à La Meneuse à dévorer en streaming.

Sur le papier, la dernière comédie de Netflix ne semblait pas destinée à un immense succès : à part la présence de Kate Hudson au casting (Glass Onion), La Meneuse possédait peu de points forts à mettre en avant. Pourtant, malgré une mise en ligne discrète le 27 février 2025, la série s’est immédiatement installée au sommet du top 10 de la plateforme de streaming, et a même déjà été renouvelée pour une saison 2.

Que voir après cette plongée humoristique dans les coulisses des Lakers de Los Angeles, inspirée par Jeanie Buss, la véritable propriétaire de l’équipe de basket ?

The Last Dance sur Netflix

Contrairement au football, par exemple, le basket a rarement été mis à l’honneur sur le petit écran. Pourtant, en 2020, une série documentaire a changé la donne : The Last Dance. Les 10 épisodes nous font remonter le temps pour nous poser dans les années 1990, aux côtés des Chicago Bulls, l’une des équipes les plus célèbres au monde.

La superstar Michael Jordan côtoie d’autres noms bien connus comme Pippen ou Rodman, durant la saison 1997-1998, la dernière grande année de cette team légendaire. The Last Dance, qui utilise de nombreux flashbacks pour nous immerger dans le contexte de l’époque, est l’une des meilleures séries documentaires sur le sport du catalogue Netflix, qui constitue un excellent complément à La Meneuse.

Mes premières fois sur Netflix

Avant de participer à la création de La Meneuse, Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office) a imaginé une série Netflix bien différente, s’illustrant dans un tout autre registre : celui des teen drama avec Mes premières fois. On y rencontrait Devi, une adolescente indienne vivant en Californie, qui tente de se remettre de la mort de son père tout en essayant de devenir populaire dans son lycée.

Résultat : la série coche toutes les cases d’un petit cocon de douceur, gnangnan à souhaits et garanti 100% feel-good, qui offre même une belle visibilité à la communauté indienne. Contre toutes attentes, Mes premières fois possède même un lien avec le sport, comme La Meneuse. La voix-off est assurée par le joueur de tennis américain John McEnroe, qui n’hésite pas à nous hurler dessus, selon les épisodes.

Kuroko’s Basket sur Netflix et ADN

D’Olive et Tom à Slam Dunk en passant par Jeanne et Serge, les animés japonais ont toujours su mettre en valeur le sport dans des séries dédiées, particulièrement réputées. Parmi elles, se trouve Kuroko’s Basket. On y suit Tetsuyza Kuroko, une star du basket tout juste arrivé au lycée de Seirin. Il y fait la connaissance de Taiga Kagami, jeune recrue tout droit venue des États-Unis.

Commence alors une rivalité, mais aussi une amitié, entre ces deux adolescents que tout oppose, qui vont toutefois s’unir pour mener l’équipe de Seirin vers la victoire. Connue pour ses matchs intenses, son humour décalé et son animation fluide, Kuroko’s Basket s’est imposée comme une référence dans le domaine depuis sa sortie, en 2012. Trois saisons plus tard, l’animé reste un incontournable, qui donne toujours autant envie d’entrer, à notre tour, sur le terrain.

Winning Time sur Canal+ et Max

Vous avez aimé le récit de La Meneuse, inspirée par la véritable histoire des Lakers et de son actuelle propriétaire ? Alors, vous devriez adorer Winning Time, qui raconte les origines du succès de cette équipe de basket légendaire. Tout commence à la fin des années 1970, lorsque le businessman Jerry Buss prend possession des Lakers de Los Angeles, alors sur le déclin. Son pari ? Leur offrir un nouveau souffle, grâce au recrutement de deux joueurs devenus particulièrement emblématiques, à savoir Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

Pendant deux saisons, cette production de HBO nous dévoile les coulisses des Lakers, lors de leur montée en puissance, durant les années 1980. Produite et réalisée par Adam McKay (Don’t Look Up, Succession), Winning Time délaisse la fièvre du terrain pour nous embarquer au cœur des rouages de la réussite. Parfait pour les fans absolus.

Ted Lasso sur Apple TV+ et Canal+

Impossible de parler de La Meneuse sans évoquer LA série qui a fait rimer comédie et sport avec succès : Ted Lasso, évidemment. Pendant trois saisons, cet entraîneur de football américain, devenu coach de soccer en Angleterre, nous aura émus aux larmes et nous aura fait hurler « Futbol is life ! » devant notre écran. La raison ? Ted Lasso est un personnage profondément gentil et motivant, qui pourrait bien changer votre regard sur le monde.

Que vous soyez un fan de foot ou non, peu importe : cette création de Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly saura vous toucher en plein cœur, on vous le garantit. Suite à des rumeurs persistantes, une saison 4 a été évoquée, mais n’a, pour le moment, jamais été confirmée officiellement. Il faudra donc être patient avant de pouvoir retrouver l’une des meilleures séries du catalogue d’Apple TV+.

